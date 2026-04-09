LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA ESCUELA ESPECIAL N° 1 “KAYÚ CHENÉN” VOLVIÓ A SU EDIFICIO LUEGO DE UN PLAN INTEGRAL DE REFACCIONES

Tierra del Fuego 09/04/2026.- La comunidad educativa de la Escuela Especial N° 1 “Kayú Chenén” de Ushuaia retomó sus actividades en su edificio, luego de las intervenciones de refacción y refuncionalización llevadas adelante en la institución.

Los trabajos permitieron mejorar distintos sectores del establecimiento, tanto en su infraestructura general como en espacios clave para el desarrollo de las actividades educativas y terapéuticas. En ese marco, se concretó la renovación integral del sistema eléctrico, junto con la puesta en valor de áreas específicas como la cocina, donde se realizó el recambio total de mobiliario y la instalación de un termotanque eléctrico con sistema independiente de abastecimiento, y el aula de hidroterapia, donde se renovaron cañerías, sistema de bombeo y equipamiento.



Asimismo, se intervino el conjunto de sanitarios con recambio completo de instalaciones, nuevas bachas y griferías, y la construcción de un baño accesible equipado según normativa vigente. En materia de accesibilidad, se generó un ingreso independiente con rampas y barandas, y se avanzó en la adecuación de veredas y circulaciones exteriores, incorporando baldosas podotáctiles y un sistema de calefacción bajo superficie que mejora las condiciones de uso durante el invierno.

Por otra parte, se modificó la estructura existente del sector semicubierto de ingreso principal, permitiendo así la altura necesaria para posibilitar vehículos como ambulancias en situaciones de emergencia, dando respuesta a un requerimiento sostenido de la comunidad educativa. Las tareas incluyeron además nuevos desagües pluviales y trabajos de reacondicionamiento en sectores semicubiertos y exteriores.



Al respecto, la directora provincial de Educación Inclusiva, Agustina Pereyra, destacó que “las mejoras realizadas están directamente vinculadas con las prácticas que se desarrollan en la escuela, por eso cada intervención fue pensada en función de garantizar mejores condiciones para estudiantes y docentes”.

Además, señaló que “esta obra es el resultado de un trabajo articulado entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, que permitió dar respuesta a necesidades concretas de la institución”.

“Hoy todos los grupos se encuentran nuevamente en el edificio, en sus distintos turnos, recuperando su espacio y fortaleciendo el desarrollo de la propuesta educativa en su propio ámbito”, concluyó.