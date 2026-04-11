Marcha en defensa de la autonomía municipal VUOTO: “EN UN CONTEXTO ECONÓMICO ADVERSO LOS DISCURSOS NO ALCANZAN”

“Se dijo que el reclamo se politizó y sí, la decisión de defender lo que es de Ushuaia es política”, sentenció en FM Monumental, y apuntó que “marchamos con nuestros trabajadores porque somos responsables de la gestión, ellos nos piden respuestas y tenemos que dárselas”.
Tras considerar que una parte de la dirigencia política fueguina “está lejos de interpretar el clima social”, contrastó que “nosotros acompañamos a la gente en esta decisión de defender los recursos que son del Municipio y de los vecinos”.
Vuoto lamentó que “muchos dirigentes están pensando en las elecciones que vienen, los veo muy acelerados y metidos en operaciones y chicanas mediáticas en vez de preocuparse por la gente”, mientras que “lo que yo pretendo es llegar al fin de mi mandato ayudando y conteniendo a los vecinos y vecinas”.
“El gran problema de la dirigencia política es que se mira el ombligo, lo que puede ser buena o mala estrategia”, analizó el intendente, y por último sostuvo que “algunos salen todos los días en los medios solo para escucharse, yo salgo cuando tengo algo que decir”.