JUNTO A LA POLICÍA Y JUSTICIA, EL GOBIERNO IMPULSA UNA AGENDA DE TRABAJO CONJUNTO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Tierra del Fuego 25/04/2026.- El Gobierno de la Provincia avanzó en una agenda de articulación interinstitucional orientada a fortalecer los mecanismos de prevención, intervención y acompañamiento para la comunidad educativa.

El encuentro se enmarca en una línea de trabajo sostenida que busca consolidar herramientas ya vigentes, y potenciar su implementación a partir de una mayor coordinación entre los organismos intervinientes, optimizando los tiempos de respuesta y unificando criterios de actuación.

Uno de los puntos centrales fue la coordinación para agilizar los esquemas de prevención entre cada establecimiento educativo y la comisaría de su jurisdicción, mediante un sistema de rondas periódicas con presencia policial efectiva y control preventivo en los horarios de ingreso, egreso y durante la jornada escolar.

En ese marco, también se avanzó en el desarrollo de una campaña integral de concientización y prevención en las instituciones educativas, que será implementada de manera articulada y validada por los distintos actores institucionales. Tendrá como eje el trabajo con estudiantes y la comunidad educativa, a través de acciones en escuelas, centros de estudiantes y espacios de encuentro con las familias.

Al respecto, el ministro de Educación, Pablo López Silva, destacó “la importancia de sostener estos espacios de trabajo conjunto como parte de una política pública integral que prioriza la prevención, la coordinación institucional y el acompañamiento de la comunidad”.

​Por otra parte, también se abordaron iniciativas orientadas a ampliar el acceso a derechos en distintos puntos de la provincia, como el desarrollo de herramientas que permitan acercar servicios de justicia a comunidades alejadas, como Almanza, facilitando la realización de trámites y denuncias a través de plataformas digitales.

Participaron del encuentro el ministro de Educación, Pablo López Silva; el viceministro de Coordinación de Gabinete, Gonzalo Valenzuela; el jefe de la Policía Provincial, Jacinto Rolón; el comisario general licenciado Oscar A. Barrios Kogan; el secretario de Superintendencia y Administración del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, Luis María Palma; y la Dra. Jessica Name, titular de Acceso a Justicia.