MUNICIPIO Y ESCUELAS SECUNDARIAS TRABAJAN EN UNA AGENDA COMÚN PARA ACOMPAÑAR A LAS JUVENTUDES

Rio Grande 23/04/2026.- El intendente Martín Perez encabezó el primer encuentro del año de la mesa de trabajo que el Municipio sostiene desde hace 4 años con los equipos directivos de los colegios secundarios de la ciudad, tanto de gestión pública como privada. Durante la jornada -donde predominaron la escucha activa y el diálogo directo- se abordaron políticas públicas y líneas de acción orientadas al acompañamiento integral de las y los jóvenes riograndenses, así como también los desafíos y problemáticas actuales que atraviesan las instituciones educativas.

La continuidad de estos espacios tiene como objetivo consolidar los lazos entre las escuelas y el Estado Municipal, promoviendo un trabajo articulado en torno a experiencias, preocupaciones y propuestas compartidas, con un propósito claro: acompañar a las juventudes y seguir generando mejores oportunidades para su futuro.

En este marco, se presentaron las distintas políticas, programas y dispositivos que el Municipio impulsa en materia de juventudes, salud, formación y acompañamiento territorial. A su vez, los equipos directivos expusieron las realidades que atraviesan en sus comunidades educativas, lo que permitió avanzar en la construcción de herramientas y acciones concretas para dar respuesta a estas situaciones.

Al respecto, el Intendente señaló que “este trabajo sostenido con las instituciones educativas no es un hecho aislado, es parte de una decisión política de poner a las juventudes en el centro de la agenda pública” y en esta línea sostuvo: “venimos construyendo, año tras año, un vínculo de confianza y cooperación con las escuelas, porque entendemos que nadie mejor que quienes están todos los días en las aulas para ayudarnos a orientar mejor nuestras políticas”.

“El contexto social y económico que atraviesa nuestro país nos obliga a redoblar esfuerzos. Sabemos que muchas de las situaciones que impactan en las juventudes tienen que ver con realidades que exceden a la escuela y a las familias, y es ahí donde el Municipio tiene que estar presente, acompañando, generando herramientas y sosteniendo políticas públicas que abracen y contengan”, afirmó Perez. Por último, subrayó que “cuando hablamos de juventudes no hablamos sólo del futuro, hablamos del presente de Río Grande”.

Por su parte, el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, agradeció “a cada directivo y directiva por participar de esta mesa de trabajo, que forma parte de una dinámica que sostenemos cada año con el objetivo de escucharnos, intercambiar miradas y fortalecer las políticas públicas destinadas a las juventudes de nuestra ciudad”.

Ferro destacó: “sabemos que las juventudes están atravesadas por múltiples desafíos e intereses vinculados a la salud mental, la educación, el ambiente, la tecnología, la cultura y el deporte. Por eso, trabajamos de manera articulada, con distintas áreas municipales, para dar respuestas integrales a esas demandas”. A la vez que subrayó: “en cada programa y acción que llevamos adelante desde el Municipio hay una decisión política, porque entendemos que las y los jóvenes son protagonistas del presente y del futuro de Río Grande”.

“Estos espacios de encuentro con las instituciones educativas nos permiten no sólo compartir la agenda de trabajo, sino también incorporar aportes que mejoran nuestras políticas públicas, fortaleciendo el acompañamiento a las juventudes. Nuestro objetivo es seguir construyendo una ciudad que los abrace, que los integre y que les brinde herramientas concretas para desarrollar sus proyectos de vida”, concluyó.