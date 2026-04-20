LEGISLATURA: La Comisión de Educación se suma a la agenda de trabajo en Río Grande

Ushuaia, 20/04/ 2026.- El titular de la Comisión de Educación N° 4, legislador Luciano Selzer (LLA), coordinará la reunión que se desarrollará en la Delegación del Parlamento en Río Grande en la cual está previsto la presencia de funcionarios del área de Educación de la Provincia.

Cabe destacar que el encuentro comenzará una vez finalizada la Comisión de Legislación General que también, se concretará en la sede Parlamentaria de la ciudad del norte provincial.

Asimismo, se especifica que analizarán el proyecto de Ley que crea el programa de enfermería escolar, además la iniciativa que propone incorporar contenidos referidos a la Ley Nº 19.640 Régimen Fiscal y Aduanero Especial, en la currícula del nivel medio educativo de la Provincia.

La agenda también está integrada por el asunto que plantea el proyecto de Ley que crea el programa de acompañamiento educativo para estudiantes deportistas de alto rendimiento. En tanto, sumaron el proyecto de Ley referido a licencias deportivas.

Según informa el memorando Nº 021/26 de la Dirección de Comisiones, darán tratamiento a los siguientes asuntos:

Asunto Nº 046/25 Bloque MPF proyecto de Ley que crea el Programa de Enfermería Escolar.

Asunto Nº 198/25 Bloque Somos Fueguinos proyecto de Ley que incorpora en los contenidos curriculares del nivel medio educativo de la Provincia, la Ley nacional 19.640 «Régimen Fiscal y Aduanero Especial».

Asunto Nº 279/25 Bloque Provincia Grande proyecto de Ley que crea el Programa de acompañamiento educativo para estudiantes deportistas de alto rendimiento.

Asunto Nº 072/26 Bloque FORJA proyecto de Ley que crea el régimen provincial de licencia deportiva.