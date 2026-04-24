Lechman pone en agenda la derogación de la reforma constitucional y busca su tratamiento en la próxima sesión

El cronograma legislativo sumó una nueva instancia y la definición quedó atada a los próximos días. Este jueves, en el ámbito de la Comisión de Legislación e Interpretación (Comisión Nº 1), el legislador Jorge Lechman formalizó la presentación del proyecto que propone derogar la Ley Provincial Nº 1529, que declaró la necesidad de la reforma parcial de la Constitución.

En ese marco, el parlamentario volvió a fijar su postura sobre el proceso. “No le resuelve la vida a ningún fueguino”, sostuvo, y remarcó que avanzar con la reforma en este contexto económico implica “un gasto innecesario” para la provincia.

Además, apuntó al impacto presupuestario de la convocatoria: “Es una vergüenza, una tomada de pelo destinar más de 8.000 millones de pesos a una reforma en este contexto”, expresó.

Según se resolvió en comisión, el tratamiento continuará el martes a las 14 horas, donde se buscará avanzar con la firma del dictamen. De lograrse ese paso, el proyecto quedará en condiciones de ser incorporado en el orden del día de la sesión prevista para el jueves 30.

El calendario no es un dato menor. El Poder Ejecutivo provincial tiene tiempo hasta el 8 de mayo para convocar formalmente a la reforma, lo que acelera los tiempos dentro de la Legislatura.

Así, la discusión entra en una semana clave: el martes será determinante para definir si hay dictamen y el jueves 30 podría convertirse en el escenario donde se resuelva el futuro del proyecto.