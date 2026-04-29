Jorge Canals: «La Caja Previsional de Policía está quebrada».

Ushuaia, 28/04/2026.- Al término de la Comisión de Seguridad y Justicia Nº 6, presidida por Natalia Gracianía (LLA), la parlamentaria reconoció ante Prensa Legislativa que se encontraron con un «panorama bastante más preocupante de lo que pensaban». Esto se debe a las declaraciones del ministro Jefe de Gabinete, Jorge Canals quien afirmó que la Caja de la Policía «está quebrada»

La evaluación de la Legisladora se dio tras la exposición de funcionarios de Gobierno y responsables de la Caja Previsional para el Personal Policial y Penitenciario Provincial y Compensadora para el Personal Policial del Exterritorio de Tierra del Fuego. A estos se les consultó sobre las acciones políticas previstas para cancelar la deuda que se mantiene, desde hace once meses, con los jubilados de la fuerza.

“Se trata de un tema de estricta actualidad. La Legislatura es una caja de resonancia de la agenda pública de Tierra del Fuego, aun sin un proyecto concreto a tratar. El interrogante mayor es cómo se va a afrontar la deuda con los jubilados del exterritorio”, sostuvo Gracianía durante el encuentro.

Asimismo, la Parlamentaria señaló que esta fue la tercera reunión sobre el tema. En el encuentro se volvió a escuchar a los jubilados y sus familiares, quienes reclaman desde hace meses por la falta de pago de sus haberes. Al respecto, precisó: “Tienen actualmente una deuda con los 540 policías territoriales jubilados que asciende a los 6.600 millones de pesos”.

“No tienen un plan para pagarles de inmediato. Lo que quedó expresado en la mesa de debate es que este problema se conoce desde hace muchos años; el Gobierno y la Caja sabían de la situación”, sentenció Gracianía.

Como cierre, la Legisladora adelantó que existe el compromiso de presentar, en un plazo de diez días, un proyecto de Ley para la sostenibilidad del sistema previsional policial y penitenciario. Además, el Jefe de Gabinete anunció un programa paliativo para los próximos cinco meses.

Otras voces en la Comisión

La legisladora María Victoria Vuoto (PJ) también fijó postura y recordó la existencia de informes de auditoría de 2022 que ya detallaban el nivel de endeudamiento de la Caja. En ese sentido, cuestionó por qué el Ejecutivo no presentó oportunamente un proyecto de Ley de Emergencia para el área.

Por su parte, el legislador Pablo Villegas (MPF) criticó la distribución de recursos: “Se pagan gastos de representación por 18 millones de pesos mensuales a los directores de la Caja de Policía, mientras que no se les paga a los jubilados territoriales”.

En representación del Gobierno asistió el ministro Jefe de Gabinete, Jorge Canals, junto a miembros de la Caja Previsional para el Personal Policial y Penitenciario y de la Caja Compensadora.

Estuvieron presentes los legisladores Tomás García y Juan Carlos Pino (PJ), Pablo Villegas (MPF), Luciano Selzer (LLA) y Federico Sciurano (FORJA) y las legisladoras Natalia Gracianía (LLA), Myriam Martínez (FORJA) y María Victoria Vuoto (PJ). De manera remota se sumaron María Laura Colazo (PV), Gisela Dos Santos (ST), Matías Lapadula (PG) y Raúl Von der Thusen (SF).