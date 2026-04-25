Lugares de TDF: Hoy Laguna Bombilla y Margarita dos espejos de agua rodeados de una increíble belleza natural

Laguna Margarita y Laguna Bombilla son dos cuerpos de agua conectados en el corazón de Tierra del Fuego: Margarita, de origen glaciar, se ubica cerca del Lago Escondido y Fagnano, mientras que Bombilla recibe sus aguas a través del río Bombilla y las vuelca en el Lago Fagnano. Ambas son destinos de pesca y caminatas, rodeadas de bosques de lenga y paisajes cordilleranos.
Laguna Margarita
- Ubicación: Cercana al Lago Escondido y Lago Fagnano, a unos 16 km de la Ruta Nacional 3.
- Origen: Glaciar.
- Entorno: Rodeada de bosque de lenga, con vistas a picos nevados.
- Acceso: Sendero de 4,5 km ida y vuelta, dificultad moderada, con un desnivel de 121 m. Tiempo estimado: 1–1,5 horas .
- Actividades:
- Pesca deportiva (truchas).
- Senderismo y camping en un entorno poco concurrido.
- Conexión hidrológica: Sus aguas desagotan en el río Bombilla, que forma
Laguna Bombilla
- Ubicación: Se accede desde la Ruta 3, tras pasar el Lago Escondido y descender por el paso Garibaldi. El camino se interna en el bosque y cruza el río Bombilla antes de llegar a la laguna .
- Dimensiones: Aproximadamente 10 hectáreas.
- Entorno:
- Costas arboladas, salvo una lengua de sedimento que la conecta con el Lago Fagnano.
- Presencia de fauna como aves acuáticas (wala, cauquén), pájaros carpinteros, guanacos y castores (gran castorera en la zona).
- Vegetación variada: orquídeas como la “palomita de la virgen”, senecios y flores silvestres.
- Actividades:
- Pesca deportiva: Trucha marrón, arco iris y de arroyo. Ejemplares de hasta 4 kg al inicio de temporada.
- Picnic y camping: Muy concurrida por familias y pescadores.
- Conexión hidrológica: Se alimenta del río Bombilla, que proviene de la Laguna Margarita, y desemboca en el Lago Fagnano
Importante, no arrojar basura, no encender fuego y conducir con precaución los caminos son angostos pero s encuentran en muy buen estado.