MARTÍN PEREZ: “MALVINAS VIVE EN EL CORAZÓN DEL PUEBLO RIOGRANDENSE”

Jardines de infantes, escuelas primarias, secundarias, terciarios, universidades, organizaciones sociales, culturales, deportivas, centros de jubilados, fuerzas armadas y de seguridad, junto a áreas municipales, fueron parte del Desfile que cada año reafirma que la Causa Malvinas vive en el corazón del pueblo riograndense y se transmite de generación en generación.
Al respecto, el intendente Martín Perez destacó: «lo que vivimos en Río Grande es la expresión más clara de lo que significa Malvinas para nuestra ciudad. No es un acto más: es el pueblo entero en la calle acompañando a nuestros veteranos, sosteniendo la memoria y reafirmando el reclamo de soberanía».
“Ver a más de 200 instituciones desfilar, a las escuelas, a los jardines, a los jóvenes, a nuestros adultos mayores, a las organizaciones y a las familias, demuestra que Malvinas no es pasado, sino que es parte viva de nuestra identidad como riograndenses», remarcó.
Como cada año, tras el Desfile, el Municipio convocó a miles de riograndenses al Gran Almuerzo Popular, una tradición que se realiza por quinto año consecutivo y que se ha transformado en un espacio de encuentro, memoria y unidad.
Sobre ello, el Intendente expresó que “el Gran Almuerzo Popular es el momento en que el homenaje se transforma en encuentro, en abrazo y en comunidad».
Por último, subrayó: «que miles de vecinos se sumen y sean parte de esta jornada demuestra que Malvinas nos une, nos convoca y nos marca el camino».