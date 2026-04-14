La Cámara de Comercio prepara otra envestida contra las ferias populares, como en 2023

El informe de la Cámara de Comercio de Río Grande refleja su preocupación por las ferias populares e informales, señalando que generan “desigualdad” frente al comercio formal y proponiendo una ordenanza para regularlas. El presidente José Luis Iglesias llevó esta discusión al Concejo Deliberante en 2023 y recientemente volvió a advertir sobre la necesidad de controles más estrictos. Tambien acusaron a los feriantes de vender productos de contrabando y narcotráfico, mientras nadie controla lo que ellos venden, de donde viene, cual es la calidad y si los precios que cobran se justifican, en busca de privilegios.
Contexto del Debate
- Motivo principal: La Cámara de Comercio considera que las ferias populares y ventas callejeras afectan la competitividad de los comercios que pagan impuestos y soportan altos costos.
- Declaraciones recientes (abril 2026): Iglesias advirtió que la proliferación de ferias informales “genera una desigualdad muy grande” en un contexto de caída del consumo y aumento de costos.
- Postura institucional: Se busca que el Municipio y el Concejo Deliberante establezcan reglas claras y controles para equilibrar condiciones.
Proyecto de Regulación
- Presentación en el Concejo (mayo 2023): La Cámara de Comercio presentó un Proyecto de Ordenanza para regular las ferias en Río Grande.
- Objetivo del proyecto: Modificar la normativa vigente para que las ferias tengan un marco regulatorio más estricto, evitando competencia desleal con el comercio formal.
Puntos Clave del Informe
- Desigualdad: Comercios formales tributan y cumplen requisitos, mientras que las ferias informales operan sin controles.
- Impacto económico: La caída del consumo y el aumento de costos hacen más difícil sostener los negocios formales.
- Acción política: La Cámara busca institucionalizar el debate en el Concejo Deliberante y coordinar con el Municipio.
Comparación de Posturas
|Actor
|Posición
|Argumento principal
|Cámara de Comercio (José Luis Iglesias)
|Regular/limitar ferias
|Generan desigualdad y afectan comercios que tributan
|Municipio de Río Grande
|Agenda conjunta con la Cámara
|Reactivar economía, revisar habilitaciones y controles
|Ferias Populares
|Espacio de subsistencia
|Ofrecen productos accesibles, pero sin tributar ni cumplir normas
Los comunicados recientes hablan de fortalecer el entramado económico local mediante articulación con el Municipio, revisión de normativas urbanísticas y tributarias, y estrategias para enfrentar la caída del consumo. Sin embargo, en el trasfondo existe una tensión histórica: el comercio formal suele reclamar reglas más estrictas para las ferias, mientras que éstas defienden su rol como alternativa de consumo accesible.
Lo que se acordó en la mesa de trabajo
- Participantes: Intendente Martín Perez, Secretaría de Gestión Ciudadana, Dirección de Comercio e Industria, y representantes de la Cámara de Comercio.
- Objetivos declarados:
- Acompañar y fortalecer la actividad económica local.
- Revisar normativas como estacionamiento medido, códigos urbanístico y tributario.
- Articular turismo y comercio en el marco del aniversario de la ciudad.
Ferias populares vs. comercio formal
- Ferias populares: Espacios de venta directa, precios accesibles, fuerte presencia de emprendedores y economía familiar.
- Cámara de Comercio: Representa al comercio formal, que suele plantear preocupaciones sobre competencia “desleal” (impuestos, habilitaciones, controles).
- Tensión latente: Aunque no se menciona en la agenda oficial, es habitual que en estas mesas se discuta la necesidad de “ordenar” o “regular” las ferias, lo que puede interpretarse como intento de limitar su expansión.
Posibles escenarios
|Escenario
|Beneficio
|Riesgo
|Regulación más estricta de ferias
|Mayor equidad tributaria para comercios formales
|Pérdida de acceso a precios bajos para sectores populares
|Convivencia regulada
|Diversificación de oferta y control sanitario básico
|Tensiones por fiscalización desigual
|Promoción conjunta (ferias + comercio)
|Sinergia en eventos y turismo
|Requiere voluntad política y negociación
Conclusión
Por ahora, la agenda oficial se centra en fortalecer la economía local en un contexto de caída del consumo (20% menos en Río Grande), sin referencias explícitas a limitar las ferias. No obstante, dada la histórica disputa entre comercio formal y ferias populares, es razonable interpretar que detrás de la articulación pueden surgir presiones para regularlas más estrictamente.
omándose atribuciones que no le corresponden la Cámara de Comercio de Rio Grande le ha impuesto a los feriantes que vendían sus productos en el gimnasio del Colegio Don Bosco, que solo pueden trabajar los dos fines de semana previos a fin de mes. El conflicto se da por la firma de un acuerdo entre la Cámara de Comercio y el Colegio Don Bosco para que este ultimo no le alquile el gimnasio a los feriantes, una actitud absolutamente repudiable.
Así lo informó esta tarde la referente de los feriantes en nuestra ciudad, Claudia Melo, y agregó que no podrán utilizar el predio todos los sábados y domingos como se venia haciendo, solo podemos usar el gimnasio el domingo».
Melo también remarcó que «la Cámara de Comercio se esta atribuyendo un poder que no le corresponde viniendo a decirnos, ustedes van a trabajar solo a fin de mes o cuando los comercios adheridos a la cámara están cerrados, lo que tampoco es atribución de la entidad, aunque todavía no se le ha notificado formalmente, pero es lo que viene pasando con el resto de las organizaciones que los fines de semana, ni a fin de mes han podido trabajar».
La feriante sostuvo que el dialogo nunca está cerrado, se esta en una instancia de dialogo para lograr un equilibrio y estamos buscando tener un instrumento legal que ampare a todos los emprendedores, a los feriantes y artesanos porque entendemos que, hoy es la Cámara de Comercio pero quizá dentro un tiempo aparezca otra organización o alguien mas a querer avasallar esta forma que tenemos los emprendedores de comercializar sus productos. Para eso estamos trabajando en la búsqueda de instrumentos legales y lo que sea necesario», puntualizó.
Consultada sobre la cantidad de personas que se ven perjudicadas por esta actitud de la Cámara de Comercio, Melo dijo textualmente que » se esta hablando de alrededor de 500 o 600 familias porque cada organización tiene su grupo diferenciado de expositores o feriantes. La feria que hacemos nosotros en el Mercado Central son 140 familias que están en actividad y después tenemos una lista de espera que está entre 60 o 70 familias».
En la Mega Feria otras 150 o 160 familias , en medio hay 50 familias que solo vienen a la expo, agregó, pero hay otras ferias que trabajan en otros clubes como el O´Higgins, club social y como si esto fuera poco también hay familias que venden en casas particulares.
Esta presión y hostigamiento viene de hace meses aun cuando los precios de un mismo producto son mucho mas baratos que en los comercios, donde por ejemplo el precio de una campera triplica el costo de una adquirida en la feria.