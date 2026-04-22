LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA IMPULSARÁ EL CONVERSATORIO Y MUESTRA “LA PASARELA DE USHUAIA EN LAS VOCES DEL PASADO” ESTE LUNES 27

Ushuaia 22/04/2026.- La Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas de la Municipalidad de Ushuaia, en un trabajo articulado junto a la Comisión de Antiguos y Pioneros Pobladores, impulsará este lunes 27 de abril a las 15:00 horas en la Antigua Casa Beban el conversatorio y muestra “La Pasarela de Ushuaia en las voces del pasado”.

Dicha propuesta abordará la historia de la Pasarela Fique, así como la figura histórica de Luis Pedro Fique, con el objetivo de promover la puesta en valor de la memoria colectiva y el patrimonio cultural local.

David Ferreyra, secretario de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, resaltó que “esta iniciativa es parte de un trabajo sostenido en el tiempo que llevamos adelante con la Comisión de Antiguos y Pioneros Pobladores, buscando visibilizar en la comunidad la historia viva de nuestra ciudad contada por sus protagonistas”.

“Nos llena de orgullo poder compartir esta propuesta con todos los vecinos y vecinas sobre uno de nuestros lugares más emblemáticos en la ciudad, que hoy gracias a los esfuerzos de la gestión del intendente Walter Vuoto está pronto a ser inaugurada luego de una obra de remodelación y puesta en valor reactivada con recursos y mano de obra propia” concluyó Ferreyra.