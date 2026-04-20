la Red de Mamás TDF denuncia públicamente a OSEF, por falta de medicación, insumos y cobertura.

COMUNICADO DE LA RED DE MAMÁS TDF.-

A toda la comunidad de Tierra del Fuego y a quienes tienen en sus manos la vida de nuestros hijos.

Hoy no escribimos para pedir un favor. Escribimos porque no damos más. Escribimos desde la impotencia de ver cómo el tiempo se nos escapa entre las manos mientras los responsables miran para otro lado.

Desde la Red de Mamás de Tierra del Fuego denunciamos públicamente a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF). La falta de medicación, de insumos y de una cobertura real para nuestros hijos con cáncer no es un error administrativo, es un abandono total.

Nuestros hijos no son un número de expediente ni una partida presupuestaria que se puede postergar.

En nuestro país existe la Ley Nacional 27.674 y en nuestra provincia la Ley 1438 Programa de protección integral para niños niñas y adolescentes con cáncer, ambas impulsadas por esta Red, con la premisa de protección total tanto para nuestros niños como para las familias que deben transitar esta enfermedad con sus pequeños. Se supone que el Estado y la OSEF tienen el deber de asegurar que el tratamiento sea continuo y gratuito. Pero la realidad es otra. Las leyes en Tierra del Fuego hoy son papeles mojados y estamos cansadas de las excusas

Tenemos familias que incluso con fallos judiciales en la mano siguen esperando que la medicación llegue. Mientras los funcionarios se toman sus tiempos burocráticos, la enfermedad de nuestros hijos no frena. Cada día que pasa sin el tratamiento es un riesgo que no estamos dispuestas a aceptar.

También queremos que la provincia sepa lo que vivimos las familias que estamos derivadas en Buenos Aires. Es una situación desesperante. Nos encontramos con madres que no tienen un techo garantizado y que dependen de la solidaridad de la gente para poder comer o dormir mientras acompañan a sus hijos en el hospital.

¿Cómo puede ser que una familia tenga que hacer rifas o pedir ayuda por redes sociales para cubrir lo que la ley ya nos otorgó? Nos obligan a endeudarnos y a vender lo poco que tenemos porque la ayuda económica no llega o es una burla frente a lo que cuesta vivir en una ciudad que no es la nuestra.

Exigimos ahora mismo:

Que se cumplan de una vez la Ley Nacional y la Ley Provincial de oncopediatría.

Entrega inmediata de todos los remedios e insumos sin más vueltas ni demoras.

Que se respeten los fallos de la justicia que ya ordenaron las coberturas.

Alojamiento digno y apoyo económico real para las familias derivadas. No podemos estar a la deriva en Buenos Aires.

Basta de trámites interminables que solo sirven para ganar tiempo a costa de la salud de los chicos.

No vamos a callarnos más. No vamos a aceptar que el sufrimiento de nuestros hijos sea algo natural. Responsabilizamos a la OSEF y a las autoridades de la provincia por cualquier complicación en la salud de los chicos debido a estos incumplimientos.

Nuestros hijos tienen derecho a vivir y nosotros vamos a pelear hasta que el Estado cumpla con su parte. La salud no espera. La vida de nuestros hijos mucho menos.

RED DE MAMAS TDF.-

Adriana Perez