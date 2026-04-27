LA DPOSS ADQUIRIÓ NUEVO EQUIPAMIENTO PARA LAS ESTACIONES DE BOMBEO CLOACALES

Tierra del Fuego 27/04/2026.- Son 9 bombas centrífugas sumergibles, tableros electromecánicos, sensores y la implementación de un sistema de seguimiento permanente de los datos de estos equipos y una comprobación continua de su estado.

La Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) adquirió nuevo equipamiento electromecánico destinado a mejorar y ampliar la capacidad operativa del sistema de estaciones de bombeo del sistema cloacal de Ushuaia. Se trata de un total de 9 bombas centrífugas sumergibles, tableros electromecánicos, sensores y la implementación de un sistema de seguimiento permanente de los datos de las bombas y una comprobación continua de su estado. En este último caso, la contratación incluye la capacitación del personal en esta nueva tecnología.

«Se trata de una inversión de 550 millones de pesos en el marco de un proceso de repotenciación del sistema de estaciones de bombeo de Ushuaia, además del mantenimiento preventivo de las mismas y la finalización de obras por administración», explicó el presidente de la DPOSS, Cristian Pereyra.

Parte de este material será destinado a la Estación “12 de Octubre”, la más grande del sistema cloacal de Ushuaia y con un rol estratégico: bombear hacia la Planta de Pretratamiento “Bahía Golondrina” aproximadamente el 40% de los efluentes domiciliarios generados en la ciudad, correspondientes al casco céntrico y barrios aledaños.

El funcionario explicó que ya se ha comenzado a instalar estas nuevas bombas, «que representan una mejora importante para la red cloacal, una parte importante de nuestro rol en materia de saneamiento, fuertemente vinculada a la salud de la población».