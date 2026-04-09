LA CONCEJAL ARCE AVANZA EN EL PROYECTO PARA DECLARAR EL CABO DOMINGO COMO UNA RESERVA NATURAL

Rio Grande 09/04/2026.- En el marco de una nueva Reunión de Comisión del Concejo Deliberante, la concejal Alejandra Arce del Bloque Provincia Grande continúa trabajando en la aprobación del proyecto de ordenanza que busca establecer al Cabo Domingo como Reserva Natural Urbana.

La iniciativa tiene como objetivo proteger el lugar que es emblemático para la ciudad, con un gran valor geográfico, cultural, arqueológico y turístico.

Dicho proyecto es impulsado por la edil Alejandra Arce, en articulación con el ejecutivo municipal y la institución educativa Misión Salesiana – Escuela Agrotécnica «Nuestra Señora de la Candelaria».

Participaron de la reunión legislativa, en representación del ejecutivo municipal, la subsecretaria de Turismo, Alejandra Montelongo; el subsecretario de Ambiente, Rodolfo Sopena y el coordinador Áreas Protegidas, Agustín Ramos.

En este sentido, la concejal Arce expresó la importancia de avanzar en esta reserva. En tanto, sostuvo que “el Cabo Domingo tiene un gran valor para los riograndenses, no solo por la referencia geográfica que tenemos, sino porque es un espacio que elegimos para el esparcimiento, recreación, deporte”.

Asimismo, Arce subrayó que se trata de un lugar que debemos preservar y cuidar entre toda la comunidad, “entendemos que tenemos la necesidad de trabajar sobre la conservación del espacio, respetando la señalización que hay en el lugar y siendo responsable con el uso del lugar, ya se con los residuos como así también, con el transporte de motos y cuatriciclos que sabemos se encuentran prohibidos en la zona”.

El proyecto contempla además, la creación de un Plan de Manejo para la habilitación y control de las actividades recreativas y deportivas permitidas, garantizando la seguridad de los vecinos mediante la delimitación de senderos, cartelería interpretativa y puestos de control. Así mismo, busca articular los intereses públicos de conservación con el uso productivo actual que lleva adelante la Escuela Agrotécnica Salesiana.

Finalmente, la edil concluyó: “vamos a seguir trabajando en este proyecto, que entendemos fundamental para la ciudad y que será una herramienta para resguardar al Cabo Domingo como lugar de uso recreativo para todos los vecinos, sin dejar de proteger su conservación natural ni cultural”.