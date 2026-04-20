LA SECRETARÍA DE INDUSTRIA AVANZA EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD INTERNACIONAL ISO 9001

Tierra del Fuego 20/04/2026.- La Secretaría de Industria y Promoción Económica, dependiente del Ministerio de Producción y Ambiente, inició el proceso de auditoría junto al Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), con el objetivo de obtener la certificación internacional ISO 9001:2015. Esta instancia representa un paso clave para consolidar un sistema de gestión orientado a la mejora continua, la eficiencia administrativa y la calidad de los servicios que brinda el organismo.

La implementación de esta norma internacional permitirá fortalecer los procesos internos, estandarizar procedimientos, mejorar la trazabilidad de las actuaciones y garantizar que las gestiones vinculadas al sector industrial se desarrollen bajo criterios claros de calidad, control y transparencia.

Al respecto, la secretaria de Industria y Promoción Económica, Alejandra Man, expresó que “el proceso de certificación ISO 9001 representa un hito en la administración pública, con un enorme trabajo articulado entre todas las áreas de la Secretaría. Además, coincide con uno de los ejes planteados por el ministro Francisco Devita, vinculado a la desburocratización de las gestiones que realizamos con las empresas incluidas en el subrégimen de promoción industrial”.

Asimismo, destacó que la adopción de estándares internacionales busca consolidar una forma de trabajo más ordenada, eficiente y orientada a resultados. En ese sentido, señaló que “en un contexto industrial complejo, atravesado por desafíos a nivel nacional e internacional, la Secretaría reafirma la necesidad de seguir fortaleciendo sus capacidades de gestión. En este marco, las empresas deberán mejorar sus procesos, optimizar recursos y ganar eficiencia para sostener su competitividad, mientras que desde el Estado acompañamos ese esfuerzo con herramientas de gestión modernas, ágiles y confiables, a la altura de las demandas del sector productivo”.

El proceso de auditoría se desarrollará en dos etapas. En una primera fase, el equipo técnico de IRAM evaluará el diseño, la documentación y la planificación del sistema de gestión implementado por la Secretaría. Luego, se avanzará en una segunda instancia orientada a verificar la aplicación efectiva de estas mejoras en la práctica cotidiana. Una vez superadas ambas etapas, el organismo estará en condiciones de obtener la certificación correspondiente.