MARTÍN PEREZ: “MALVINAS VIVE EN EL CORAZÓN DEL PUEBLO RIOGRANDENSE”

Rio Grande 06/04/2026.- Asi lo afirmó el intendente Martín Perez tras las actividades previstas en el marco del 44° aniversario de la Gesta de Malvinas. La comunidad de Río Grande volvió a demostrar su profundo compromiso con la memoria, la soberanía y el reconocimiento a los veteranos y a quienes dieron su vida por la Patria. Más de 200 instituciones participaron del tradicional Desfile del 2 de Abril y miles de vecinas y vecinos compartieron luego el Gran Almuerzo Popular.

Jardines de infantes, escuelas primarias, secundarias, terciarios, universidades, organizaciones sociales, culturales, deportivas, centros de jubilados, fuerzas armadas y de seguridad, junto a áreas municipales, fueron parte del Desfile que cada año reafirma que la Causa Malvinas vive en el corazón del pueblo riograndense y se transmite de generación en generación.

Al respecto, el intendente Martín Perez destacó: «lo que vivimos en Río Grande es la expresión más clara de lo que significa Malvinas para nuestra ciudad. No es un acto más: es el pueblo entero en la calle acompañando a nuestros veteranos, sosteniendo la memoria y reafirmando el reclamo de soberanía».

“Ver a más de 200 instituciones desfilar, a las escuelas, a los jardines, a los jóvenes, a nuestros adultos mayores, a las organizaciones y a las familias, demuestra que Malvinas no es pasado, sino que es parte viva de nuestra identidad como riograndenses», remarcó.

Como cada año, tras el Desfile, el Municipio convocó a miles de riograndenses al Gran Almuerzo Popular, una tradición que se realiza por quinto año consecutivo y que se ha transformado en un espacio de encuentro, memoria y unidad.

Sobre ello, el Intendente expresó que “el Gran Almuerzo Popular es el momento en que el homenaje se transforma en encuentro, en abrazo y en comunidad».

Por último, subrayó: «que miles de vecinos se sumen y sean parte de esta jornada demuestra que Malvinas nos une, nos convoca y nos marca el camino».