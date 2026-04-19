LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA INAUGURARÁ HOY EL PLAYÓN DEPORTIVO DEL BARRIO DOS BANDERAS

Ushuaia 19/04/2026.- La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos, inaugurará este fin de semana el nuevo playón deportivo del barrio Dos Banderas. El acto se llevará a cabo el domingo 19 de abril a las 15 horas en la Plaza Nunca Jamás.

El nuevo espacio está pensado para promover el encuentro, la actividad física y la vida comunitaria en uno de los sectores en crecimiento de la ciudad, brindando infraestructura moderna y accesible para vecinos y vecinas de todas las edades.

Gran parte de la obra fue afrontada con recursos propios, en una clara inversión para mejorar la calidad de vida. En un contexto país donde la obra pública se encuentra paralizada, Ushuaia continúa ejecutando proyectos estratégicos como la Pasarela Luis P. Fique, el Paseo Costero I sobre Perito Moreno, el Programa de Recuperación Vial, el edificio del Jardín Maternal Los Zorzales y la nueva Oficina de Turismo en el acceso terrestre por Ruta Nacional N° 3.

La intervención forma parte de un proyecto integral de puesta en valor del sector. Cabe destacar que la Plaza Nunca Jamás ya había sido inaugurada en 2024, y con la habilitación del playón deportivo se completa la obra prevista para el barrio Dos Banderas.