Ley de fomento de la Economía Popular, social y la actividad ferial, una norma para respaldar a los feriantes.
PorArmando Cabral
Rio Grande 15/04/2026.- Esta ley esta siendo impulsada por Elizabeth Rosado desde Ushuaia y Daniel Vega desde nuestra ciudad y su objetivo como, bien lo remarca Elizabeth es «el proyecto en sí lo que crea son los derechos para los feriantes, que sean reconocidos como trabajadores, que es lo que no está pasando hoy, no Siempre se los toma como trabajadores informales. Exactamente eso le iba a preguntar, o sea, son monotributistas. En realidad hay algunos que son monotributistas y hay otros que no».
En dialogo con Resumen Económico, Elizabeth Rosado y Daniel vega, expusieron su preocupación por un nuevo avance de la Cámara de Comercio sobre los feriantes, en tal sentido se ha presentado en la legislatura el Proyecto de Ley de Fomento de la Economía Popular y la Actividad Ferial.
En Ushuaia ya cuenta con una ordenanza que regula el funcionamiento, pero en Rio Grande eso, no ha ocurrido y se esta trabajando, se presentó un borrador, pero hasta ahora no se han logrado respuestas por parte de concejales o el ejecutivo municipal. La norma ingresada a la Legislatura como Asunto 160/2026 y que pasado a comisión en la primera sesión ordinaria de 2026 vendría a normalizar el trabajo de los feriantes en toda la provincia y terminaría con la incertidumbre de mas de 7000 personas en Rio Grande que dependen de esta actividad.
Nota completa en el audio a continuación.
¿Y por qué las ferias populares, como la que vos perteneces y representas, crecieron tanto en estos últimos tres años?
Porque evidentemente la inflación a la que hacemos referencia, más la devaluación del salario, recuerden ustedes que en 2023 les redujeron 118% el valor al peso argentino.
Entonces cuando empezamos a sumar todo eso, decir ¿Por qué las ferias y cuánta gente depende de la feria?
Y tiene que ver directamente con esto, es decir, la gente cobra muy poco, no tiene ingresos, cayó el consumo y a eso obviamente hay que sumarle alquileres, servicios, todo lo que decíamos recién, y eso hace que la gente se vuelque a la feria, que vaya a la feria a comprar, porque es la opción hoy, ¿No?
Sí, es tal cual vos lo estás planteando, Armando, es la opción la feria.
Y ante este cuadro de situación de que sigue aumentando todo el precio del combustible se ha disparado y le echamos la culpa a la guerra de Medio Oriente.
Cuando yo estaba escuchando en las noticias que Irán tiene los 3 litros de combustible, 0,50 centavos de dólar.
Entonces vos no entendés, nosotros estamos pagando casi dos.
Nosotros estamos pagando casi dos mil.
Entonces ya lo que llevamos varios años en la provincia y conocemos y sabemos las maniobras políticas que existen en este sentido.
Por eso yo creo que ha crecido las ferias, como vos decías, han crecido la cantidad de ferias, en los colegios están aborrotados de pedidos para llevar adelante la feria, porque la gente hoy por hoy la está puchereando, como quien dice, porque a la feria no tan solo va la gente que no tiene trabajo, sino la gente que también tiene trabajo.
Y ante estas críticas que ha generado la Cámara de Comercio en este sentido, nuevamente, cuando ellos fueron los propulsores de la ordenanza que hoy está vigente y que es inaplicable, porque es una ordenanza donde te están solicitando como feriante poder regularizar tu situación como si tuvieras un local en pleno centro, y sabemos que no es la forma ni la metodología de poder encuadrarnos ahora digo, permitime.
Hacerle creer a la gente que el problema de la caída del consumo en Río Grande, como si Río Grande fuera un país aparte, se debe a la existencia de ferias.
Porque yo a esto le agrego showroom, le agrego venta de casa, le agrego ferias de garage, le agrego ferias barriales, le agrego ferias que organiza el propio gobierno.
Entonces hay que sacar todo para que al Comercio Río Grande le vaya bien.
En el 2024, mediante un estudio que llevó adelante el Consejo Deliberante, rondaban en los 1.500 feriantes.
Yo creo que hoy estamos casi duplicando esa cantidad, o sea que son 7000 personas, sin duda, 7000 familias estamos hablando.
Mucha gente que ha quedado desocupada con lo que viene sucediendo en las fábricas, que también están arreglando de alguna u otra forma y encaran un emprendimiento para poder solventar sus gastos y poder vivir dignamente, digamos.
Pero bueno, es lamentable de que siempre el pato de la boda sean los feriantes.
Yo creo que nos hubiera gustado de que la Cámara de Comercio criticara los aumentos de combustible, que es lo fundamental, porque eso queda reflejado en las góndolas cuando vamos a comprar.
Y acá no es una cuestión ideológica ni partidaria, porque cuando vos vas a comprar un producto supermercado no te pregunta a qué partido perteneces y cuánto te lo van a cobrar, No, no, no.
Entonces yo creo que sería bueno de que nos aunamos en lugar de criticarnos para poder salir juntos de esta crisis, porque de esto tenemos que salir todos.
Yo en algún momento le había acercado un borrador al concejal Bogado, tratando de que normalicemos o regularicemos el sistema de las ferias acá en Río Grande, pero tampoco existió la voluntad política de querer generarlo.
Nosotros en realidad seguimos trabajando así un poco en el aire, como quien dice, más allá de que la mayoría son monotributistas, con nuevamente el aumento del monotributo y en una feria, igual que en los comercios, no sabemos si vamos a vender o no vamos a vender, con los costos que implica.
Claro, pero si no pagás el monotributo no podés facturar después.
Por supuesto, nosotros tenemos los gastos de SADAI y ADICAPIF, que son alrededor de un millón ochocientos, un millón novecientos mil pesos para abrir las puertas para llevar adelante una feria.
Entonces todas estas cosas, todas estas cuestiones tendrían que tenerla en consideración.
Lo más importante sería poder aunarnos, trabajar desde Ushuaia, se está trabajando en un proyecto, la chica esta, Elizabeth Rosado, ha llevado adelante un proyecto en la Legislatura donde ha sido aprobado por la mayoría de los bloques de la legislatura y ha pasado a comisión 1.
Estamos juntando, tenemos que juntar 10.500 firmas para que el proyecto tome estado parlamentario y poder desarrollarlo.
Hoy estuve llenando el formulario, me pareció muy interesante las preguntas que está dirigida a cualquiera que lo quiera llenar.
Después vamos a publicar el link para que la gente participe porque son más de 10.000 firmas ya, si no me equivoco, ¿No?
Sí, 10.500 firmas son las que nos están solicitando.
Y bueno, yo estoy acostumbrado acompañando el proyecto, no soy parte, simplemente acompaño en lo que se pueda desde acá de Río Grande, porque también esta chica desde Ushuaia está muy sola trabajando en este proyecto.
Entonces como feriante creo que es lo mínimo que podemos hacer, acompañarla, ayudar a juntar firmas y que este proyecto Dios quiera que salga adelante porque es un proyecto que fomenta el tema de las ferias mediante programas.
Es muy amplio, es muy amplio el proyecto y es muy importante y muy beneficioso para los feriantes.
Así que vamos a seguir trabajando y Dios quiera de que los legisladores también estén a la altura de las circunstancias.
Le recordamos a los legisladores que se trata del asunto 160-2026 que es la Ley de Fomento a la Economía Social y la actividad ferial en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, Atlántico Sur.
¿Muchachos de la Legislatura, vamos a llamar a algún legislador seguramente para que nos confirmen si esto se puede tratar, mejor dicho, no?
Si se puede tratar, si lo van.
A tratar, sería lo más importante.
Porque a ver, estamos hablando de 7.000 personas que están dependiendo de manera directa de la feria, esas siete mil personas.
Tienen familia, sin contar la gente de Ushuaia.
Exactamente.
Y estamos hablando de 12.000 desocupados según la Presidenta del Consejo Delibrante en Río Grande.
Entonces digo, como vos decías recién, empezar a cuestionarnos entre nosotros a ver si vos ganás menos, ganas más y vos te tenés que ir o no, yo me tengo que quedar en este marco de situación me parece una locura.
Sin duda, en ese momento tendrás que decir bueno, a ver vos qué día podés feriar, dónde te queda mejor y vemos cómo salimos todos nosotros.
Lo que vos estás planteando está volcado en el proyecto, la regularización y la normalización de las ferias sin que afecte a otros.
Pero hay antecedentes, Dani.
Te cuento uno por ejemplo, cuando yo vivía en La Plata, el gran problema era esto, que la feria, que los vendedores ambulantes, que bueno, gente por todos lados vendiendo cosas.
Y estaba en ese momento el intendente de la ciudad de La plata, era Alac.
¿Qué hizo Alac?
Dijo muchachos, vengan, vamos a reunirnos, esto que vos planteabas recién, no nos juntemos, no todos y tratemos de buscar una solución.
Que hizo?
Le dio un galpón gigante en la calle 2 y 97 en La Plata, que debe tener una manzana completa, metió todos los locales ahí, todos los vendedores ambulantes ahí, le puso patio de comida, le puso restaurante, le puso baño público.
Se terminó el problema, todo el mundo quedó ahí vendiendo porquería, ir a comprar y va a comprar ahí.
Estaba habilitado como correspondía.
Digo, ¿Tan difícil hacerlo acá?
Sí, desde Ushuaia están mucho más avanzados en este sentido, porque tienen el acompañamiento del municipio de Ushuaia.
En este caso nosotros no lo tenemos porque desde que hemos comenzado a feriar del año 2024, jamás hemos sido convocados por el intendente ni por ningún secretario para plantearle este cuadro de situación que ya la veíamos venir y se sigue agravando y se va a seguir agravando ahora.
Yo ayer veía la cantidad de notas que hicimos con vos, Daniel, el año pasado y el antaño pasado.
Hicimos nota prácticamente toda la semana respecto a este tema.
Y a mí me llama poderosamente la atención que no la hayan visto nunca, que no la hayan leído, que no se hayan enterado, porque hablamos de la cantidad de gente que dependía, hablamos en 2023 ya estábamos hablando de ese proyecto de la Cámara de Comercio que lo impulsó Marilena Jeringer para correr a los.
Feriantes y mandarlos a trabajar.
Nosotros trabajamos mucho en estadísticas sobre los.
Sobre los feriantes, teníamos el 82% que eran mujeres, teníamos el 34% que eran únicos, sostén de familia y que vivían únicamente de la feria.
Trabajamos para proveerle al ejecutivo las herramientas necesarias para poder desarrollar un buen proyecto y llevarlo adelante.
Pero para eso tiene que existir la voluntad política.
Bueno, hay un montón de mensajes.
Dani Dato Mata relato alquiler de local comercial tradicional chico arranca en 900 mil pesos.
Tal cual.
Alquiler de local en paseo de compra ronda los 350.000.
A eso tenés que sumar toda la carga impositiva.
Dice Cristian.
Mi hermano alquilaba tradicional, desperfecto eléctrico y heredado, y dueño no se quiso hacer cargo, Fortuna tuvo que poner y cuando terminó de arreglar le pidieron que se vayan.
Hoy tiene dos locales en paseo de compra, márgenes de ganancia menores, pero paga menos de alquiler y las condiciones son más beneficiosas.
Fíjate cómo han crecido los paseos de compra.
Ahora se está formando uno nuevo donde era Monte Carlo, frente de la plaza,.
Y hay otro donde era Gendarmería, que.
Exactamente inauguró este fin de semana.
Esos son feriantes.
Son feriantes que trabajaban con nosotros en la feria y buscan la posibilidad de poder seguir creciendo, desarrollándose y apostando a su proyecto.
De frente de la plaza van a rondar en 120 locales que van a construir ahí.
¿Querés que charlemos con Elizabeth, la responsable del proyecto?
La llamamos Mariano, Elizabeth.
Sí.Ahora vamos a salir con la autora del proyecto para compartir la nota y de paso informarle a la gente cómo puede acercarse.
Mariano, abrazo grande, Juan Pablo, abrazo grande.
En algún tiempo vamos a tener a un especialista en economía, un doctor en economía, charlando sobre este tema, también porque es preocupante y porque la situación no mejoró nunca.
2023 Para acá, nunca.
Nosotros lo vemos, nosotros lo vemos en cada fin de semana, en cada feria.
Elizabeth, buenas tardes, ¿Cómo está?
Muchas gracias por la invitación.
No, por favor, al contrario, un gusto charlar con usted.
Queríamos conocer este proyecto, este asunto 160-2026 que habla precisamente que es el proyecto de ley de fomento de la Economía Popular, social y la actividad ferial.
Cuéntenos de qué se trata y en qué estado se encuentra Elizabeth esto.
Bueno, sí el proyecto en sí fue ingresado en el mes de febrero de este año, los legisladores lo trataron en la primera sesión ordinaria, pasó actualmente a Comisión 1 o lo que yo sé hasta ahora es que van a dar un lapso de tiempo porque están en la conformación de la agenda, que van a trabajar durante estos meses y bueno, la idea es que el proyecto pueda ser tratado en el mes de mayo por lo menos para tener una primera reunión con los legisladores y por lo menos poder presentar el proyecto.
Claro, el proyecto en sí lo que crea son los derechos para los feriantes, que sean reconocidos como trabajadores, que es lo que no está pasando hoy, no Siempre se los toma como trabajadores informales.
Exactamente eso le iba a preguntar, o sea, son monotributistas.
En realidad hay algunos que son monotributistas y hay otros que no.
Hay otros que por la situación de vulnerabilidad social que tienen no pueden pagar.
Es la realidad.
Hay muchos que están vendiendo ropa usada, otros que venden comida y tristemente no tienen la posibilidad para poder pagar tributación.
Elizabeth, le decimos a la gente que el monotributo hoy, o autónomo perdón, son más de 100 mil pesos por mes.
Exactamente.
Entonces no todos están en condiciones de pagar esto obviamente.
Exactamente, no todos tienen hoy esa facilidad de poder pagar la tributación.
Hay muchos casos, la mayoría, hay gente que perdió el trabajo, hay gente que quedó en situación de desempleo y la feria es su trabajo, pasó a ser su principal fuente de ingresos.
Y cómo les cae a ustedes cuando escuchan que la Cámara de Comercio habla de RlGI, habla de formalizar todo esto otra vez como en el 2023, que leído entre líneas, esto es corramos a los feriantes.
Yo lo entiendo así, me hago cargo de lo que digo.
En lo que respecta a la ciudad de Ushuaia, En el año 2024 se presentó un proyecto de ordenanza que crea el marco regulatorio de los feriantes y de la actividad ferial acá en la ciudad.
Tuve el privilegio de poder trabajar con la concejal en la cual presentó el proyecto en el Consejo y estuve participando en la redacción de este proyecto de ordenanza.
Esa ordenanza ya fue promulgada, se trabajó en conjunto con la Cámara de Comercio de acá de Ushuaia.
Ellos lo que nos pedían era tener normas claras, poder trabajar, que ellos tengan la posibilidad de trabajar, pero que las normas sean claras como las tienen ellos también como comerciantes y para poder trabajar digamos en una cierta armonía.
Claro, ese proyecto de ordenanza, esa ordenanza que es la 6361, fue promulgada en el año 2024 y ahora se encuentra en proceso de reglamentación, por lo que tengo entendido, sé que ya están trabajando con los feriantes.
Es un trabajo la verdad que muy satisfactorio poder participar tanto en esa ordenanza como en el propio proyecto que presenté ahora, que es un proyecto de ley y va en la misma línea de lo que viene trabajando Ushuaia, pero a nivel provincial, para poder ayudar también a los feriantes que vienen trabajando, que están en Tolhin, los que están ahí en Río Grande, poderles dar también esta cercanía de derechos y que también sean reconocidos por el trabajo que hace.
Bueno, tengo una buena noticia Elizabeth, recién acaba de pasarme Cristian Viso este comunicado que le voy a leer si tiene dos segunditos.
Nos complace anunciar el inicio a la convocatoria para emprendedores interesados en participar en la Galería Almirante Brown.
Era lo que decía Daniel recién.
¿Quiénes pueden formar parte?
Podrán postularse emprendedores de los rubros indumentaria, tecnología, accesorios, calzado, juguetería, regalería, servicios de belleza, barbería, entre otros.
Los interesados deberán completar el formulario en el siguiente enlace que está aquí ahora lo vamos a publicar en un ratito.
Fecha límite para completar el viernes 17 a las 15 horas.
Aclaración, el formulario no tiene carácter selectivo, todos aquellos que lo completen tendrán la oportunidad de formar parte.
Agradecemos el entusiasmo y compromiso de todos los emprendedores.
¿Saben cuántos pedidos tiene ya?
Son 125 locales.
125 Locales y tienen 400 solicitudes.
Tal cual era lo que estamos planteando.
Eso tiene que ver con las oportunidades, la economía social, la economía popular es la economía de la gente, digamos, el motor que impulsa esto es la gente.
Esta economía va creciendo día a día, por ahí no nos gustaría que sea en este contexto económico, no es el ideal, pero bueno, es la oportunidad que tienen muchas familias para poder sustentar sus hogares.
Sí, sí, sí, yo lo veo de esa manera, lo he entendido siempre, hemos hablado con Dani mil veces, lo entendí siempre de esa manera.
Elizabeth, es una salida laboral casi inmediata, diría, para cualquier persona que no tiene trabajo y un ingreso también inmediato, porque eso se cobra ahí en el momento, puede ser más, puede ser menos, pero es la posibilidad de hacer un peso.
Diariamente, pero también con el riesgo que eso implica, como yo te planteaba recién, todo lo que vos tenés que generar para movilizarte, formar tu stand, ponerlo a la altura del resto de los stand, porque también son competitivas las ferias hacia adentro y poder vender y estar 14 horas dentro de una feria durante dos días.
Y una cuestión bastante.
No es tan fácil, no es tan fácil como por ahí desde las críticas se manifiesta de que vamos a correr a los feriantes.
Claro, ¿No?
Así que ahí me decían, si no se regula esto se va a complicar cada vez más.
Y me parece que está bueno que el proyecto de ley, aparte se están.
Llevando adelante las herramientas que se le está proveyendo al Estado para que el Estado mismo pueda regularizar la situación.
No es que estamos demandando, nos vamos a la puerta de la Legislatura con un bombo a pedir que nos hagan una ley acá.
Eli ha trabajado en esto, yo he presentado un borrador acá, por eso recién te decía que desde Ushuaia están muchísimo más avanzados que ellos, porque tienen el acompañamiento también del Ejecutivo municipal, de los concejales, acá hemos generado notas a la Secretaría de Gobierno del municipio, al Consejo Deliberante, no hemos sido recibidos y cuando hemos sido recibidos hemos llevado un borrador también planteando la situación esta de poder llevar adelante un proyecto.
No hemos tenido eco en ese sentido.
Así que bueno, vamos a ver si por este lado, lo vuelvo a repetir, ahora está el entre nosotros, seguimos trabajando en conjunto, el proyecto es de ella, nosotros vamos a acompañar en todo lo que ella necesite, desde acá le vamos a dar el acompañamiento para que esto surja y se desarrolle como corresponde.
Dani, Elizabeth.
Muchísimas gracias Elizabeth por atendernos, muy amable.
Y quedamos a disposición, espero que puedan, vengan los días que lo necesiten, cada vez que.
Muchas gracias a ustedes.
Y quería pasarles un aviso, seguramente en los próximos días va a salir un flyer, me invitaron a una charla abierta en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, en la sede de aquí de Yrigoyen, acá en Ushuaia, en el Zoom de la A, la B, vamos a estar auspicia la incubadora de negocios de la universidad, la carrera de gestión empresarial de la universidad.
Excelente, les doy un saludo muy grande a ellos por la participación más que nada y también por el interés que también el campo académico entiende, la importancia que tiene este tipo de proyectos para el futuro de la provincia, para el futuro de toda la gente y creo que es el inicio de un montón de herramientas que se pueden generar.
Siempre sabemos que nos abrís las puertas de la radio para poder estar al tanto de todo esto y seguir acompañando.
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