La Liga de Intendentes le reclamará a Javier Milei la eliminación del impuesto a los combustibles

Argentina 25/04/2026.- Jefes comunales de distinto signo político se reunieron en Tucumán para unificar reclamos contra el Gobierno nacional. Denuncian que la Casa Rosada retiene el 35% del valor de las naftas sin coparticiparlo, y levantan la bandera ambiental frente al desmantelamiento de los organismos climáticos y sanitarios.

La Liga de Intendentes avanza en una construcción federal de diálogo y consensos que promete convertir su debate interno en una suerte de plataforma política a cielo abierto, a partir de intereses en común que encontraron jefes comunales de diversos puntos de la Argentina e incluso de posicionamientos políticos contrapuestos. La agenda de una cumbre que se realizó en Tucumán planteó objetivos en términos ambientales, elaboró propuestas y reclamos al Gobierno nacional por el impuesto a los combustibles y se amparó bajo el paraguas del papa Francisco, en medio de los cuestionamientos que el presidente estadounidense Donald Trump realizó a la Iglesia católica y el desconocimiento del cambio climático por parte de los gobiernos liberales.

En la antesala de la reunión que el mes próximo tendrá el Consejo Federal de Intendentes en Rosario, más de 200 jefes comunales de todo el país se reunieron en el “Jardín de la República” para unificar su mirada y anunciaron que le reclamarán al presidente Javier Milei la eliminación del impuesto a los combustibles. Fuentes oficiales señalaron a PERFIL que la retención de estos recursos que realiza el Ejecutivo nacional, sin volcarlos en obra pública, encarece los productos locales debido al peso que tiene el transporte en la formación de precios. Los municipios denunciaron que el Estado central se queda con el 35% del valor de cada litro de nafta o gasoil, un flujo que no retorna a las ciudades.

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El intendente de Córdoba Capital, Daniel Passerini —uno de los referentes del bloque—, destacó que, frente a los agravios por decisiones como la quita de subsidios, los mandatarios eligieron la unidad federal. «Los intendentes, en vez de enojarnos, nos unimos con federalismo y pluralidad para conformar este Consejo Federal de Intendentes que nació en Tucumán y que avanza con propuestas democráticas», explicó el mandatario cordobés.

La pluralidad política de la cumbre se manifestó en la convivencia de liderazgos diversos, como los de la anfitriona tucumana Rossana Chahla; la referente del PRO en Vicente López, Soledad Martínez; y el intendente de Lanús, Julián Álvarez, identificado con el kirchnerismo. Esta heterogeneidad partidaria permitió que la asamblea unificara un pliego de condiciones que trasciende las banderas electorales para centrarse en la gestión territorial directa. La presencia de estos perfiles subrayó la importancia política del evento, que cruzó diferentes signos bajo el objetivo común de garantizar la sostenibilidad de las administraciones municipales.

El peso de los combustibles y los ATN

El razonamiento técnico de los intendentes desarmó la tesis oficial sobre la supuesta responsabilidad municipal en el encarecimiento del costo de vida. De hecho, invirtieron la carga de la prueba y señalaron que, debido a que el combustible mueve la economía y que el 35% del valor del litro se lo lleva la Nación sin que esos recursos vuelvan a las ciudades o a las provincias, le van a pedir a Milei “que elimine ese impuesto, lo que abaratará el transporte público y el costo de las cosas», ya que alivia la carga sobre el sector productivo y los ciudadanos.

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La Liga de Intendentes —un término que se supo utilizar para los gobernadores que aseguraron el orden conservador luego de la sanción de la Constitución de 1853, y que se reedita cada vez que las provincias enfrentan al poder central— advirtió que el país no encontrará soluciones a través de gritos o enojos, sino mediante un diálogo que permita distribuir de manera federal los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El bloque de jefes comunales plantó bandera contra lo que calificaron como una política de «billetera y látigo» por parte de la administración central, una práctica discrecional que desfinancia a los territorios. Ahí, igualaron al gobierno libertario con las “malas prácticas de gestiones anteriores”, profundizando la arbitrariedad en el reparto de los fondos públicos.

Refugio ético: Laudato Si y el clima

El eje ambiental funcionó como un refugio ético frente al negacionismo climático del gobierno central. La VIII Asamblea Nacional de Intendentes frente al Cambio Climático mostró el crecimiento de la red de municipios que deciden defenderse de las catástrofes meteorológicas. Los jefes territoriales rescataron la enseñanza del papa Francisco a través de la encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la «casa común», y recordaron que los desastres climáticos dañan principalmente a los más pobres. Passerini enfatizó que, “mientras el poder central desconoce la crisis ambiental, las comunidades eligen protegerse mediante la integración y el intercambio de ideas con especialistas”.

La dimensión sanitaria de la crisis climática también formó parte de la agenda urgente de la cumbre en San Miguel de Tucumán. Se vinculó de manera directa al dengue como una enfermedad «hija del cambio climático» y se criticó la decisión nacional de desmantelar el Servicio Meteorológico Nacional. «Las alertas meteorológicas son de mucha utilidad para proteger a la comunidad ante olas de calor o desastres hídricos», explicó Passerini, quien ubicó a los municipios como la primera barrera de contención frente a los procesos de tropicalización que afectan la salud ambiental de las regiones.

Intendentes de distintos municipios del país se reunieron en Tucumán

El camino institucional de este reclamo continuará en el Congreso de la Nación, donde la diputada Carolina Basualdo garantizó la apertura de la Comisión de Asuntos Municipales para presentar formalmente los proyectos de ley. Los intendentes buscarán que la discusión por los recursos fiscales sea firme y republicana, para evitar que la parálisis de la obra pública siga deteriorando la infraestructura federal.

La construcción política iniciada en Tucumán tendrá su próxima escala en Rosario los días 13 y 14 de mayo, durante la denominada «Noche de los Intendentes». Allí se terminará de pulir la plataforma federal que pretende equilibrar la balanza entre la Casa Rosada y las economías regionales. La Liga de Intendentes demostró que la integración y la pluralidad conforman la única red de acción sólida para defender la autonomía municipal ante el modelo centralista, transformando la gestión climática y fiscal en una bandera de resistencia propositiva para todo el país.

Fuente: Perfil