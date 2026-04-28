Ley de goteo para ordenar la coparticipación secundaria.

Al día de hoy el conflicto por la transferencia de fondos coparticipables desde el gobierno provincial a los municipios, continua su escalada y el atraso de 35 dias, con sumas que superan los 12.000 millones de pesos a Rio Grande y Ushuaia, esta ultima con marchas y reclamos, podría ordenarse si se aprueba una ley de goteo que está proponiendo el PJ en la Legislatura provincial.

Los efectos de este proyecto los explicamos en este informe.

Contexto del Proyecto

Impulsor principal: Legisladores del (PJ).

Legisladores del (PJ). Fecha de debate: 30 de abril de 2026 en sesión ordinaria.

30 de abril de 2026 en sesión ordinaria. Motivación: Reclamos de municipios (Ushuaia, Río Grande, Tolhuin) y organismos por deudas superiores a 13 mil millones de pesos en algunos casos.

Contenido de la Ley

Transferencias automáticas y diarias : Fondos de coparticipación federal, regalías hidrocarburíferas e impuestos provinciales. El Banco de Tierra del Fuego será agente de liquidación y transferencia directa.

: Alcance amplio : Municipios de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. OSEF (Obra Social del Estado Fueguino). Caja de Previsión Social. Poder Judicial, Legislatura y Fiscalía de Estado.

: Sanciones por incumplimiento : Mora automática con intereses (1,5 veces la tasa de plazo fijo del BTF). Multas personales del 5% del salario mensual por cada día de mora a funcionarios responsables. Posibilidad de juicio ejecutivo por parte de municipios.

: Comisión de Participación Municipal : Integrada por los tres intendentes y el ministro de Finanzas. Función: supervisar y proponer mejoras en la aplicación de la norma.

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Implicancias

Positivas : Previsibilidad financiera para municipios y organismos. Fin del “ahogo financiero” por retrasos en transferencias. Refuerzo de autonomía institucional (Judicial y Legislativo).

: Negativas / Riesgos : Tensiones con el Ejecutivo provincial por pérdida de discrecionalidad. Posible resistencia de funcionarios ante sanciones personales. Necesidad de ajustar sistemas administrativos para cumplir con la automatización.

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Conclusión

La Ley de Goteo Diario representa un intento de resolver un conflicto estructural en Tierra del Fuego: la discrecionalidad en el envío de fondos. Si se aprueba, marcará un cambio profundo en la relación entre el Ejecutivo y los municipios, garantizando liquidez diaria pero también generando tensiones políticas por las sanciones y el control institucional.

Cuadro comparativo visual con los beneficios y riesgos de la ley