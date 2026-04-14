Martin Perez junto intendentes de todo el pais firmó un requerimiento formal ante el Ministerio de Economía de la nación.

Rio Grande 14/04/2026.- Asi lo llevó a cabo el jefe comunal de nuestra ciudad, Martin Pérez, junto a colegas de todo el pais. El requerimiento tiene que ver con la crisis económica a que las políticas de Milei están sometiendo a todos los municipios sin distinción y lo mismo con las provincias, aquí se esta viviendo una crisis sin precedentes y estos son los resultados, mas de 12 mil puestos de empleo perdidos, cierre de fabricas, comercios y una caída del consumo de mas del 20 %

Intendentes de todo el país, reunidos en la FAM, presentamos un requerimiento formal ante el Ministerio de Economía.

El Gobierno de Milei está provocando pérdida de empleo, caída de la actividad y empobrecimiento en cada ciudad.

En Río Grande ya perdimos 10.000 empleos privados y la industria cayó más del 50%. Pedimos retrotraer el precio de los combustibles al 1° de marzo y la ejecución de las obras con fondos nacionales paralizadas desde 2023.