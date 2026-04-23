LA PROVINCIA PARTICIPÓ DEL 3° ENCUENTRO FEDERAL DE SALUD Y RESPALDÓ EL RECLAMO POR LA REACTIVACIÓN DEL COFESAMA

Tierra del Fuego 23/04/2026.- Tierra del Fuego formó parte -a través del secretario de Salud Mental y Problemáticas de Consumo, David De Piero- del 3° Encuentro Federal de Salud Mental, realizado en el marco del Congreso CoSaPro que reunió a más de 15.000 participantes, con la presencia del ministro Nicolás Kreplak, autoridades sanitarias de 18 provincias, el Órgano de Revisión Nacional y el Consejo Consultivo Honorario.

Tras la reunión, el licenciado De Piero informó que en dicha oportunidad se analizó el informe federal correspondiente a 2025, que evidenció un incremento del 77% en las internaciones por salud mental y una suba del 134% en la demanda de atención ambulatoria.

Las provincias coincidieron en que la situación no ha mejorado, sino que empeoró, lo que profundiza la presión sobre los sistemas públicos de salud en un contexto de creciente desfinanciamiento nacional.

También se manifestó una especial preocupación por la problemática del suicidio y la necesidad de analizar los padecimientos en relación con el contexto social actual.

En ese marco, las autoridades fueguinas acompañaron el reclamo para reactivar el COFESAMA (Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones) como espacio de articulación federal de políticas públicas, cuya convocatoria ya había sido solicitada por distintas provincias.

Asimismo, hubo total coincidencia en expresar preocupación por el proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental comunicado por el Ministerio de Salud de Nación, dado que —según señalaron— retira fuentes de financiamiento y agrega barreras de acceso para las urgencias e internaciones.

Las autoridades remarcaron que ninguna provincia, incluida Tierra del Fuego, fue consultada para su elaboración.

Entre los acuerdos alcanzados, las 18 jurisdicciones —entre ellas Tierra del Fuego— se comprometieron a fortalecer instancias federales de trabajo y decisión acordes a la magnitud de la emergencia; impulsar estudios epidemiológicos federales y guías clínicas de buenas prácticas para urgencias en infancias y juventudes, en articulación con universidades nacionales; y señalar que los padecimientos en salud mental tienen impactos de mediano y largo plazo.

Además de Tierra del Fuego, estuvieron presentes La Pampa, Neuquén, Misiones, Buenos Aires, Santiago del Estero, Chubut, Salta, Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Tucumán, Formosa, Corrientes, La Rioja, Jujuy, Santa Cruz y San Luis.

Las autoridades reafirmaron su compromiso de fortalecer los espacios de articulación federal para dar respuestas integrales a la actual emergencia en salud mental.

En ese marco, se presentó un documento en el COFESA del lunes firmado por las autoridades de salud mental en rechazo a la reforma de la ley.