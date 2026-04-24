Asimismo, se recordó que quienes deseen abonar en cuotas mediante tarjeta o adherirse a planes de pago deberán acercarse personalmente a las oficinas de la Dirección de Rentas de la Municipalidad.
Para consultas o mayor información, los vecinos y vecinas pueden comunicarse con el área de Rentas a través de los canales oficiales: gestiontributaria@ushuaia.gob.ar .
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA HABILITÓ EL PAGO DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LOS ÑIRES
Ushuaia 24/04/2026.- La Municipalidad de Ushuaia informa a los vecinos y vecinas del sector de calle De Los Ñires que ya se encuentran habilitadas las facturas correspondientes a la obra de pavimentación, en el marco de la Ordenanza Municipal N° 6660.
Desde el área de Rentas indicaron que las mismas están disponibles para su consulta y pago a través de la Ventanilla Digital, lo que permite a los contribuyentes realizar el trámite de manera ágil y segura.