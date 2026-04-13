Ley de Glaciares Laura Colazo fue la voz de los fueguinos entre mas de 105.000 inscriptos para la audiencia publica.

Rio Grande 13/04/2026.- En dialogo con el programa Periodismo por Radio Provincia, la legisladora provincial, sostuvo que, » Nosotros pudimos ser voz de los más de mil fueguinos que se inscribieron, mil habitantes de nuestra provincia se inscribieron para participar de la audiencia pública En Argentina fueron 105.000 personas aproximadamente, de las cuales solamente pudimos participar 400 personas. La integrante del Partido Verde cuestiono seriamente la entrega de los glaciares, el riesgo que significa su explotación en áreas peri glaciares y el riesgo que significa para la provisión de agua para Ushuaia.

La legisladora destacó ademas, el compromiso de todos quienes se inscribieron para participar de una audiencia publica que como ya es costumbre fue prácticamente suspendida porque se redujo a dos jornadas donde solo pudieron expresarse unas 200 personas, mientras el resto noi siquiera se le informo de esta determinación del gobierno nacional.

Colazo manifestó que «Yo también me preguntaba, primero la demostración que hubo del compromiso de tantos argentinos a lo largo y a lo ancho de nuestro país con el cuidado y la preservación de este recurso estratégico que nos sostiene la vida que es el agua, que eso la verdad que es importante destacar. Y en segundo lugar, ¿A cuántas personas le faltó poner su voz?

Muchísimas, donde fueron los propios diputados quienes propusieron hacer una audiencia pública y cuando abrieron la inscripción creo que subestimaron la cantidad de personas que nos íbamos a inscribir y luego que se dieron cuenta que éramos tantos miles y miles, decidieron de forma arbitraria seleccionar a 400 que todavía nosotros hablábamos con la organización Manekenk que participó, Nancy Fernández, Antonela Guevara también estuvo participando y estábamos sorprendidas y nosotros llegamos a la conclusión de que tal vez porque nos habíamos anotado ni bien salió la convocatoria, que nos convocaron, pero para nosotros fue importante participar».

No creemos que haya sido una audiencia pública porque no se respetó las reglas básicas y de hecho eso es uno de los motivos por los cuales la ley que se aprobó va a ser judicializada.

Y ya se hicieron presentaciones, ya están circulando aparte otra demanda colectiva en paralelo a las presentaciones individuales que se habían hecho. Pero bueno, pudimos poner palabra, hablar y expresar nuestro rechazo.

Esta modificación que realmente pone en peligro a millones de personas en nuestro país.

Pero sobre todo también estamos hablando de generaciones futuras, el agua no solamente la necesitamos para vivir, sino también para poder llevar adelante toda la actividad en las ciudades, en la producción de alimentos.

Y ver que el Congreso de la Nación avanzó en este retroceso ambiental, incumpliendo el artículo 41, de nuestra Constitución, incumpliendo con leyes que sancionó hace poquito tiempo, como fue el acuerdo del Mercosur, por ejemplo, donde una de las cláusulas era que no podía haber ninguna ley que implique una regresión ambiental y creo que en el mismo mes o al mes siguiente sancionan esta ley. Creo que también ponen en compromiso a nuestro país incumpliendo este tipo de acuerdos.

Así que la verdad que nosotros escuchábamos la sesión y siempre uno tiene la esperanza hasta el final de que no prosperara.

Y bueno, ahora estamos ya en otra etapa que es seguir defendiendo a los glaciares, seguir defendiendo el agua dulce. En nuestra provincia tenemos 1.333 glaciares, tenemos la Antártida, que es el principal reservorio de agua dulce del planeta, la Antártida Argentina, y creo que tenemos mucho por delante.

Yo estoy la verdad que contenta porque hay muchas personas que están animándose a sumarse a la defensa del ambiente y en toda Argentina, y creo que es un rol muy importante que tiene la ciudadanía y que cada día tenemos que poner más en valor.

Creo que cuando uno tiene motivos para sancionar una ley, tiene que hablar de los fundamentos y de lo buena que es la ley para el país, para la provincia, o en el caso de una ordenanza para la ciudad.

Cuando uno ya habla de las personas que están en desacuerdo y con descalificaciones o con argumentos que no son válidos, porque son falacias argumentativas, lo que expresan representantes de La Libertad Avanza es porque no tienen buenos fundamentos para sostener su ley.

Primero, o sea, yo creo que tiene que ver un poco con eso, tal vez con un desconocimiento también de la misión que tenemos los ambientalistas y los espacios políticos, que no tenemos esa mirada en relación a lo que ellos plantean.

Porque a ver, el Partido Verde habla de nuestra base ideológica es el desarrollo sostenible, es un desarrollo donde se dé una armonía entre lo ambiental, lo económico y que haya una inclusión social.

Entonces nosotros no estamos en contra del desarrollo, de la producción, del aprovechamiento, del desarrollo energético, no, no, para nada.

Nosotros estamos a favor de que se haga en un marco legal que sostenga los recursos mínimos para sostener la vida en las ciudades, en la provincia. Nosotros estamos defendiendo los glaciares, porque son los reservorios de agua dulce.

Nosotros no estamos hablando de minería sí o minería no. Estamos hablando de minería no en los glaciares, minería no en la zona aledaña a los glaciares, que es la zona periglaciar.

Por eso yo creo que viene una mala intención de confundir el debate y que por supuesto se conecta con otras leyes que ha sancionado el mismo Congreso, con el RIGI, por ejemplo. Porque hay seis proyectos de los 17 que se aprobaron del Riji, que tienen que ver con minería de cobre, de oro, hay seis proyectos que estaban esperando esta modificación de la ley. Entonces, a ver, nosotros estamos hablando que lo que no queremos es que haya una minería que le quite el agua a los argentinos.

Otra cuestión que hay también una falsa, una argumentación que es falaz también, que se dice que de esta forma se genera trabajo. ¿Cuánto trabajo trajo el RIGI? Por ahora no trajo nada.

La salmonicultura a gran escala, de verdad, ¿Cuántas fuentes de trabajo genera? Está todo prácticamente automatizado. Entonces son falacias argumentativas de que con esto se va a solucionar la falta de trabajo en Argentina

No está comprobado de que generan grandes fuentes de trabajo o de que han mejorado la calidad de vida de las poblaciones que están cerca de los desarrollos mineros. En realidad la modificación de la ley de acuicultura el año pasado nosotros hablamos qué pasó, arranquemos del año pasado, ¿Qué pasó en esa comisión en Río Grande, donde finalmente renunciaste a la presidencia de la comisión de la Legislatura de Medio Ambiente?

Todos saben mi postura, que yo estoy totalmente en contra de la salmonicultura a escala industriales voté la ley 1355, que era la que estaba vigente, donde se permitía una escala artesanal, porque nosotros tenemos esta mirada que el desarrollo sostenible de Tierra de Fuego permite a una escala artesanal la actividad en tierra, como lo estaba haciendo por ejemplo en la zona de Almanza en su momento, está el emprendimiento de Valdés, por ejemplo, que se contempló cuando se debatió la ley, porque era algo que realmente es sostenible y que en esos parámetros, en esos volúmenes no tenía no tenía impacto real, grande, porque a ver, todas las actividades humanas tienen un impacto, pero bueno, nosotros, toda la legislatura, el pueblo de la provincia, organizaciones sociales, ambientales, habían dado el aval para que sea en este marco la ley 1355 y eso tenía que ser una política de Estado. Nosotros esperábamos que esa ley se reglamente y se cumpla.

Y cuando se plantea este proyecto de La Libertad Avanza y el Poder Ejecutivo de derogar esta ley, yo no estaba de acuerdo como presidenta de la comisión 3, la verdad, pero como soy democrática, una mujer que respeta el sistema democrático, si hay legisladores que quieren plantear un tema y tienen los consensos para plantearlos en la comisión, para que se abre el debate, por supuesto que se pone a consideración.

Uno tiene que ser respetuosa también de las mayorías, pero bueno, eso tiene un procedimiento legal y el procedimiento no se respetó.

No se respetó cuando se elaboró el dictamen, después de que finalizó la reunión de comisión, que yo la finalice como presidenta, otra persona que no era la presidenta de la comisión, decidió con una minoría que iban a abrir la comisión y sacar un dictamen.

Entonces cuando yo tomo conocimiento de esto, es más, hasta el legislador Pablo Villegas me llamó y me preguntó Laurita, ¿Vamos a seguir en la comisión? No, no, no, la comisión continúa la semana que viene, porque era lo que se había acordado, seguir escuchando y definir de última la posición o no, en otra reunión de cara a la gente.

Lo que a mí realmente me enojó y me pareció una falta de respeto hacia mí, por supuesto hubo una falta de respeto, pero sobre todo hacia las personas con las que veníamos discutiendo, trabajando el tema, que eran muchas personas de nuestra provincia.

Si uno como político le da la palabra de que solamente se va a trabajar en una reunión de comisión y que no se va a elaborar un dictamen, no podía bajo ningún punto de vista sacarse un dictamen a espaldas de la gente un viernes a las 9 de la noche.

Fue a puertas cerradas y hasta para nosotros, los mismos integrantes de la comisión, que no estábamos de acuerdo que iba a salir ese dictamen.

Entonces nosotros lo planteamos en la sesión, yo lo planteé formalmente por nota, pero yo sentía que necesitaba yo tomar una decisión respecto a eso, porque si yo seguía como presidenta de la comisión, de alguna manera iba a estar validando esa situación y yo no estaba de acuerdo con eso.

Y después finalmente llegó el tratamiento de la ley. Igualmente con el legislador Villegas lo planteamos en la sesión, dijimos que eso de dictamen no era válido porque no se había hecho respetando el reglamento de la Legislatura y Bueno, después la ley fue votada por mayoría, nosotros dejamos clara nuestra postura en contra, de hecho el legislador Villegas ahora judicializó la ley, que es el autor de la ley él, y nosotros estamos por supuesto acompañando su planteo. Sobre todo yo creo que uno tiene que hacer lo que cree que está bien hacer.

No iba a convalidar bajo ningún punto de vista esa irregularidad y menos porque se hizo de espaldas a la gente.

Y yo si algo trato de hacer siempre mi trabajo es hablar con los vecinos, explicarle lo que va a pasar en la legislatura y en el trabajo que hago día a día.

Entonces nunca dejé de hacerlo y no lo iba a dejar de hacer y menos por una ley que estoy totalmente en contra, mucho menos.

Y así sea una ley que esté a favor, tampoco lo iba a hacer de espaldas a la gente, ninguna decisión.

A mí no me consta, la verdad que no, respecto de proyectos de salmonicultura en sistema RAS. No creo tampoco que se acerquen a mí a presentarme algún proyecto.

Yo creo que hay que darle mucho apoyo y sostener a los pescadores artesanales, a los productores a escala artesanal.

De hecho ahora en unos días estamos yendo a Almanza porque nos están convocando los productores, porque sucede que hay empresas grandes que están haciendo una ocupación también de esa zona y bueno, nosotros tenemos que defender, ero con el tema mejillones que es acuicultura y son empresas grandes que supuestamente ha dicho en ese momento el subsecretario de Pesca iban a respetar el trabajo de los pescadores artesanales, no iban a hacer escalas megaindustriales.

Y bueno, nosotros vamos a estar controlando qué pasa ahí, vamos a defender a los pescadores artesanales, a su trabajo y a la sostenibilidad ambiental también.

Y bueno, que había solamente un proyecto, el de Valdés que mencionaste, que eso sí, ellos sí sabían que estaba, pero que después el resto no, ellos no están de acuerdo.

Esa es la ruta de la centolla, es uno de los destinos más observados y pedidos para visitar por los turistas. Entonces tenemos que realmente preservar esa área, porque la gente viene a Tierra del Fuego, porque es una provincia prístina, en el imaginario colectivo mundial, el fin del mundo, una provincia prístina.

Y yo creo que podemos producir alimentos, que tiene que ver un poco con la actividad, pero en un marco de sustentabilidad, que también nos va a dar un sello como provincia, de que nosotros producimos alimentos seguros, de calidad y que respetan la normativa ambiental.

A mí no me consta, tal vez la gente del Poder Ejecutivo te puede informar mejor, pero yo como legisladora, a mí no me llegó ningún proyecto a la Legislatura.

Se hizo un anuncio de un programa por parte del Ejecutivo Provincial. La verdad que lo vi en el diario, pero no tuvimos mayor información de qué se trata el programa. Seguramente van a enviar la información por parte del Ejecutivo, pero bueno, a ver, son posturas.

Nosotros no estamos de acuerdo con esa ley, entonces, a ver, entendemos por ahí que no compartir una visión de una política pública con el Ejecutivo, pero bueno, digamos, está implementando esa ley, la cual nosotros rechazamos, digamos, esto es lo que está pasando.

Bueno, sí, el tema de Malvinas es un tema que a nosotros, a todos los fueguinos, nos cala hondo, en lo profundo, porque es un tema de una convicción íntima, un sentimiento, y bueno, somos la provincia de Malvinas.

Después yo creo que es importante que vengan también políticos y responsables de todo el país que estén, pero siempre respetando esos días de cómo los vivimos también los fueguinos.

Tiene que haber siempre en un marco del respeto al pueblo de Tierra del Fuego que acompaña a sus veteranos y le rinde homenaje a las personas que perdieron su vida en la gesta de Malvinas.

Respecto a eso, ahí surgió la posibilidad de hacer la reunión de Comisión 7 de Malvinas en los centros de veteranos de Ushuaia y de Río Grande.

Entonces un poco la dinámica es ir a hablar con los veteranos en base a los discursos también que ellos han hecho el 2 de abril en los actos y ponernos a disposición para trabajar en lo que se se necesita articular desde la legislatura.

Y ahí salieron algunos puntos interesantes, estuvo presente Parodi, que es el presidente de Ushuaia, estuvo Daniel Guzmán también, que estuvimos conversando y cada uno planteó la agenda de temas y los veteranos que estaban también presentes, como Juan Vera y otros veteranos de Ushuaia, tema pesca ilegal, tema saqueo de los hidrocarburos, estas empresas que tienen también de alguna manera son empresas que se asocian con otras empresas y con otras y con otras y que llegás y que son empresas que tienen fondos también de la política que ocupa ilegalmente las Malvinas.

Y el tema central que surgió fue el de la educación, de incorporar de verdad en la currícula escolar, más allá de que todos los 2 de abril, obviamente en todos los espacios educativos se recuerda, se conmemora y se habla, pero ya con una mirada un poco más desde la geopolítica, de poder trabajar de una forma transversal estos contenidos y poder darle más herramientas sobre todo a los docentes en su proceso de formación en cuanto a la cuestión Malvinas.

Eso me pareció muy interesante y tenemos una ley del año hace ya más de 10 años, tiene la ley, la 817, que habla de esto, de crear una comisión donde puedan haber diferentes integrantes para elaborar estos contenidos que sean incorporados en la currícula.

Yo creo también muy importante, que fue un poco lo que nosotros sumamos al debate, la formación de los funcionarios públicos

Nosotros tenemos la ley 1522 que establece la capacitación obligatoria en los funcionarios, o sea, si nosotros le vamos a exigir a los chicos, a los docentes y todo, primero empecemos nosotros.

¿Cuántos de los que somos funcionarios hicimos esa capacitación que es permanente, obligatoria, periódica?

Bueno, obviamente muchos la hicimos, muchos legisladores la han realizado, muchos funcionarios, está dentro de una página que es el IPAP, el Instituto de Formación de la Administración Pública, pero yo considero que no es suficiente para los que tenemos una responsabilidad, por ejemplo, legislativa.

Nosotros tenemos que tener una formación periódica y permanentemente estar actualizados, porque lo que expresa un legislador en un foro, lo que escribe en una ley, tiene implicancias.

Ya lo vimos con el presidente cuando le dijo al diario del Telegraph que bueno, ahí él violó la postura argentina, que es la doctrina de la objeción persistente, que nosotros muchas cuestiones.

Entonces es importante que estemos formados también todos los que ejercemos una función pública, y que estemos actualizados.

Y otra cosa es el rol de la Universidad de Tierra del Fuego, súper importante. Es fundamental, es clave y central que todas las carreras tengan esa materia.

Los veteranos proponen que se incorpore una materia como materia. Porque este tema, yo recuerdo que hace unos años atrás sí había estado vigente el tema de la malvinización, que esté presente en las currículas.

Sí, en un momento se había hablado, porque también había proyectos de incorporar la capacitación de la ley 19.640, hay lineamientos que los da el Consejo Federal de Educación, y después las provincias ahí lo trabajan en la ley de Educación, por ejemplo, ESI Malvinas, están dentro de los contenidos básicos que tienen que estar.

El tema es la efectiva incorporación y cómo se aborda el tema en las escuelas, si se habla o no se habla de Antártida, cómo se habla de Antártida, son muchas cuestiones que tenemos que pulir un poquito más.

Así que lo que se va a abordar es con la comisión 7 y con la comisión 4, que es la de Educación, que estaba presente el presidente de la Comisión 4, así que también ahí se va a plantear, me imagino.

Sí, yo creo que es importante, y también es muy importante esto, el tema de lo que planteó Daniel Guzmán en relación a la cuestión de la pesca ilegal y la explotación de los hidrocarburos.

Se tocó el tema radar por parte de los veteranos, el legislador Pablo Villegas que hizo mención a lo que él había planteado en su momento de la comisión investigadora, también se hizo mención.

Qué manera abordarlo en la comisión quedó como en la agenda de trabajo, un punto más de todos estos temas a trabajar. Pero bueno, se mencionó por parte de los veteranos esto de que si bien por expresiones del gobierno de la provincia no está en funcionamiento el radar, es una cuestión de que no está en funcionamiento, pero en algún escenario decía un veterano, puede volverse a activar, No lo sabemos, en realidad no sabemos. Entonces eso decía que necesitamos más información. Y bueno, ahí el legislador Villegas también hizo uso de la palabra y demás.

Yo creo que son temas muy importantes, tiene que funcionar, yo celebro realmente que se vaya a hacer la reunión ahora en Río grande, es el 22 de abril aparentemente y es importante porque nosotros tenemos que seguir teniendo esta dimensión de provincia bicontinental, insular, provincia antártica, provincia de oceánica, provincia ocupada por una potencia ilegal permanentemente en el día a día, en todos los ámbitos.

Entonces me parece que es importante cómo lo vamos a ir abordando y sobre todo la responsabilidad que tenemos los funcionarios y funcionarias de formarnos permanentemente y actualizarnos, porque son debates que se están dando, pero que cada vez se generan en escenarios de potenciales conflictos.

Estamos hablando de una Antártida, por ejemplo, que por efectos del cambio climático, la zona que Argentina reclama como parte de nuestra provincia, nuestro país, es la zona donde más bases hay instaladas, es la zona que primero se va a descongelar por efectos del cambio climático, es la zona donde, o casualidad, hay más investigaciones científicas en relación a qué recursos están ahí abajo y disponibles, donde tenemos agua dulce y demás.

Tenemos realmente que tomar dimensión de dónde estamos viviendo parados y la implicancia geoestratégica de Tierra del Fuego. Creo que es importante esto, que sirva que la Legislatura lo sostenga también en la agenda.

Fuente:Periodismo, Radio Provincia.