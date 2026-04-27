La economía aprieta a las provincias y complica a casi todos los gobernadores, Tierra del Fuego con el peor resultado 16,4% de déficit.

La crisis fiscal ya no golpea solamente a la Casa Rosada. Ahora el problema explotó en las provincias y los gobernadores empiezan a sentir con fuerza cómo se vacían sus cajas.
Según publicó Clarín en base a un relevamiento de la consultora Politikón Chaco, el panorama dio un giro drástico en apenas un año: el conjunto de las provincias argentinas pasó de tener un superávit financiero equivalente al 1,1% de sus ingresos a cerrar con un déficit del 2,9%.
Detrás del número hay una señal política muy fuerte: los mandatarios ya no logran sostener el equilibrio y muchos empezaron a endeudarse o pedir ayuda urgente a Nación.
El gasto subió y la plata no alcanza
Durante 2024 los gobernadores habían aplicado una poda importante para acomodar sus cuentas luego del ajuste de Javier Milei. Pero en 2025 ocurrió lo contrario.
El año electoral, el aumento de salarios, obras mínimas y gastos legislativos hicieron crecer las erogaciones cerca de un 9%, mientras que los ingresos solo avanzaron alrededor del 3%.
Traducido: entró mucha menos plata de la que salió.
Por eso hoy casi todo el mapa provincial está en rojo.
Solo siete provincias zafaron
De acuerdo al informe citado por Clarín, apenas siete distritos pudieron mantener superávit:
- Córdoba
- Formosa
- Jujuy
- Neuquén
- San Juan
- Santiago del Estero
- Tucumán
El resto terminó con números preocupantes.
Las situaciones más graves las muestran:
- Tierra del Fuego: 16,4% de déficit
- Santa Cruz: 12,9%
- Chubut: 8%
- Chaco: 7,3%
- Buenos Aires: 6%
- Mendoza: 5,8%
Salta también aparece entre las complicadas
Aunque Salta logró mejorar transferencias automáticas durante parte del año, eso no alcanzó para dar tranquilidad.
De hecho, la provincia figura dentro del grupo de doce jurisdicciones a las que el Ministerio de Economía les habilitó adelantos financieros especiales para cubrir gastos urgentes. Es decir: plata prestada por Nación para llegar a fin de mes.
Junto a Salta aparecen:
- Catamarca
- Chaco
- Chubut
- Corrientes
- La Rioja
- Mendoza
- Misiones
- Río Negro
- Santa Cruz
- Tierra del Fuego
- Tucumán
Ese auxilio deberá devolverse con una tasa del 15% anual y con descuentos automáticos de coparticipación.
O sea: más presión para adelante.
La coparticipación viene cada vez más flaca
El otro gran problema es que Nación también recauda menos.
IVA y Ganancias, los principales impuestos que se distribuyen entre las provincias, vienen cayendo frente a la inflación desde hace meses. En el primer trimestre de este año, las transferencias automáticas bajaron 6,4% en términos reales.