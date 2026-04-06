LA DPV CONTINÚA TRABAJANDO EN DIVERSOS SECTORES DE LAS RUTAS FUEGUINAS

Tierra del Fuego 06/04/2026.- En el marco del plan de conservación y mantenimiento vial, la Dirección Provincial de Vialidad desarrolla tareas en distintos sectores de la provincia, como parte de las acciones previstas antes de la veda invernal.

En este sentido, la presidenta de la DPV, Ileana Zarantonello, expresó: “Nos encontramos trabajando en diferentes frentes antes de la llegada del invierno, con el objetivo de dejar las rutas en condiciones óptimas para un tránsito seguro durante la temporada de mayor exigencia climática”.



Actualmente, “el personal se encuentra abocado a reparar sectores críticos de la Ruta Provincial N°119,en la Reserva Forestal Bombilla. Allí se ha instalado un campamento móvil con maquinaria y personal de guardia permanente, dada la alta demanda de reparaciones. Esta ruta es de gran importancia tanto para la producción local como para el turismo, ya que conecta atractivos como Laguna Margarita, Lago Bombilla y Laguna Palacios. Entre las tareas destacadas se realiza un ensanche en el sector del mirador ubicado en el km 14, además de reposición de material y repasos significativos para garantizar una transitabilidad segura”.

Por otra parte, “se llevan adelante trabajos de acondicionamiento en la Ruta Provincial N°7, en la ciudad de Río Grande, incorporada a partir del año pasado al circuito de la red vial. Allí se realizan tareas de repaso, compactación y arreglos de talud y contratalud.

Asimismo, «se continúa con el traslado de material hacia la Ruta Provincial N°30, en Playa Larga (Ushuaia), para reparar sectores críticos y asegurar una mejor movilidad vehicular para visitantes y turismo local. Cabe destacar que esta ruta hacía años no recibía un mantenimiento de la magnitud que se está realizando en la actualidad, lo que representa un avance significativo en la conservación de la red vial fueguina”.

Finalmente, Zarantonello subrayó: “Estamos trabajando con los recursos disponibles y sabemos que existe la necesidad de intervenir en otras rutas provinciales. Sin embargo, vamos paso a paso, priorizando aquellas que requieren atención inmediata y que nuestros recursos actuales nos permiten reparar. Solicitamos a los usuarios transitar con precaución, dado que en distintos sectores hay personal, camiones y maquinaria trabajando. Recordamos además que la velocidad máxima permitida en rutas de ripio es de 60 km/h. El compromiso de la DPV es seguir avanzando en la mejora de la red vial fueguina, garantizando seguridad y conectividad para todos los usuarios”.