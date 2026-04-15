Ley de fomento de la Economía Popular, social y la actividad ferial, una norma para respaldar a los feriantes.

En dialogo con Resumen Económico, Elizabeth Rosado y Daniel vega, expusieron su preocupación por un nuevo avance de la Cámara de Comercio sobre los feriantes, en tal sentido se ha presentado en la legislatura el Proyecto de Ley de Fomento de la Economía Popular y la Actividad Ferial.

En Ushuaia ya cuenta con una ordenanza que regula el funcionamiento, pero en Rio Grande eso, no ha ocurrido y se esta trabajando, se presentó un borrador, pero hasta ahora no se han logrado respuestas por parte de concejales o el ejecutivo municipal. La norma ingresada a la Legislatura como Asunto 160/2026 y que pasado a comisión en la primera sesión ordinaria de 2026 vendría a normalizar el trabajo de los feriantes en toda la provincia y terminaría con la incertidumbre de mas de 7000 personas en Rio Grande que dependen de esta actividad.

Nota completa en el audio a continuación.