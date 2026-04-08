LA PROVINCIA DICTÓ EL CURSO INICIAL PARA COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES

Tierra del Fuego 08/04/2026.- El Gobierno de la Provincia, a través del Servicio Provincial de Manejo del Fuego del Ministerio de Producción y Ambiente, llevó adelante el primer Curso Inicial para Combatientes de Incendios Forestales. La propuesta fue organizada y dictada por la Provincia, en colaboración con el área de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) del Parque Nacional Tierra del Fuego, dando continuidad al trabajo de formación que se viene realizando en conjunto con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

Desarrollado en Ushuaia, el curso estuvo destinado a Bomberos Voluntarios de distintos cuarteles de la ciudad, con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto frente a escenarios de incendios, especialmente en zonas de interfase cercanas a áreas urbanas.

El ministro de Producción y Ambiente, Francisco Devita, destacó que poder llevar adelante este curso desde la provincia “marca un paso importante en el fortalecimiento de nuestras capacidades para el manejo del fuego. Esto nos permite mejorar la preparación, la capacidad de respuesta ante emergencias y anticiparnos a escenarios cada vez más complejos”.



Por su parte, el subsecretario de Manejo del Fuego, Rodrigo Cía, remarcó que dicha instancia “nos permitió trabajar con un mismo idioma entre todos los actores que intervienen en el combate del fuego. La articulación entre Provincia, Parques, Bomberos y las áreas de respuesta como Defensa Civil y Protección Civil es esencial, sobre todo frente a incendios de interfase, donde la coordinación define la eficacia de la respuesta”.

El curso constó de tres etapas: una instancia teórica, una evaluación física orientada a medir la resistencia de los participantes, y una fase práctica en la que se aplicaron técnicas, uso de herramientas y organización del combate. Quienes aprueben obtendrán una certificación provincial que los habilita a intervenir en el ámbito local.

Actualmente, la Provincia cuenta con un estimado de 50 personas capacitadas, provenientes de distintas instituciones, para actuar ante incendios forestales. En este sentido, se continuará avanzando en nuevas instancias de formación y en el proceso de recertificación a nivel nacional, con el objetivo de seguir ampliando la capacidad instalada y reforzar tanto la respuesta como la prevención en todo el territorio.