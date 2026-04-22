Argentina libertaria 22/04/2026.- La Justicia de Santa Fe decretó la quiebra de SanCor, una de las cooperativas lácteas más emblemáticas de Argentina, tras reconocer una deuda superior a los 120 millones de dólares y ocho meses de salarios impagos. El fallo descarta cualquier salvataje y abre la etapa de liquidación de activos, aunque algunas plantas seguirán operando de manera transitoria. Aquí queda claro el doble decurso libertario que pide reconversión productiva para recuperar empleo, mientras todos los dias se funde una nieva empresa en el pais, un rasgo de cinismo alarmante y el no hacerse cargo de lo que han provocado.

Los hechos son irrefutables, mientras el relato libertario, evita por todos los medios hacerse cargo de lo que han provocado con el cierre de 24 mil empresas, la perdida de 340.000 puestos de trabajo, a la vez que piden en Tierra del Fuego que se reconvierta la economía para recuperar empleo.

El grado de cinismo, el abuso de la ignorancia a los que dirigen el mensaje y la bronca contenida de quienes somos perjudicados por las políticas de la derecha argentina, son un peligroso caldo de cultivo, que pareciera no están teniendo en cuenta a la hora de medir las consecuencias. San Cor es el ejemplo mas cabal, al igual que otras muchas grandes empresas que cierran definitivamente después de 60, 70, u 80 años de trabajo, es decir que nunca estuvieron tan mal como ahora y eso tampoco se puede refutar, porque, son hechos de la realidad.

Contexto de la quiebra

Tribunal: Juzgado Civil y Comercial de Rafaela, a cargo del juez Marcelo Gelcich.

Juzgado Civil y Comercial de Rafaela, a cargo del juez Marcelo Gelcich. Fecha: 22 de abril de 2026.

22 de abril de 2026. Deuda acumulada: Entre 120 y 185 millones de dólares , más de $12.700 millones en salarios impagos , $13.300 millones en deudas comerciales y $6.349 millones en obligaciones impositivas y previsionales.

Entre , más de , $13.300 millones en deudas comerciales y $6.349 millones en obligaciones impositivas y previsionales. Trabajadores afectados: Aproximadamente 914 empleados, de los cuales 215 estaban bajo régimen de “jornada libre” con pagos parciales.

Decisión judicial

Quiebra indirecta: Se declaró por la “frustración anticipada” del concurso preventivo iniciado en 2025.

Se declaró por la “frustración anticipada” del concurso preventivo iniciado en 2025. Sin salvataje: El tribunal descartó aplicar el mecanismo de continuidad previsto en la Ley de Concursos y Quiebras.

El tribunal descartó aplicar el mecanismo de continuidad previsto en la Ley de Concursos y Quiebras. Administración: La sindicatura (contadores Ignacio Martín Pacheco Huber y Juan Luis Tomat) quedó a cargo de inventariar activos y supervisar operaciones.

Continuidad operativa transitoria

Algunas plantas con contratos vigentes seguirán funcionando de manera provisoria.

seguirán funcionando de manera provisoria. El objetivo es preservar activos y evitar deterioro hasta la venta.

y evitar deterioro hasta la venta. Los salarios generados en esta etapa tendrán prioridad de pago como gastos del proceso concursal.

Impacto económico y social

Sector lácteo: Se cierra un ciclo histórico de una cooperativa que fue líder en producción y exportación de lácteos.

Se cierra un ciclo histórico de una cooperativa que fue líder en producción y exportación de lácteos. Regiones afectadas: Santa Fe y Córdoba, principales zonas de operación de SanCor, sufrirán pérdida de empleo y caída en la producción.

Santa Fe y Córdoba, principales zonas de operación de SanCor, sufrirán pérdida de empleo y caída en la producción. Mercado interno: La salida de SanCor reduce la oferta de productos lácteos nacionales, aumentando la dependencia de otras empresas y potencialmente los precios.

Controversias legales

Algunos estudios jurídicos cuestionan la validez del fallo, argumentando que la Asamblea de asociados debía aprobar la disolución según la Ley de Cooperativas. Esto abre la posibilidad de plantear nulidad.

Armando, este caso es clave para tu análisis de narrativas institucionales y crisis productivas: el discurso oficial de “inevitabilidad” contrasta con reclamos sindicales y legales que señalan responsabilidades del Consejo de Administración. ¿Querés que te arme un cuadro comparativo con impacto en empleo, producción y precios del mercado lácteo para difundir en medios locales?

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar