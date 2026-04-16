Marcha de los intendentes: No hay antecedentes de algo similar en la historia de nuestro pais.

Rio Grande 16/04/2026.- No existen antecedentes directos de una marcha de intendentes en Argentina reclamando simultáneamente la baja de combustibles y la reactivación de obras públicas; la movilización de jefes comunales es inédita en su combinación de demandas y en la magnitud de la convocatoria. Martin Pérez y Daniel Harrington, intendentes de Rio Grande y Tolhuín estuvieron presentes y firmaron el reclamo.

No existen antecedentes directos de una marcha de intendentes en Argentina reclamando simultáneamente la baja de combustibles y la reactivación de obras públicas; la movilización de abril de 2026 es inédita en su combinación de demandas y en la magnitud de la convocatoria.

Antecedentes de reclamos similares

Aunque hubo protestas de gobernadores, intendentes y sectores sociales en distintos momentos, nunca se había dado una marcha tan amplia y explícita sobre dos ejes combinados: combustibles + obras públicas. Los antecedentes más cercanos son:

Reclamos por coparticipación y fondos (2024–2025): gobernadores provinciales llevaron sus demandas a la Corte Suprema y al Congreso, pero no hubo una marcha masiva de intendentes.

gobernadores provinciales llevaron sus demandas a la Corte Suprema y al Congreso, pero no hubo una marcha masiva de intendentes. Protestas por subsidios al transporte (2019): intendentes del interior reclamaron por la quita de subsidios, aunque se trató de gestiones institucionales y no de una movilización callejera.

intendentes del interior reclamaron por la quita de subsidios, aunque se trató de gestiones institucionales y no de una movilización callejera. Movilizaciones sociales por combustibles (2001, 2008): vinculadas a crisis económicas y al conflicto agropecuario, pero sin protagonismo de intendentes como bloque político.

Diferencia con la marcha de 2026

Aspecto Antecedentes Marzo 2026 Actores principales Gobernadores, sindicatos, organizaciones sociales Intendentes de todo el país, nucleados en la FAM Motivo central Coparticipación, subsidios, crisis económica Obras públicas paralizadas + precio de combustibles Forma de reclamo Presentaciones judiciales, gestiones institucionales Marcha masiva al Ministerio de Economía y Casa Rosada Magnitud Regional o sectorial Más de 100 intendentes, con apoyo de ministros bonaerenses y La Cámpora

Claves de la novedad

Unidad federal: intendentes de distintas provincias y espacios políticos marcharon juntos, algo poco frecuente.

intendentes de distintas provincias y espacios políticos marcharon juntos, algo poco frecuente. Doble reclamo: obras públicas y combustibles, dos temas que afectan directamente la gestión municipal.

obras públicas y combustibles, dos temas que afectan directamente la gestión municipal. Impacto político: la protesta se convirtió en una postal de confrontación entre municipios y el gobierno nacional.

En conclusión, la marcha de abril de 2026 marca un precedente inédito: nunca antes los intendentes habían protagonizado una movilización nacional con reclamos simultáneos sobre infraestructura y combustibles. Hasta ahora, las demandas se habían canalizado por vías institucionales o sectoriales, sin llegar a este nivel de presión política en la calle.