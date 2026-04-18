Laly Mora: «La gente necesita comer, la gente necesita pagar el gas, necesita pagar la luz, necesita tener medicamentos».

Rio Grande 18/04/2026.- En dialogo con Radio Provincia, la ex concejal de nuestra ciudad se refirió a cuales son las prioridades que se manejan en la política provincial, cuestiono el modelo económico del gobierno, nacional, remarcó la necesidad de acompañar a los mas vulnerables y sobre todo, rechazó la propuesta de una reforma constitucional en un momento donde la gente no tiene para comprar comida.

La ex concejal del PJ en nuestra ciudad se extendió en su repaso de la política local y provincial, cuestionando a Milei, que sostiene que es un topo que viene a destruir el estado desde adentro y lo ha hecho, no quedó un área que no haya destruido.

Cuando Milei dijo que era el topo que venía a destruir el Estado, realmente hizo un colador con todos los sistemas en el país, pero especialmente vamos a hablar de nuestra provincia, romper todo el entramado productivo, viene después el entramado económico. Obviamente tenemos que hablar de soberanía. Se dedicó realmente a romper absolutamente todo. No nos queda.

Los pocos eslabones que nos quedan de nuestra cadena están rotos, no tenemos forma. Hoy no alcanza nada.

Porque vos ves que están trabajando desde la Legislatura de los consejos deliberantes con diferentes leyes u ordenanzas y no alcanza. Es poco, es muy poco.

Y eso no quiere decir que hay que sentarse y quedarse cruzado de brazos. No, hay que trabajar y hay que hacer, pero realmente no alcanza. Es poco, es poco.

Porque nosotros, primero que nada, todo esto.

Todo esto se sostiene con recursos y los fondos de nuestra provincia están retenidos en Nación.

Yo, por ejemplo, vi muy bien que los intendentes del país se hayan ido a reclamar a Nación justamente por los fondos que le corresponden a las provincias, de hecho por lo que corresponde a los municipios.

Porque hay que entender algo, yo veo la mayoría de las veces que reclaman y dicen los municipios que no hacen obras, etcétera, pero tienen que entender que los municipios, por lo menos los tres que tenemos nosotros en nuestra provincia, no se manejan únicamente con la recaudación, con sus fondos propios.

Cuesta muchísimo. La mayoría de los ingresos que tienen los municipios es de regalías, es de coparticipación, eso es lo que sostienen los municipios.

Y después los programas nacionales que teníamos muchísimos, nosotros tenemos barrios completos hechos con programas nacionales, con agua, con cloaca, con gas, con viviendas.

Esa es la parte que cuesta que muchas veces se entienda.

Bueno, a ver, primero que nada hay que empezar a hacerse cargo de algunas cosas, nos tenemos que hacer cargo de algunas cuestiones, pero lamentablemente tengo que enfocarme en lo que es los individualismos.

Yo lo digo como de extracción peronista que soy, pertenezco al Partido Unidad Popular, pero soy de extracción peronista. Mi ideología y mi doctrina es la peronista.

Entonces tenemos que hacernos cargo de algunas personas que lamentablemente han utilizado algunos lugares estratégicos como bancas, o estar a cargo de algunos ejecutivos, haciendo todas las cosas mal, desilusionando a la gente, defraudando a la gente, y eso no solamente le hace daño al movimiento, sino que obviamente a raíz de eso tenemos las elecciones que tenemos, los resultados electorales que tenemos.

Primero que nada hay que hacerse cargo de lo que nos corresponde, pero después hay que ver también cómo es que se siguen sosteniendo en esos lugares.

Porque vos después tenés todos los nómades, tenés muchos sentados en la Legislatura, porque vos tenés muchos sentados que son oficialistas, no responden a un movimiento, no responden a un partido, responden al oficialismo, responden al que está de turno, y después, bueno, tienen el cartel o el título de que pertenecen a un partido o que tienen cierta doctrina peronista, por ejemplo, y sabemos que no es así, sabemos que son oficialistas, y bueno, van moviéndose según su conveniencia.

Hoy tenemos un montón de leyes, por ejemplo, que deberían estar aplicándose. Tenemos un desastre a nivel provincial, pero no solamente por lo que está haciendo Nación, también lo tenemos en educación, lo tenemos en salud, y eso también tiene que ver con la falta de recursos, pero también tiene que ver con que no se hacen cumplir las leyes, están sentados para hacer cumplir las leyes y no lo están haciendo.

Ustedes recordarán el año pasado cuando una legisladora dijo, nadie se murió por el tema de la obra social, se está muriendo gente.

Entonces estoy esperando que salga a pedir disculpas, por lo menos por eso que dijo se está muriendo gente, hay un abandono.

Entonces yo me tengo que hacer cargo por tener en algún momento, porque haya dicho que era peronista, yo me tengo que hacer cargo, yo no me puedo hacer cargo de eso. Y ese es el resultado de las elecciones, las malas gestiones, los políticos nómades.

Realmente creo que la gente tiene una desilusión, pero también hay que entender que tenemos que empezar a trabajar en todos los sectores.

Hoy realmente no existe más la clase media, tenes la clase social alta y después tenés la clase obrera, que es el que trabaja todos los días. Y ahora tenés la mayoría pobres.

La mayoría son pobres, pero porque no es necesario que no tengas una vivienda, el que no llega, el que está viendo si paga el gas, si paga la luz, si paga el Internet, porque ahora también Internet puede llegar a ser un lujo, si come, si se enferma, si se quedó sin obra social.

Y todas esas situaciones complican día a día y no hay política que la pueda salvar. Esto no quiere decir que en el 2027 puede llegar a aparecer un mesías que solucione todo eso.

Tampoco va a pasar, porque hay que ir. Ellos fueron, digamos, como de una, aplicando todo para ajustar.

Ahora, el que quede en la provincia el año que viene va a tener que ser gradualmente.

¿Cómo hacés vos para recuperar todo lo que se perdió, todo ese entramado que les venía diciendo? Porque si no nos tenemos que ir todos a Vaca Muerta.

La situación social, hablábamos la vez pasada con la doctora Guadalupe Zamora, y también con otros concejales y otros referentes, es cada vez más grave.

Bueno, ayer nosotros estuvimos participando del corto que hicieron los trabajadores de Aires del Sur.

Bueno, donde nos estaban explicando.

Ellos nos decían que, por ejemplo, 10 de sus compañeros ya se fueron de la provincia, algunos se volvieron a su lugar de origen, pudiendo vender lo poco que habían hecho acá.

Estamos hablando de personas que tenían casi 20 años trabajando en ese lugar, malvender y ver cómo podían irse de acá. El fin es ese, despoblar.

Y también cuando se escucha que en otros países pasan, en Noruega, en Australia, pero nosotros nos sobran como 20 millones de personas para llegar a ser esos países.

Y quieren implementar esas políticas acá, porque en otros países yo digo, ¿Por qué no le hacen un favor a la patria y se van a vivir a otro país directamente, en vez de venir a instalarse acá con esos discursos de odio y destruir lo nuestro?

Realmente triste y es lamentable lo que nos está pasando, porque ahora son 140 familias de Aires del Sur.

Hace cuatro años atrás fueron 90 familias de la Cooperativa Río Grande, de lo que es Exaudivic.

También pasó con Textil Río Grande, pasó con Badisur, las textiles han desaparecido.

¿Cómo vamos a hacer? ¿Quién va a sostener? ¿Cómo se sostiene todo eso? No hay forma, no hay Estado que pueda sostenerlo. No, pero eso pasa además hace años.

A ver, cada vez que vence el plazo y tenemos que ir arrodillados a Nación para que nos hagan una extensión de la 19640, ya es humillante porque nos ha pasado todas las veces, cada vez que vence ese decreto, en el último fue cuando dejaron afuera las textiles, después dijeron no, lo que pasa es que venía flojito de papeles y había que hacer algunas cuestiones, pero no lo solucionaron, quedaron afuera y tuvieron que cerrar y se tuvieron que ir.

Mucha de esa gente quedó acá en esta provincia, muchos son vacíos, acá tienen su familia acá, tienen sus hijos acá, tienen su futuro acá, pero no hay en ese lapso porque se habla cuando el problema ya está, ya está instalado, después no se puede seguir trabajando sobre el tema para ver cómo lo vamos a ir resolviendo.

No es necesario que lleguemos al punto de que todo se rompe y todo se caiga para que todos nos sentemos y salgamos en los medios con unos discursos que la verdad no le solucionan la vida a nadie.

Por eso, aparte de lo que agradezco que algunos se están poniendo a trabajar con algunas cuestiones de la industria, con declaraciones no hacemos nada, pero igual no alcanza, es poco, acá hay que solucionar el tema de raíz, no puede ser que las empresas digan que quiebran y resulta que después que consiguieron todo lo que ellos querían, despiden a toda la gente y resulta que a los dos meses ya abrieron con otro nombre o esa empresa vuelve a reabrir como pasó con Badisur por ejemplo y sosteniéndose entre ellos no?

Porque a ver, por ejemplo Audivic lo que le pasó es que fue haciendo fasones de BGH, Renacer también estaba haciendo fasones de acá, de una industria de acá de Río Grande.

¿Se siguen tratando de sostener entre ellos y yo creo que el otro día me decían no bueno pero estamos cerca del 2001, todos se acuerdan cómo llegó el 2001?

Cuando tocaron los ahorros, cuando tocaron la clase media, Recién en ese momento fue cuando explotó el 2001 por el famoso corralito. Mientras tanto estaba pasando todo esto, ¿No?

Cierre de empresas, cierre de pymes, cierre de fábricas, haber problemas en la educación, en la salud, sin trabajo, desocupación, pero todo explotó cuando tocaron a los ahorristas.

Hoy nadie tiene ahorros, por lo menos creo que acá en esta provincia casi nadie puede traer ahorros.

Todas las boletas por ejemplo que me llegaron a mí este mes, todas tienen un aumento casi del 100% y sigo teniendo lo mismo que tuve siempre.

Obviamente nosotros vamos a participar, más allá de que estamos en contra, le dejamos desde el primer momento.

¿Es necesario esa reforma en que nos va a solucionar uno solo de los problemas que tenemos como provincia?

No nos va a solucionar absolutamente nada. Se va a poner a trabajar gente durante tres meses que aparte se cobra un sueldo, porque no creo que nadie lo vaya a hacer ad honorem, se cobra un sueldo y el sueldo es del legislador.

Por eso salida, perdón, por eso sale tan la reforma, porque vas a tener 15 personas cobrando un sueldo. Y aparte vuelvo a repetir esto, ¿Qué es lo importante en esa reforma hoy? ¿Que lo que solucionaría esa reforma para nosotros de todos los problemas que tenemos soluciona?

Porque ya ni siquiera creo que sea porque Menesa quiere volver a repetir, quiere seguir sentados ahí, ni siquiera creo eso.

No estoy entendiendo, tienen tanta similitud con el gobierno de Millet de hacer cosas para distraer.

No estamos hablando de lo importante, vos fíjate, se centran a hablar de la reforma y no estamos hablando de lo importante de los problemas que tenemos.

Trabajemos en ver cómo se soluciona esto y dejen de entretener a la gente con la reforma.

No hay nada importante en la reforma, no es momento de la reforma, necesito una reforma en la Constitución.

Hoy no es necesario, no es la urgencia, la urgencia es que se nos están muriendo los vecinos y las vecinas por falta de atención médica, de la obra social de la provincia, comenzaron los paros de su TEF, comenzaron los paros de ATE.

Están dejando que esto detone, que esto explote.

Lo de OSEF ya viene desde hace muchísimo tiempo, directamente. En la reforma van a aparecer los fondos, Ese es el tema. No vamos a gastar.

¿Es necesario gastar 8 mil millones cuando el gobierno de la provincia le debe 20 mil millones a la OCEF?

¿Por qué no se los da la OSEF directamente? Esos 8 mil millones ya te quedan 12 mil menos.

Solucionemos algo en vez de seguir generando más discusión, más debate, más problemas, porque en realidad la reforma no le va a solucionar la vida a nadie.

Hoy no hay nada urgente, no hay nada antidemocrático en la constitución que tenemos hoy.

Esto de decir, bueno, el tema Malvinas me preocupa, algunos artículos, bueno, pero vienen avanzando con algunas cuestiones ambientales, por ejemplo.

No encontramos nada para poder sacar esta provincia adelante. No se les ocurre nada.

Nosotros tendríamos que haber trabajado con energía, deberíamos ser proveedores de energía para el resto del país, tendríamos que haber trabajado en el interconectado, tendríamos que tener al puerto hecho tantas cosas que quedaron años y años de promesas de campaña.

Soy empleada municipal del 2000, tengo que trabajar todos los días, primero que nada. Y después sí, tenemos muchísimas reuniones, estamos teniendo.

Suponete que la reforma constitucional fuera un hecho, porque bueno, nos queda clara tu opinión, pero está en su voluntad poder presentarse, participar. Y la verdad que a nosotros nos gustaría, no sabemos, cómo espacio. Porque eso también lleva un costo.

Nosotros hoy como comunidad popular no tenemos un respaldo económico como para decir vamos a armar una lista y vamos a ir.

Todo eso lleva muchísima plata. Lleva muchísima plata.

Bueno, es lo que te quería decir, son nosotros que venimos en reuniones, venimos trabajando con muchísimos sectores con los que estamos hablando.

Nosotros siempre le decimos que son las bases, que son los sectores de los trabajadores, que son los sectores de los desocupados, que son los sectores con personas de discapacidad, que son los sectores de jubilados de discapacidad.

Bueno, con todos venimos hablando y todos están dentro de la misma sintonía. A ver si podemos lograr la unidad de todos los sectores populares para llevar un candidato, una candidata para la gobernación.

Pero sí lo que están diciendo todos es nosotros podemos acompañar a alguien para la gobernación, pero desde los sectores populares también quieren tener voz y presencia en las listas legislativas para que no sea siempre el paquete, porque al final siempre se termina acompañando algún ejecutivo, pero también viene el paquete cerrado para los legislativos también.

Entonces bueno, eso también es lo que todos los que vienen conversando, todo lo que se viene hablando.

Sí, con la reforma constitucional también. El tema es que empiecen a incluir, no que vengan con el paquete cerrado, porque acá si nos necesitamos todos.

Necesitamos todos para todo.

Y bueno, transmitirle otra cosa al electorado también.

La verdad que si alguien todavía sostiene que está bien todo lo que está haciendo este gobierno, hay algo que está mal. Nosotros nos hacemos cargo de la parte que nos toca, pero hay algo que está mal.

Porque a nadie le puede parecer bien que apaleen jubilados, a nadie le puede parecer bien que ajusten a los discapacitados, a nadie le puede parecer bien que tengan que cerrar las fábricas.

Hay algo que nosotros tenemos que salir y tenemos que volver a militar, seguir militando los que estamos militando siempre otros tendrán que volver, pero en realidad volvamos con los temas importantes.

No puedes hacer una reunión o decir que moves a la militancia por la reforma constitucional.

La gente necesita comer, la gente necesita pagar el gas, necesita pagar la luz, necesita tener medicamentos.

Se terminó el plan remediar del 2002, que estaba el plan Remediar.

Hay un montón de gente que se va a quedar sin esta medicación todos los días, como te decía al principio, hicieron un colador de todos los sistemas y no puedes atajar nada, es todo un problema, todo termina siendo un problema porque cuando vos desfinancias que una provincia, desfinanciaste a los municipios, salud, educación, rompiste todo lo que tenías que romper con cuestiones productivas, ¿Cómo atajas algo?

No podes atajar nada, no hay ejecutivo ni legislativo que soporte esto que se viene, lo que nos está pasando, porque es un colador, algo se te va a escapar y nada te alcanza, es muy poquito, son pequeños parches que se pueden ir haciendo y esto se cambia obviamente con una elección y votando de acuerdo con conciencia de clase.