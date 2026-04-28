MUNICIPIO Y CONCEJO DELIBERANTE FIRMAN ACUERDO POR LA AGENDA DE CUIDADOS

Rio Grande 28/04/2026.- El Municipio de Río Grande y el Concejo Deliberante firmaron un Compromiso Institucional para el Fortalecimiento de la Agenda de Cuidados, consolidando un trabajo articulado entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo local. La rúbrica estuvo encabezada por la secretaria de Género y Desarrollo Comunitario, Ivana Ybars y la presidenta del Concejo Deliberante, Guadalupe Zamora.

Este acuerdo representa un paso clave en la consolidación de políticas públicas con perspectiva de género y derechos, reafirmando la voluntad política de ambos poderes de trabajar de manera coordinada para profundizar una agenda que promueva la equidad y el reconocimiento de las tareas de cuidado en la ciudad.

En este marco, se establecieron una serie de compromisos orientados a fortalecer el sistema local de cuidados. Entre ellos, se destaca la promoción de instancias legislativas que reconozcan, reduzcan, redistribuyan, recompensen y representen a quienes cuidan en Río Grande, en línea con el enfoque de las 5R, promovido por ONU Mujeres, que propone cinco pilares: Reconocer, Reducir, Redistribuir, Remunerar y Representar, con el objetivo de revalorizar el trabajo de cuidados, avanzar hacia la igualdad de género y garantizar derechos.

Asimismo, se impulsará la agilización del tratamiento de proyectos y ordenanzas vinculados al paradigma de cuidados igualitarios, con el objetivo de conformar un Digesto de Cuidados que sistematice y consolide la normativa vigente en la materia.

En paralelo, se prevé el desarrollo de campañas de sensibilización que fomenten la corresponsabilidad de los varones en las tareas de cuidado, contribuyendo a una transformación cultural que promueva relaciones más igualitarias.

Finalmente, el compromiso contempla trabajar para posicionar a Río Grande como un referente internacional en materia de políticas de cuidado, promoviendo la replicabilidad de la Matriz de las 5R como un modelo de innovación municipal exportable a otras ciudades de la región.

De esta manera, el Municipio y el Concejo Deliberante continúan fortaleciendo una agenda estratégica que pone en el centro a las personas, reconociendo el cuidado como un pilar fundamental para el desarrollo social y comunitario.