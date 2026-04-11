LA MUNICIPALIDAD IMPLEMENTARÁ NUEVOS SENTIDOS DE CIRCULACIÓN EN UN AMPLIO SECTOR DE LA CIUDAD

Ushuaia 11/04/2026.- La Municipalidad de Ushuaia informa a los vecinos y vecinas que, a partir del 27 de abril, entrarán en vigencia los nuevos sentidos de circulación vehicular establecidos en la Ordenanza Municipal N° 6564, en el cuadrante delimitado por las calles Yaganes y Don Bosco, y entre Magallanes y Alem, abarcando distintos barrios de la ciudad.

La normativa dispone la circulación en sentido único en diversas arterias del sector. Entre los principales cambios, se establece que la calle Gobernador José María Gómez tendrá sentido suroeste a noreste entre Don Bosco y Julio Troxler; mientras que Gobernador Manuel Fernández Valdez circulará en sentido noreste a suroeste entre Presidente Bernardino Rivadavia y Don Bosco.

Asimismo, la calle Hipólito Bouchard tendrá sentido suroeste a noreste entre Don Bosco y Presidente Bernardino Rivadavia, y Juan Díaz de Solís adoptará sentido suroeste a noreste entre Don Bosco y Magallanes. En tanto, Julio Troxler pasará a tener circulación oeste-este.



La ordenanza también alcanza a arterias como Antártida Argentina, Presidente Bernardino Rivadavia, Gobernador Mario Cornero, Antonio Isorna, 25 de Mayo y Monseñor Fagnano, entre otras, donde se establecen nuevos sentidos de circulación en distintos tramos.

Desde la Jefatura de Gabinete indicaron que la medida tiene como objetivo mejorar la seguridad vial, optimizar el flujo vehicular y ordenar el tránsito en una zona con alta circulación. Asimismo, destacaron que la iniciativa fue trabajada en el ámbito del Consejo Asesor de Seguridad Vial, donde participaron distintos actores vinculados a la temática, y posteriormente aprobada por el Concejo Deliberante, en el marco de un trabajo conjunto orientado a dar respuesta a las necesidades del sector.

En ese sentido, el subsecretario de Seguridad Urbana, Alejandro Ledesma, indicó que “a partir del 27 de abril se implementa esta ordenanza que establece nuevos sentidos de circulación en distintas calles del sector, con el objetivo de ordenar el tránsito y mejorar la seguridad vial”. Asimismo, agregó que “es una medida que surge del trabajo articulado en el Consejo de Seguridad Vial y que luego fue acompañada por el Concejo Deliberante, lo que refleja la importancia de construir este tipo de políticas públicas de manera conjunta”.

Finalmente, se informó que el Municipio ya avanzó con la colocación de la señalización correspondiente y continuará con acciones de información y concientización para acompañar a la comunidad en la adaptación a la nueva dinámica vial, solicitando prestar especial atención a la señalización vigente.