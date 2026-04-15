LA AGENCIA DE INNOVACIÓN LANZA «INTERFAZ»: UN CICLO DE TALLERES SOBRE IA APLICADA AL ARTE EN EL MUSEO FUEGUINO DE ARTE

Tierra del Fuego 15/04/2026.- La Agencia de Innovación, a través del Museo Fueguino de Arte “Niní Bernardello” de la ciudad de Río Grande, da inicio a un ciclo de Talleres, denominado “Interfaz: herramientas IA para la producción artística”.

La actividad propone explorar y conocer distintas herramientas de inteligencia artificial que ayuden a la producción de obras artísticas, dirigida a artistas tradicionales, digitales y afines, que busquen sumar conocimiento y herramientas que faciliten sus producciones, desde el armado de un prompt para un boceto previo, a una secuencia de imágenes para realizar una animación.

El trabajo se realizará con herramientas digitales pero con el fin de producir una obra que puede no tener un soporte digital.

“Sketch y desarrollo de ideas con IA” será el primer taller, se tratará sobre el uso de IA en las artes visuales, invitando a explorar y conocer las distintas funciones que se le puede dar a las herramientas de Inteligencia Artificial para agilizar el trabajo y la producción artística y se realizará el sábado 18 de abril.

El segundo taller, “Rotoscopia y Animación con Inteligencia Artificial”, propone explorar herramientas de Inteligencia Artificial para el uso de animación con la técnica de Rotoscopia, formas de agilizar la producción y armado de fotogramas, la intervención física y digital, y la producción de una animación y se dictará el sábado 25 de abril.

Ambos talleres se desarrollarán de 15:30 a 17:00 horas, en el Museo Fueguino de Arte “Niní Bernardello” (Av. Belgrano 319).

Este ciclo estará dictado por el Diseñador gráfico y artista visual Matias Ochoa. Para participar de los mismos, las y los interesados deben contar con conocimiento en artes visuales y realizar una Inscripción previa al teléfono (2964) 496318.

Asimismo, durante el mes de mayo, se realizarán dos talleres más de este ciclo, relacionando la IA con la producción cultural/artística.