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Mayo será el mes de los fines de semana largos, 6 dias feriados.

Por Armando Cabral

Rio Grande 23/04/2026.- En mayo de 2026, Argentina contará con dos feriados nacionales inamovibles, ambos generando fines de semana largos de tres días: el viernes 1 de mayo (Día del Trabajador) y el lunes 25 de mayo (Día de la Revolución de Mayo).

  • El mes de mayo de 2026, se presenta como el mes ideal para disfrutar de esta época del año.
  • Estos feriados de concretaran, el 1 de mayo día del trabajador y el 25 de mayo Dia de la revolución de mayo.
  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador (Fin de semana largo: viernes 1, sábado 2 y domingo 3).
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (Fin de semana largo: sábado 23, domingo 24 y lunes 25).
Ambas fechas son fundamentales en el calendario laboral argentino, ofreciendo pausas de descanso inamovibles al inicio y final del mes.
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