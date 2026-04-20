Hoy la “ampliación de la matriz productiva” en Tierra del Fuego es más relato político que realidad: desde 2019 se acumulan anuncios y carpetas técnicas, pero la ejecución concreta ha sido mínima. Sin embargo, existen algunos proyectos puntuales en marcha, como la exportación de componentes tecnológicos de Newsan, que muestran que hay iniciativas incipientes aunque todavía aisladas.
Estado actual del relato vs. proyectos el juego de los libertarios
- Balance 2019–2026: La diversificación productiva quedó mayormente en el plano discursivo.
- Carpetas técnicas: Se presentaron unas 30 propuestas a delegaciones extranjeras (como la china), pero sin certezas de ejecución.
- Impacto territorial: No se generó empleo significativo fuera de la industria electrónica y el empleo estatal.
- Diagnóstico crítico: La matriz productiva sigue dominada por el subrégimen industrial electrónico, golpeado por políticas nacionales y la falta de previsibilidad.
Proyectos concretos (incipientes)
- Industria tecnológica: La empresa Newsan realizó el primer despacho de un producto de alto valor tecnológico fabricado en la provincia: módulos de control de seguridad para vehículos, destinados a la industria automotriz.
- Gestión provincial: El Ministerio de Producción y Ambiente acompañó el proceso, facilitando trámites para la exportación.
- Ejes estratégicos: Se mencionan nichos como energías renovables, economía del conocimiento y fortalecimiento de sectores tradicionales, aunque aún en etapa de planificación.
- Dependencia del subrégimen industrial: La diversificación no logra despegar porque la economía provincial sigue atada a la electrónica y al empleo público.
- Falta de financiamiento claro: Los fideicomisos y fondos anunciados (como el de 10 mil millones en 2023) carecen de transparencia sobre su ejecución.
- Tiempo político: Los anuncios suelen coincidir con coyunturas electorales o negociaciones nacionales, lo que refuerza la percepción de “relato”.
- Relato dominante: La “ampliación de la matriz productiva” ha sido más un discurso sostenido que una política con impacto real.
- Proyectos aislados: Existen casos puntuales (como Newsan) que muestran capacidad tecnológica y exportadora, pero no constituyen aún un cambio estructural.
- Corto plazo: No hay un plan integral con ejecución inmediata; lo que se observa son iniciativas fragmentadas que podrían ser semillas de diversificación si se consolidan con financiamiento y continuidad.
¿Querés que arme un mapa de sectores estratégicos (electrónica, automotriz, turismo, energías renovables, software) con su nivel de avance real en Tierra del Fuego para visualizar qué es relato y qué tiene chances de concretarse?
- Despidos masivos y precarización laboral
- Señalar la cantidad de trabajadores desvinculados en las últimas semanas.
- Subrayar el impacto en sectores clave de la industria fueguina y cómo esto erosiona el entramado social.
- Vincularlo con la falta de previsibilidad y el fin de acuerdos que antes contenían la conflictividad.
- Fin del acuerdo sindicatos–empresas (31 de marzo)
- Explicar que el pacto que mantenía cierta estabilidad laboral ya no está vigente.
- Destacar que, sin ese marco, las empresas avanzan con despidos y ajustes sin negociación colectiva.
- Resaltar la pérdida de herramientas de defensa para los trabajadores.
- Mercado interno sin capacidad de consumo
- Remarcar que la población enfrenta dificultades incluso para cubrir necesidades básicas como la alimentación.
- Mostrar cómo la caída del poder adquisitivo agrava la recesión: menos consumo → más cierres de comercios → más desempleo.
- Enfatizar que la crisis no es solo laboral, sino también social y alimentaria.
- La comunicación debe ser clara y cada vez que un diputado libertario sale con ese discursos, sin hacerse cargo de lo que ellos mismos han votado como la reforma laboral deberíamos titular que:
- “Se acabó el pacto, se multiplican los despidos” / “Un mercado interno sin plata ni para comer”.
- Datos duros + testimonios: Combinar cifras de despidos con relatos de trabajadores y comerciantes.
- Visuales: Infografías que muestren la curva de despidos y la caída del consumo básico.
- Narrativa: Conectar la crisis laboral con la crisis social, evitando que se perciban como fenómenos separados.
- La agenda debe incluir diariamente la cantidad de despidos, de industrias cerradas, de endeudamientos, cheques rechazados de las PyMES, cierre de comercios.
La agenda debe instalar que la combinación de despidos, el fin del acuerdo sindical-empresarial y un mercado interno devastado por la falta de consumo básico configuran una emergencia social y económica. No es solo un problema de empresas: es un problema de supervivencia cotidiana.
No es menor el rol de los privados mas allá del relato libertario en redes, ellos deben entender que el Fondos de Ampliación de la Matriz Productiva, FAMP son de los fueguinos y hoy los maneja discrecionalmente por la nación.
El rol de los privados en la “reEl rol de los privados en la llamada “reconversión de la matriz productiva” de Tierra del Fuego es central pero también contradictorio. El Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP) se nutre de aportes de las propias empresas instaladas bajo el subrégimen industrial. Es decir, son los privados quienes financian el fideicomiso que debería impulsar nuevos sectores productivos.
- Financiamiento inicial: Los aportes empresariales sostienen el FAMP, que se presentó como herramienta para diversificar la economía provincial.
- Condición de continuidad: El fondo depende de que las empresas mantengan actividad y empleo; si recortan personal o reducen producción, los aportes se debilitan.
- Contradicción actual: Las mismas compañías que financian el FAMP son las que hoy anuncian despidos, lo que erosiona la legitimidad del discurso de reconversión.
- Capacidad de ejecución: Sin compromiso real de inversión privada en nuevos rubros, el fondo queda como un instrumento financiero sin proyectos palpables.
- Dependencia del subrégimen: El modelo sigue atado a la electrónica y a los beneficios fiscales. Los privados aportan al FAMP porque es parte del acuerdo de extensión del régimen, no necesariamente porque tengan interés en diversificar.
- Desfase entre discurso y práctica: Mientras se habla de reconversión, las empresas priorizan ajustes y reducción de costos.
- Riesgo de vaciamiento: Si los aportes se sostienen pero no se canalizan en proyectos concretos, el FAMP puede convertirse en un fondo sin impacto real.
Los privados son actores clave porque financian el FAMP, pero su papel está marcado por la contradicción: aportan al relato de diversificación mientras aplican despidos y recortes. En el corto plazo, esto debilita la posibilidad de que el fondo se traduzca en proyectos efectivos. La reconversión, entonces, depende de que el Estado logre articular esos recursos con iniciativas concretas y que las empresas asuman un compromiso real más allá del aporte obligatorio.
Mientras los libertarios dicen que los despidos se deben a la falta de reconversión de la matriz productiva y esto es una una demostración de cinismo.
Ese argumento es profundamente cínico. Los libertarios plantean que los despidos se deben a la falta de reconversión de la matriz productiva, pero omiten dos cuestiones clave:
- Responsabilidad empresarial y estatal:
- La reconversión no se frena por falta de ideas, sino por ausencia de financiamiento y compromiso real de las empresas que dominan el subrégimen.
- El FAMP, que debía ser la herramienta de diversificación, se nutre de aportes privados que hoy se diluyen porque esas mismas empresas están despidiendo personal.
- Desplazamiento de culpas:
- Se responsabiliza a la “matriz productiva” como si fuera un ente abstracto, cuando en realidad los despidos responden a decisiones empresariales de ajuste y a políticas nacionales que recortan consumo y previsibilidad.
- El relato libertario invisibiliza que el mercado interno está devastado: no hay demanda ni siquiera para bienes básicos, lo que hace inviable sostener producción y empleo.
- Uso político del concepto de reconversión:
- Se presenta como si la reconversión fuera una deuda exclusiva del Estado provincial, cuando en realidad los privados han tenido fondos y beneficios fiscales durante décadas sin diversificar.
- El discurso se convierte en una coartada para justificar despidos y precarización, en lugar de asumir la responsabilidad de invertir en nuevos sectores.
La reconversión de la matriz productiva es un desafío real, pero usarla como excusa para explicar despidos en un contexto de crisis del consumo y de retiro de aportes empresariales es un acto de cinismo político. En la práctica, los despidos son consecuencia de un modelo agotado y de la decisión de las empresas de priorizar rentabilidad inmediata, no de la falta de proyectos alternativos.
Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar