Juan Pablo De Luca: «El decreto 252/2026 va en contra de la industria fueguina, como la apertura de importaciones»
PorArmando Cabral
Rio Grande 21/04/2026.- El economista y presidente de RGA Activa, Juan Pablo de Luca, se refirió a la publicación en el boletín oficial del decreto 252/2026 y al respecto sostuvo que, «uno de los principales beneficios que tiene el subregimen de promoción industrial por la ley 19.640, acá en nuestra provincia, ahora se vuelve inocuo, inútil, porque el gobierno nacional lo nacionaliza, que como bien vos decías, es la eliminación, los aranceles a las piezas, partes, insumos que utilizan las empresas para después hacer el producto final».
Muy bien, pero muy preocupado con las nuevas medidas que anunció el gobierno nacional.
Casualmente sobre eso quería consultarlo, Juan, porque aparece como una nueva amenaza ya Concreta, este decreto 252 del Gobierno Nacional, que quita aranceles a todo tipo de importación de insumos en todo el país.
Es decir que ese beneficio que tenía Tierra del Fuego, ya ahora lo tiene todo el país.
Por lo tanto entiendo que es un golpe directo al sub régimen de promoción.
Claro, Armando, como bien vos decís, uno de los principales beneficios que tiene el subregimen de promoción industrial por la ley 19.640, acá en nuestra provincia, ahora se vuelve inocuo, inútil, porque el gobierno nacional no nacionaliza, que como bien vos decías, es la eliminación, los aranceles a las piezas, partes, insumos que utilizan las empresas para después hacer el producto final.
Así que es un golpe más que sufre nuestra industria, la industria foína, que ya lleva más de 55 años acá en nuestra provincia, que se suman a la apertura de importaciones, la baja de aranceles de los productos importados finales que nosotros producimos, a la baja de aporte del FAM, y también a la caída del poder adquisitivo de todos los argentinos.
Esto va a impactar también en el empleo, va a impactar en la venta de productos, es decir, no van a quedar muchos sectores fuera de este beneficio, porque si bien se habla de las autopartistas o de las empresas metalmecánicas, lo más importante que es la industria electrónica y manufactura, va a ser golpeada directamente.
¿Hay alguna manera de revertir esto, Juan?
Porque los libertarios insisten con el tema de la reconversión de la matriz productiva, pero la matriz productiva sin producción es imposible.
Mirá Armando, voy a hilar un poquito más fino.
El único sector que hasta ahora había podido cambiar la crisis, el único sector industrial, era por ejemplo, un sector plástico que exportaba a terceros países.
En particular TEN, la tercera empresa promovia que más factura en nuestra provincia, que es Río Chico, que exporta a más de 55 países.
Bueno, esa es una de las pocas empresas que justamente porque su demanda estaba afuera, no a nivel interno de la Nación, el resto de la Argentina, sino que exportaba al exterior la mayoría de su producción se mantenía.
Ahora, con Este decreto el 252, con este decreto, esos beneficios de producir acá en Tierra del Fuego, de seguir produciendo acá, se vuelven inocuos.
Ya no sirve.
Es lo mismo ahora.
Y es más, digamos, la ecuación cambia, porque producir acá en Tierra del Fuego.
Tiene muchísimos costos logísticos.
Entonces ahora hay un incentivo nuevamente, a que se relocalicen esta clase de empresas.
En el centro económico de la Argentina, que es el AMBA, que es Buenos Aires.
Entonces, de las únicas actividades que todavía estaban con normalidad en nuestra provincia, y sobre todo en Río Grande, ahora esta nueva medida del gobierno nacional, impacta fuertemente, ya siendo prácticamente, ahora sí inviable, digamos, a nuestra provincia, a la industria fueguina.
Juan esto también va a impulsar un éxodo, Porque evidentemente ya es lo mismo estar trabajando en una industria de Tierra del Fuego, que estar trabajando en una industria, por ejemplo, del Parque Industrial de la Ruta 9, que es donde alguna vez el macrismo también intentó llevarse el sub régimen de promoción.
Sí, sobre todo estas empresas que tienen que hacer una reconfiguración, impacta muy fuerte armando la economía provincial, porque hay sectores que ya prácticamente dejaron de existir, como el textil confeccionista.
Fíjense que estamos hablando de que en el año 20223, había 13.000 puestos industriales directos en nuestra provincia, la mayoría, obviamente, en la ciudad de Río Grande.
Y hoy, la última publicación del IPIEC, del Instituto de Estadística y Censo de la Provincia, da cuenta de 6300 puestos nada más.
Estamos en los peores niveles de ocupación industrial directa de los últimos 20 años.
Claro, peor que el 2001.
No es peor que el 2001 todavía, el 2001, pero bueno, estamos hablando de.
Hay que hacer el cálculo en términos de población, digo, quizá en términos de población de puestos industriales per cápita.
Sí, pero en el 2001 llegaron a ver, sobre todo en el 2002 fue el piso, 2.500 puestos industriales.
Es decir, pero con muchas menos empresas, con un deterioro de aproximadamente 12 años.
Desindustrialización.
Y acá estamos hablando de apenas tres años del gobierno de Javier Milei, que generó toda clase de incentivos para destruir la industria fueguina.
Eso también es un dato muy importante.
Todas las medidas en contra de la industria instalada en Tierra del Fuego, el sub régimen, y yo me atrevería a decir que con la soberanía también, Juan, se han llevado a cabo durante estos tres años del gobierno libertario, no hay antecedentes de tanto golpe a la provincia de Tierra del Fuego y a su industria en los gobiernos anteriores.
Es que si uno no incorpora la variable soberanía, no entiende por qué tanto empeño por destruir nuestra industria, que es estratégica en términos de soberanía, ¿No?
Porque viene de forma simultánea el proceso de destrucción de capacidades que tenemos acá en Tierra al Fuego, capacidades logísticas, industriales, empresariales, también de trabajo calificado, viene simultáneamente, en el mismo momento, a nivel internacional, se valora cada vez más estos espacios, por lo estratégico de los pasos bioceánicos, la proyección atlántica, la proyección de la Antártida.
Entonces, bueno, cuando uno ve este gobierno nacional, que presta más atención, no presta más atención, es obediente a los intereses de potencias extranjeras, y no tanto a los de sus propios ciudadanos, bueno, ahí uno le cierra más un poco por dónde viene la mano.
Ahora, es imposible despegar este problema, como vos decías, del escenario mundial.
Y ayer empezaron a aparecer informaciones sobre el interés de potencias por el Estrecho de Magallanes, a partir del conflicto en el Estrecho de Ormus.
Digo, me parece que el gobierno debería estar viendo esto, ¿No?
Porque es exactamente lo mismo.
Cuando se habla tanto del Estrecho de Ormuz, estamos hablando de un estrecho, lo mismo, un estrangulamiento, donde efectivamente hay tránsito marítimo, bueno, entre los dos océanos más grandes del mundo, el Pacífico y Atlántico, pasa lo mismo, pero se concentra mucho ese tráfico, ese tránsito, en lo que es el Canal de Panamá, un canal que no es natural, que es artificial, y es muy vulnerable a cualquier clase de conflicto.
Entonces, por eso se empieza a ver nuevamente al Estrecho de Magallanes, al Canal Beagle, al Pasaje Drake, también con otros ojos, con ojos de una potencial ruta marítima, donde van a tener que ir gran parte del comercio marítimo, que explica el transporte de alrededor del 90% de los comercios de bienes del mundo, se hace a través de barcos, No es aéreo, no es terrestre, es a través de vía marítima.
Entonces, imagínense, digamos, de lo que estamos hablando.
Bueno, esto.
Estamos hablando de esto.
Una de las ciudades más cerca de ese estrecho, ese primer paso interoceánico, es justamente Río Grande.
Tal cual.
Parece tan contradictorio, Juan, que mientras se desmantela todo en Tierra del Fuego, ese estrecho empieza a tener una importancia vital, geopolíticamente hablando, y no se entienda realmente.
Es tremendo.
Sí, yo creo que no es casualidad, creo que tiene que ver con operaciones quirúrgicas que responden a esto.
Esto en particular quizá no se hizo pensando en perjudicar a Tierra del Fuego, se hizo a nivel nacional pensando en darle un aliciente a la industria nacional, pero lo que en efecto tiene como un efecto secundario y primario la destrucción o el impacto en regímenes de promoción como el nuestro.
Entonces esto se suma, como te decía antes, a medidas que van muy en contra, sí, directamente desde nuestra industria, como la baja del aporte a cero de las empresas al fondo de la presión de la matriz productiva, como la baja de aranceles a productos importados que nosotros producimos como celulares, como la baja de los impuestos internos, como la apertura indiscriminada también de importaciones y también la baja del poder adquisitivo del resto de los argentinos que son a los que le vendemos también nuestra producción.
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