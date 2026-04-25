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Lugares de TDF: Hoy Laguna Bombilla y Margarita dos espejos de agua rodeados de una increíble belleza natural

Por Armando Cabral

Rio Grande 25/04/2026.- Quienes vivimos en Tierra del Fuego, debemos sentirnos privilegiados por contar con estos paisajes al alcance de la mano, mientras en otro puntos del pais, todo queda demasiado lejos, aquí, a apenas 150 kilómetros de nuestra ciudad por la ruta 3 en el kilómetro 2999, girando a la derecha, se encuentra la entrada a la reserva natural Laguna Margarita y Bombilla, por un camino en excelente estado y después de 16 kilómetros se llega a las lagunas que son realmente únicas, con lugares para acampar y lejos de todo ruido o alteración, vale la pena llegarse a este paraíso.

Laguna Margarita y Laguna Bombilla son dos cuerpos de agua conectados en el corazón de Tierra del Fuego: Margarita, de origen glaciar, se ubica cerca del Lago Escondido y Fagnano, mientras que Bombilla recibe sus aguas a través del río Bombilla y las vuelca en el Lago Fagnano. Ambas son destinos de pesca y caminatas, rodeadas de bosques de lenga y paisajes cordilleranos.

Laguna Margarita
  • Ubicación: Cercana al Lago Escondido y Lago Fagnano, a unos 16 km de la Ruta Nacional 3.
  • Origen: Glaciar.
  • Entorno: Rodeada de bosque de lenga, con vistas a picos nevados.
  • Acceso: Sendero de 4,5 km ida y vuelta, dificultad moderada, con un desnivel de 121 m. Tiempo estimado: 1–1,5 horas .
  • Actividades:
    • Pesca deportiva (truchas).
    • Senderismo y camping en un entorno poco concurrido.
  • Conexión hidrológica: Sus aguas desagotan en el río Bombilla, que forma

 

 

Laguna Bombilla
  • Ubicación: Se accede desde la Ruta 3, tras pasar el Lago Escondido y descender por el paso Garibaldi. El camino se interna en el bosque y cruza el río Bombilla antes de llegar a la laguna .
  • Dimensiones: Aproximadamente 10 hectáreas.
  • Entorno:
    • Costas arboladas, salvo una lengua de sedimento que la conecta con el Lago Fagnano.
    • Presencia de fauna como aves acuáticas (wala, cauquén), pájaros carpinteros, guanacos y castores (gran castorera en la zona).
    • Vegetación variada: orquídeas como la “palomita de la virgen”, senecios y flores silvestres.
  • Actividades:
    • Pesca deportiva: Trucha marrón, arco iris y de arroyo. Ejemplares de hasta 4 kg al inicio de temporada.
    • Picnic y camping: Muy concurrida por familias y pescadores.
  • Conexión hidrológica: Se alimenta del río Bombilla, que proviene de la Laguna Margarita, y desemboca en el Lago Fagnano

 

 

Importante, no arrojar basura, no encender fuego y conducir con precaución los caminos son angostos pero s encuentran en muy buen estado.

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