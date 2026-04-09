LA MUNICIPALIDAD INVITA A LA EXPO EMPRENDIENDO Y DESTACA EL TRABAJO DE CONTENCIÓN SOCIAL EN UN CONTEXTO COMPLEJO

Ushuaia 09/04/2026.- La secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Ushuaia, Verónica Maestro, invitó a vecinos y vecinas a participar de una nueva edición de la Expo Emprendiendo, que se llevará adelante los días 11 y 12 de abril, de 14 a 20 horas, en el microestadio Cochocho Vargas.

La propuesta contará con la participación de emprendedores locales, con stands de gastronomía, artesanías, diseño y producción regional, además de la presencia del Mercado Concentrador, con el objetivo de fomentar el consumo local y fortalecer la economía social. En ese marco, también se dispondrá una “hora silenciosa” de 14 a 15 para garantizar un entorno accesible e inclusivo.

Maestro destacó que “en este contexto económico tan complejo es fundamental sostener y promover estos espacios que acompañan a los emprendedores y generan oportunidades para las familias”.

En ese sentido, la funcionaria remarcó que desde el área se viene trabajando intensamente en la contención social, atendiendo una demanda creciente con recursos limitados. “Es una Secretaría que está en la primera línea de atención, tanto en situaciones de violencia de género como en la asistencia social integral, desde la niñez hasta los adultos mayores, y hoy se siente con mucha fuerza el impacto de la situación económica”, expresó.

Asimismo, subrayó que “se revisan permanentemente los números, los expedientes y las prioridades, garantizando cuestiones básicas como la provisión de módulos alimentarios, que no es una opción dejar de brindar”, y agregó que también se avanza en la puesta en funcionamiento del albergue municipal para asistir a personas en situación de vulnerabilidad.

En relación a las políticas públicas, indicó que “este contexto nos obliga a repensar y planificar con mayor anticipación, para poder sostener programas y acciones con previsibilidad presupuestaria, incluso en un escenario donde peligra el sostenimiento de servicios esenciales”.

Por otra parte, Maestro puso en valor los programas que se impulsan desde la Secretaría de la Mujer, como “Mujeres en Marcha”, cuyo curso teórico para la obtención del carnet profesional agotó sus cupos en pocas horas. “Es una herramienta concreta para fortalecer la autonomía económica de las mujeres, y ya estamos trabajando en una nueva edición”, adelantó.

También mencionó el próximo lanzamiento del taller de calderista, en línea con la generación de oportunidades de formación laboral.

Finalmente, la secretaria resaltó la importancia de la articulación público-privada como estrategia para sostener políticas en el actual contexto y reafirmó el compromiso del Municipio de “seguir acompañando a las familias, generando espacios de contención y herramientas que permitan atravesar este momento complejo”.