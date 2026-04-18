Lugares: Otoño en Tierra del Fuego, una postal única.

Rio Grande 18/04/2026.- La Patagonia Argentina en general y Tierra del Fuego en particular se convierten en el otoño en una postal diferente a todo el resto del pais. Su flora cambia completamente de color y esto hace que el espectáculo de naturaleza y color sea dignó de observar.

Quienes tenemos el privilegio de vivir aquí, y contar con esos paisajes a pocos kilómetros de nuestras ciudades, no podemos menos que dedicarles un tiempo y aprovecharlos para salir de tantos problemas, de tantas preocupaciones y disfrutar de este hábitat único, no solo por la belleza natural, sino por la fragilidad de este ecosistema único en el mundo.

Pero, claramente no a todos les interesan estos términos, sino el espacio donde posar la mirada, tomar las fotografías o hacer un video.

Tierra del Fuego es una postal de norte a sur, desde la árida meseta del norte petrolero y ganadero, a los bosque, pagos y cordillera del Sur, la Ruta 3 es la columna vertebral de esta provincia, la más austral del pais.

A pesar de todo esto, hay muchos habitantes de esta provincia, tanto jóvenes como adultos que, no han recorrido estos espacios, y las razones las desconocemos, pero deberían, al menos una vez en la vida tomarse un fin de semana para guardar una de estas imágenes que seguramente van a ser admiradas por todos aquellos a menudo visitan las redes sociales.

Seguramente esta no será ni la primera ni la ultima nota sobre lugares de Tierra del Fuego, que vamos a publicar, pueden ingresar tambien a #Tierradeshenú en Facebook, donde tambien encontraran miles de fotografías de lugares que, por lo que nos manifiestan los lectores, nunca han visitado.

Esperamos que las disfruten, la idea no es que se distraigan leyendo, sino admirando estos lugares maravillosos de nuestra provincia. Hoy les mostramos Lago Escondido, al pie de la Cordillera de los Andes, en el kilometro 3000 de la Ruta Nacional N°3. Uno de los tantos lagos de nuestra provincia.

Creemos sin temor a equivocarnos, que es un lugar que merece ser visitado, al menos una vez en la vida.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar