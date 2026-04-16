Marcha de los intendentes: No hay antecedentes de algo similar en la historia de nuestro pais.

No existen antecedentes directos de una marcha de intendentes en Argentina reclamando simultáneamente la baja de combustibles y la reactivación de obras públicas; la movilización de abril de 2026 es inédita en su combinación de demandas y en la magnitud de la convocatoria.
Antecedentes de reclamos similares
Aunque hubo protestas de gobernadores, intendentes y sectores sociales en distintos momentos, nunca se había dado una marcha tan amplia y explícita sobre dos ejes combinados: combustibles + obras públicas. Los antecedentes más cercanos son:
- Reclamos por coparticipación y fondos (2024–2025): gobernadores provinciales llevaron sus demandas a la Corte Suprema y al Congreso, pero no hubo una marcha masiva de intendentes.
- Protestas por subsidios al transporte (2019): intendentes del interior reclamaron por la quita de subsidios, aunque se trató de gestiones institucionales y no de una movilización callejera.
- Movilizaciones sociales por combustibles (2001, 2008): vinculadas a crisis económicas y al conflicto agropecuario, pero sin protagonismo de intendentes como bloque político.
Diferencia con la marcha de 2026
|Aspecto
|Antecedentes
|Marzo 2026
|Actores principales
|Gobernadores, sindicatos, organizaciones sociales
|Intendentes de todo el país, nucleados en la FAM
|Motivo central
|Coparticipación, subsidios, crisis económica
|Obras públicas paralizadas + precio de combustibles
|Forma de reclamo
|Presentaciones judiciales, gestiones institucionales
|Marcha masiva al Ministerio de Economía y Casa Rosada
|Magnitud
|Regional o sectorial
|Más de 100 intendentes, con apoyo de ministros bonaerenses y La Cámpora
Claves de la novedad
- Unidad federal: intendentes de distintas provincias y espacios políticos marcharon juntos, algo poco frecuente.
- Doble reclamo: obras públicas y combustibles, dos temas que afectan directamente la gestión municipal.
- Impacto político: la protesta se convirtió en una postal de confrontación entre municipios y el gobierno nacional.
En conclusión, la marcha de abril de 2026 marca un precedente inédito: nunca antes los intendentes habían protagonizado una movilización nacional con reclamos simultáneos sobre infraestructura y combustibles. Hasta ahora, las demandas se habían canalizado por vías institucionales o sectoriales, sin llegar a este nivel de presión política en la calle.