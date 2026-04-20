Mientras los libertarios destruyen la industria, piden reconversión de la matriz productiva para recuperar empleo.

El rol de los privados en la “reEl rol de los privados en la llamada “reconversión de la matriz productiva” de Tierra del Fuego es central pero también contradictorio. El Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP) se nutre de aportes de las propias empresas instaladas bajo el subrégimen industrial. Es decir, son los privados quienes financian el fideicomiso que debería impulsar nuevos sectores productivos.

Financiamiento inicial: Los aportes empresariales sostienen el FAMP, que se presentó como herramienta para diversificar la economía provincial.

Los aportes empresariales sostienen el FAMP, que se presentó como herramienta para diversificar la economía provincial. Condición de continuidad: El fondo depende de que las empresas mantengan actividad y empleo; si recortan personal o reducen producción, los aportes se debilitan.

El fondo depende de que las empresas mantengan actividad y empleo; si recortan personal o reducen producción, los aportes se debilitan. Contradicción actual: Las mismas compañías que financian el FAMP son las que hoy anuncian despidos, lo que erosiona la legitimidad del discurso de reconversión.

Las mismas compañías que financian el FAMP son las que hoy anuncian despidos, lo que erosiona la legitimidad del discurso de reconversión. Capacidad de ejecución: Sin compromiso real de inversión privada en nuevos rubros, el fondo queda como un instrumento financiero sin proyectos palpables.

Sin compromiso real de inversión privada en nuevos rubros, el fondo queda como un instrumento financiero sin proyectos palpables. Dependencia del subrégimen: El modelo sigue atado a la electrónica y a los beneficios fiscales. Los privados aportan al FAMP porque es parte del acuerdo de extensión del régimen, no necesariamente porque tengan interés en diversificar.

El modelo sigue atado a la electrónica y a los beneficios fiscales. Los privados aportan al FAMP porque es parte del acuerdo de extensión del régimen, no necesariamente porque tengan interés en diversificar. Desfase entre discurso y práctica: Mientras se habla de reconversión, las empresas priorizan ajustes y reducción de costos.

Mientras se habla de reconversión, las empresas priorizan ajustes y reducción de costos. Riesgo de vaciamiento: Si los aportes se sostienen pero no se canalizan en proyectos concretos, el FAMP puede convertirse en un fondo sin impacto real.

Los privados son actores clave porque financian el FAMP, pero su papel está marcado por la contradicción: aportan al relato de diversificación mientras aplican despidos y recortes. En el corto plazo, esto debilita la posibilidad de que el fondo se traduzca en proyectos efectivos. La reconversión, entonces, depende de que el Estado logre articular esos recursos con iniciativas concretas y que las empresas asuman un compromiso real más allá del aporte obligatorio.

Mientras los libertarios dicen que los despidos se deben a la falta de reconversión de la matriz productiva y esto es una una demostración de cinismo.