Ley de goteo para ordenar la coparticipación secundaria.

Contexto del Proyecto
- Impulsor principal: Legisladores del (PJ).
- Fecha de debate: 30 de abril de 2026 en sesión ordinaria.
- Motivación: Reclamos de municipios (Ushuaia, Río Grande, Tolhuin) y organismos por deudas superiores a 13 mil millones de pesos en algunos casos.
Contenido de la Ley
- Transferencias automáticas y diarias:
- Fondos de coparticipación federal, regalías hidrocarburíferas e impuestos provinciales.
- El Banco de Tierra del Fuego será agente de liquidación y transferencia directa.
- Alcance amplio:
- Municipios de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.
- OSEF (Obra Social del Estado Fueguino).
- Caja de Previsión Social.
- Poder Judicial, Legislatura y Fiscalía de Estado.
- Sanciones por incumplimiento:
- Mora automática con intereses (1,5 veces la tasa de plazo fijo del BTF).
- Multas personales del 5% del salario mensual por cada día de mora a funcionarios responsables.
- Posibilidad de juicio ejecutivo por parte de municipios.
- Comisión de Participación Municipal:
- Integrada por los tres intendentes y el ministro de Finanzas.
- Función: supervisar y proponer mejoras en la aplicación de la norma.
Implicancias
- Positivas:
- Previsibilidad financiera para municipios y organismos.
- Fin del “ahogo financiero” por retrasos en transferencias.
- Refuerzo de autonomía institucional (Judicial y Legislativo).
- Negativas / Riesgos:
- Tensiones con el Ejecutivo provincial por pérdida de discrecionalidad.
- Posible resistencia de funcionarios ante sanciones personales.
- Necesidad de ajustar sistemas administrativos para cumplir con la automatización.
Conclusión
La Ley de Goteo Diario representa un intento de resolver un conflicto estructural en Tierra del Fuego: la discrecionalidad en el envío de fondos. Si se aprueba, marcará un cambio profundo en la relación entre el Ejecutivo y los municipios, garantizando liquidez diaria pero también generando tensiones políticas por las sanciones y el control institucional.
Cuadro comparativo visual con los beneficios y riesgos de la ley