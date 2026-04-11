Marcha en defensa de la autonomía municipal VUOTO: “EN UN CONTEXTO ECONÓMICO ADVERSO LOS DISCURSOS NO ALCANZAN”

Ushuaia 11/04/2026.- Tras las críticas a la marcha que protagonizaron trabajadores de la Municipalidad de Ushuaia y otros sectores para reclamar el envío en tiempo y forma de la coparticipación por parte del Gobierno provincial, y en defensa de la autonomía municipal, el intendente Walter Vuoto expresó que “decidimos acompañar el reclamo” porque “cuando hay un contexto económico adverso los discursos no alcanzan”.

“Se dijo que el reclamo se politizó y sí, la decisión de defender lo que es de Ushuaia es política”, sentenció en FM Monumental, y apuntó que “marchamos con nuestros trabajadores porque somos responsables de la gestión, ellos nos piden respuestas y tenemos que dárselas”.

Tras considerar que una parte de la dirigencia política fueguina “está lejos de interpretar el clima social”, contrastó que “nosotros acompañamos a la gente en esta decisión de defender los recursos que son del Municipio y de los vecinos”.

Vuoto lamentó que “muchos dirigentes están pensando en las elecciones que vienen, los veo muy acelerados y metidos en operaciones y chicanas mediáticas en vez de preocuparse por la gente”, mientras que “lo que yo pretendo es llegar al fin de mi mandato ayudando y conteniendo a los vecinos y vecinas”.

“El gran problema de la dirigencia política es que se mira el ombligo, lo que puede ser buena o mala estrategia”, analizó el intendente, y por último sostuvo que “algunos salen todos los días en los medios solo para escucharse, yo salgo cuando tengo algo que decir”.