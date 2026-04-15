La informalidad laboral sube al 43% y golpea fuerte en Argentina

Argentina 15/04/2026.- Trabajo en negro en alza: 43% de informalidad y más precarización. El impacto pega fuerte en jóvenes y mujeres principalmente. Enterate todos los datos.

La informalidad laboral alcanzó el 43% en el cuarto trimestre de 2025, según datos del INDEC, lo que implica que millones de trabajadores en Argentina no cuentan con obra social ni aportes jubilatorios. El indicador subió un punto porcentual respecto al mismo período de 2024, en un contexto de creciente deterioro del mercado laboral.

El fenómeno alcanza a cerca de 5,8 millones de personas en los 31 aglomerados urbanos relevados, aunque otras estimaciones elevan la cifra a más de 9 millones de trabajadores en situación informal en todo el país.

Mujeres y jóvenes, los más afectados

La informalidad impacta con mayor fuerza en las mujeres, que registran una tasa del 44,5%, frente al 41,8% en los hombres. La brecha se amplía entre los más jóvenes: en el segmento de hasta 29 años, el empleo no registrado llega al 58,4%.

Dentro de ese grupo, las mujeres jóvenes presentan los niveles más altos, con una tasa que alcanza el 59,7%, mientras que en los varones se ubica en el 57,3%.

En los extremos etarios, el fenómeno también se intensifica. Entre los mayores de 65 años, la informalidad llega al 58%, y en el caso de las mujeres de esa edad alcanza el 61,6%.

El impacto en el empleo de calidad

El economista Lorenzo Sigaut advirtió que el escenario combina un deterioro en la cantidad y calidad del empleo. “Aumentó el desempleo y subió la informalidad”, señaló, en referencia a la suba de la desocupación al 7,5%, el nivel más alto desde fines de 2020.

Sectores con mayor nivel de informalidad: Actividades más afectadas

El informe del INDEC muestra que la informalidad se concentra en sectores con menor calificación y mayor intensidad de mano de obra.

Evolución de la tasa de informalidad laboral

El servicio doméstico encabeza el ranking con un 78% de trabajadores sin registrar, seguido por la construcción (73,8%), hoteles y restaurantes (59,7%) y comercio (52,6%).

En contraste, las actividades con menor incidencia de empleo informal son la enseñanza (14%) y los servicios sociales y de salud (20,8%).

Trabajo independiente y empresas pequeñas

El trabajo por cuenta propia aparece como uno de los principales focos de informalidad: el 63,3% de quienes se desempeñan bajo esta modalidad no está registrado.

Además, el tamaño de las empresas resulta determinante. En unidades productivas de hasta cinco personas, el 69,5% de los trabajadores es informal, mientras que en compañías de más de 40 empleados la cifra cae al 7,4%.

Crecimiento económico sin impacto en el empleo

El avance de la informalidad se da en paralelo a una recuperación parcial de la actividad económica. Sin embargo, distintos analistas advierten que esa mejora no se traduce en empleo de calidad.

El economista Santiago Casas señaló que la economía muestra crecimiento, pero convive con una “recesión de demanda” en sectores clave como comercio, construcción e industria, que son intensivos en mano de obra.

En ese marco, sostuvo que “la recuperación económica no está llegando al empleo de calidad”, lo que contribuye a sostener altos niveles de informalidad laboral.

Fuente: GLP