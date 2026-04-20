LA PROVINCIA IMPLEMENTA NUEVOS DNI Y PASAPORTES: QUÉ CAMBIA Y CÓMO GESTIONARLOS

Tierra del Fuego 20/04/2026.- El Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia, a través de la Dirección Provincial de Registros Públicos, informa a la comunidad que ya se encuentran vigentes los nuevos formatos de Documento Nacional de Identidad (DNI) y pasaporte en todos los registros públicos de la provincia.

Al respecto, el director del área, Martín Romero, destacó: “la modificación del DNI y el pasaporte responde a la necesidad de reforzar la seguridad, incorporar tecnología biométrica y adecuarse a estándares internacionales”.



En relación al nuevo DNI, presenta avances significativos: está impreso en policarbonato multicapa, con grabado láser, microtextos, imágenes ocultas y elementos visibles con luz especial. Asimismo, incorpora un chip sin contacto que almacena datos biométricos encriptados, en línea con estándares internacionales, facilitando los controles migratorios.

Romero remarcó que “estos nuevos documentos permiten mejorar la seguridad de la identidad de las personas y agilizar distintos trámites, tanto a nivel nacional como internacional”.

Es importante tener en cuenta que no es obligatorio renovar el DNI hasta su vencimiento y se recuerda que las actualizaciones obligatorias para menores deben realizarse entre los 5 y 8 años, y luego a los 14 años.

El DNI tiene un valor de $10.000 en su versión estándar, con un tiempo estimado de entrega de 35 días, y de $26.000 en modalidad exprés, con un plazo aproximado de 15 días hábiles.

Por su parte, al nuevo pasaporte el mismo incorpora importantes mejoras en materia de seguridad y tecnología. Entre ellas, se destaca el grabado láser de los datos personales —que ya no se imprimen sino que se incrustan en el material—, así como nuevos elementos de seguridad visibles y ocultos, como imágenes especiales y tintas variables.

Además, está confeccionado en policarbonato, lo que lo hace más resistente, e incluye un chip electrónico sin contacto que almacena datos biométricos encriptados, permitiendo un control migratorio más ágil y validaciones automatizadas en aeropuertos. Este documento cumple con las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

El nuevo pasaporte cuenta con 34 páginas —a diferencia de las 32 anteriores—, de las cuales las dos primeras son de policarbonato. También incorpora imágenes tipo marca de agua, y los datos personales están grabados en el interior de las capas del material, lo que refuerza su seguridad.

Cabe destacar que no es obligatorio renovar el pasaporte, ya que el documento actual mantiene su vigencia hasta la fecha de vencimiento al igual que el DNI.

En cuanto a los costos, el pasaporte tiene un valor de $100.000 en su modalidad regular y de $200.000 en modalidad exprés.

En ambos casos, los pagos pueden realizarse mediante QR, Mercado Pago, link de pago, tarjeta de crédito o débito. No se acepta pago en efectivo.

Para más información, las personas interesadas pueden acercarse de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 al Registro Civil más cercano. La atención se realiza por orden de llegada.