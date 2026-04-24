Martin Pérez: «El goteo diario sirve si no es un proyecto demagógico»

Rio Grande 24/04/2026.- En una conferencia improvisada durante la reactivación de la obra del natatorio olímpico municipal, de chacra II, el Intendente se manifestó, respecto de varios temas, como el necesario acuedo con OSEF, y la coparticipación secundaria, que según manifestó, servirá si no se trata de un proyecto demagógico.

El intendente Martin Pérez participó de la reactivación de la obra del natatorio olímpico municipal, después del recorte de fondos que el gobierno de Javier Milei ya hace un año y que a partir de ahora se llevara a cabo con fondos propios.

Esta es una de las obras que el jefe comunal incluyó en el presupuesto municipal, y se trata de un natatorio único en la Patagonia, apto para torneos internacionales y campeonatos nacionales, ademas de otorgar la posibilidad de practicar natación a miles de vecinos y vecinas de la ciudad.

Al respecto el intendente señaló:

La obra logramos reactivarla.

Lo cierto es que hace ya un año, aproximadamente un año y medio, el Estado Nacional tomó la decisión de invertir en obra pública en toda la ciudad, en todas las ciudades del país.

Tierra del Fuego no fue la excepción.

Estamos haciendo un esfuerzo enorme desde el punto de vista presupuestario para poder finalizar no solamente esta, sino otras obras que eran financiadas por nación.

El año pasado, yo ya lo he contado en varias oportunidades, hicimos la inversión de la compra de todo el equipamiento que lleva esta pileta, tanto los filtros, los tanques de agua, todo el sistema de calefacción, todo lo que es necesario para llenar este lugar que es enorme y que la ciudad lo necesita.

Es decir que nosotros ahora tomamos la decisión de realizar la inversión que es necesaria para poder finalizar esta obra que ya lleva muchos años en nuestra ciudad, que los vecinos de Río Grande quieren que esté en funcionamiento y por suerte se ha podido retomar y esperamos poder tenerla pronto en funcionamiento para toda la ciudad.

¿Qué otras obras se tuvieron que postergar para poder finalizar esta?

Mirá, en principio nosotros tenemos esta obra como prioridad.

Prioridad porque es una obra que es necesaria en la ciudad.

Es cierto que en este contexto en el que estamos, con un recorte de recursos tremendo por parte del Gobierno nacional, por supuesto que es imposible llegar a cubrir absolutamente todas las necesidades que tiene nuestra ciudad.

Cuando uno ve que en términos reales los recursos cayeron más de un 10% entre un año y otro, en términos nominales un 10%, en términos reales más de un 40%, es muy difícil administrar de esa manera.

De todas formas hemos tomado la decisión de que esta obra, como tantas otras que venimos llevando adelante y vamos a proyectar para el próximo verano, se puedan llevar adelante.

Esta es la prioridad.

¿Cuál seguiría como prioridad de obras?

En principio vamos a terminar esta.

Por supuesto que luego de la veda invernal nosotros vamos a reforzar el trabajo en todo lo que son obras viales en la ciudad, porque también es necesario poder llegar con pavimentación a diferentes barrios de la ciudad como lo requieren los vecinos.

Insisto, en este caso con un esfuerzo que es netamente municipal, teniendo en cuenta que no se cuenta con los recursos nacionales que eran una ayuda.

Yo siempre digo que cuando llegaban recursos de Nación, nosotros podíamos destinarlo a estas obras y los recursos municipales los podíamos destinar a hacer otro tipo de obras, como hicimos por ejemplo la doble Santa Fe, la extensión de la avenida San Martín, digo, innumerable cantidad de obras que se hicieron con fondos propios, pero que la posibilidad de contar con mayores recursos nos permitía poder llegar a más barrios de nuestra ciudad.

Bueno, eso es lo que hoy está realmente complicado, puesto que hay muchos vecinos que están en situación muy, muy complicada.

Pero lo que ha pasado acá es que ha caído estrepitosamente la recaudación nacional.

Eso ha repercutido en la copa que envía el gobierno nacional a las provincias y por lo tanto también, digamos, desde la provincia hacia los municipios se ha visto resentido.

La caída de la actividad económica es muy notoria en nuestra ciudad, no es necesario que yo lo describa, lo vemos todos los días y eso por supuesto que impacta no solamente en el bolsillo de la familia en el día a día, sino también a las finanzas municipales.

¿Esto repercute en todo orden, Es urgente.

También, así como lo ha demostrado el municipio de Ushuaia, Bueno, ha sido mediante reclamos en el municipio de Ushuaia, acá también con misma urgencia también?

Sí, de hecho nosotros hemos hecho todos los reclamos administrativos que corresponden para que se pueda normalizar el envío de los recursos de coparticipación que le corresponden a nuestro municipio.

Lo venimos sosteniendo, venimos manteniendo también un diálogo institucional con el gobierno de la provincia, pidiéndole al gobernador que esta situación se normalice, se normalice pronto, porque estamos hablando de casi 12 mil millones de pesos de coparticipación que se le deben a los vecinos de Río Grande.

Imagínense que con esos recursos nosotros podríamos hacer muchas obras más en la ciudad y podríamos sostener mejor nuestros servicios y podríamos dar mejores aumentos salariales a los trabajadores.

Entonces necesitamos que esa situación se normalice pronto por el mejor funcionamiento de la ciudad.

¿De cuándo es esta deuda?

¿De cuánto data?

Nosotros hemos venido siempre teniendo un atraso en la remisión de fondos de provincia al municipio.

En general esa dificultad estaba en el orden de los 22 23 días de atraso, que según el fallo que había establecido la justicia, estaba dentro de los parámetros normales.

Lo que nos ha sucedido en este último tiempo es que se ha extendido esa brecha de los 22-23 días, hemos pasado casi los 35 días de demora y esos 10 días de diferencia hacen, se notan, son más de 5 mil millones de pesos que se han acrecentado en la deuda que se tiene hoy.

Entonces lo que estamos tratando de ver es cómo podemos lograr que el gobierno de la provincia disminuya esos días de atraso y que remita los fondos que por supuesto le corresponden a todos los vecinos de la ciudad.

¿Se debate goteo diario en la Legislatura.

Puede ser una solución, entiende usted?

Mirá, no es una mala herramienta en la medida en que se trabaje a conciencia, de que se trabaje seriamente, de que no sea un proyecto demagógico.

Yo no creo que haya que acompañar un proyecto que esté lleno de demagogia justamente y bueno, hagamos un goteo absolutamente para todo, porque acá no puede ser el objetivo que el gobierno colapse, no puede ser ese el objetivo.

Nosotros tenemos que preservar la institucionalidad, entender cuál es la situación.

Por supuesto que los municipios necesitamos que se remitan en tiempo y en forma los recursos, pero espero que desde la Legislatura se trate un proyecto que sea serio desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista financiero, que pueda ser aplicable luego, porque si se vota algo que solamente sirve para hacer alguna declaración pública o algún título de un diario, me parece que eso no ayuda, no le ayuda al gobierno, no le ayuda a los trabajadores, ayuda a los municipios.

Ayer le aprobaron en el Consejo Deliberante un sistema de recupero en los servicios de salud.

En cuanto ayuda esto para el recupero de las obras sociales y sobre todo la necesidad, si es que es urgente, de un acuerdo con OSEF.

Todo ayuda, todo ayuda.

Nosotros lo venimos sosteniendo, necesitamos un convenio con OCEF porque la inversión que hace el municipio en materia de salud es enorme, son más de 10 mil millones de pesos por año que invertimos en los 15 dispositivos de salud que tenemos.

De esos 10 mil millones, más de 3 mil son prestaciones directas de afiliados de OCEF y estaba muy bien y nosotros lo vamos a seguir haciendo.

Pero OSEF es casi la única obra social que no tiene convenio con el municipio, entonces sería muy bueno poder establecer un sistema de recupero que nos permita tal vez hasta con un fondo específico, poder reinvertir ese recurso en mejorar, seguir mejorando el sistema de salud.