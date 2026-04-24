LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA ACOMPAÑÓ LA INAUGURACIÓN DE LA 5° EDICIÓN DEL “FESTIVAL DE CINE DEL FIN DEL MUNDO”

La ceremonia de apertura, que además contó con la proyección de “Adiós Madrid” de Diego Corsini y la presencia de Luciano Cáceres, su protagonista, presentó los diversos premios de los cuales participarán las casi 30 producciones audiovisuales como Mejor Película, Mejor Corto o Mediometraje, Mejor Dirección, Mejor Guion, Mejor Actuación y el Premio del Público, así como el Premio Accesibilidad otorgado por la Fundación Aldea de las Luces a un cortometraje argentino y el galardón a un cortometraje de la Competencia Oficial elegido por el jurado joven conformado por referentes de la provincia. De la misma participaron la secretaria de Turismo, Viviana Manfredotti, los concejales Nicolás Pelloli y Laura Ávila, quiénes entregaron la Declaración de Interés Cultural del Concejo Deliberante, y la coordinadora de Comunicación y Extensión Cultural de la Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, Guadalupe Ocampo.



Referida a la propuesta, la coordinadora de Comunicación y Extensión Cultural Guadalupe Ocampo, destacó que “en estos tiempos que corren, con un contexto nacional a contramano de las políticas culturales y de sus trabajadores y trabajadoras, nos resulta fundamental contar con estos espacios que construyen comunidad a través del esfuerzo conjunto de la Municipalidad y el InFueTUR desde el Estado y el privado, visibilizando el talento de nuestras y nuestros realizadores a toda la comunidad”.

“Quiero además dejarles el saludo de nuestro intendente Walter Vuoto, que año a año a través de políticas públicas que fomentan y fortalecen a la cultura y el arte, apuesta a que este festival siga creciendo en lo que se ha convertido su casa: la Casa de la Cultura Enriqueta Gastelumendi, un espacio icónico que transita sus 30 años de historia” finalizó Ocampo.

Por su parte Roxana Ukmar, directora del festival, agradeció la presencia de las y los asistentes, comentando que “en un momento del mundo donde no hay buenas noticias, esta 5° Edición es una buena. Disfruten de este festival, que es mucho más que ver películas, brindando espacios de charlas y encuentros para todos y todas”.

En esa misma línea el programador del Festival, Javier Luzi, destacó que “en tiempos en los que la cultura y el cine se los está dejando de lado, se los ningunea y se construyen mentiras y medias verdades a su alrededor, es a través del esfuerzo conjunto que seguimos sosteniendo estos espacios para mostrar y homenajear al séptimo arte”.

Finalizando, el actor y protagonista de “Adiós Madrid”, Luciano Cáceres, remarcó que “en esta 5° Edición es muy importante defender estos espacios que son únicos para la proyección y la llegada de nuestro cine a más lugares. Cuesta mucho estrenar una película y tener la posibilidad de acercarnos al público, de generar debates y participar de charlas”.

Quiénes deseen conocer más sobre el cronograma de actividades de la 5° Edición del “Festival de Cine del Fin del Mundo” podrán visitar la página web del mismo en: https://cinedelfindelmundo.com o sus redes sociales en @cinedelfindelmundo, así como las de la Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas en @AmbienteCulturaEducacion.Ush.