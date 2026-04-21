LA CASA DE LA CULTURA CELEBRA SU 39° ANIVERSARIO CON DOS CONCIERTOS PARA TODA LA COMUNIDAD

Rio Grande 21/04/2026.- En el marco del 39° aniversario de la Casa de la Cultura, el Municipio de Río Grande invita a vecinos y vecinas a ser parte de una celebración especial que contará con dos propuestas musicales abiertas a toda la comunidad, pensadas para compartir, disfrutar y poner en valor el talento artístico local.

A lo largo de sus 39 años, la Casa de la Cultura se ha consolidado como un espacio emblemático de Río Grande, donde generaciones de vecinos y vecinas han vivido experiencias artísticas, formativas y recreativas. Este lugar, que forma parte de la identidad de la ciudad, continúa siendo punto de encuentro para la cultura, la expresión y el desarrollo de artistas locales, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad y el arte.

Los festejos comenzarán el viernes 24 de abril a las 20:30 horas, con el concierto de la Banda Municipal de Música, que junto a artistas invitados ofrecerá un espectáculo cargado de clásicos para cantar y bailar, en una noche que promete alegría y encuentro para celebrar un nuevo cumpleaños de este emblemático espacio cultural.

En tanto, el sábado 25 de abril a las 17 horas se presentará “Monstruos en la Casa de la Cultura”, una propuesta destinada a las infancias y a toda la familia. El espectáculo estará a cargo de la Orquesta Municipal Kayén junto a actores y actrices de la ciudad, quienes darán vida a una obra teatral musical que invita a disfrutar de la música y el juego en un entorno creativo y divertido.

Quienes deseen asistir podrán retirar sus entradas de manera gratuita en la boletería de la Casa de la Cultura, los días miércoles 22 y jueves 23, en el horario de 9 a 20 horas.

De esta manera, el Municipio de Río Grande continúa promoviendo el acceso a propuestas culturales de calidad, fortaleciendo los espacios de encuentro y celebrando junto a la comunidad un nuevo aniversario de la Casa de la Cultura.