Mayo será el mes de los fines de semana largos, 6 dias feriados.

- El mes de mayo de 2026, se presenta como el mes ideal para disfrutar de esta época del año.
- Estos feriados de concretaran, el 1 de mayo día del trabajador y el 25 de mayo Dia de la revolución de mayo.
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador (Fin de semana largo: viernes 1, sábado 2 y domingo 3).
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (Fin de semana largo: sábado 23, domingo 24 y lunes 25).
Ambas fechas son fundamentales en el calendario laboral argentino, ofreciendo pausas de descanso inamovibles al inicio y final del mes.