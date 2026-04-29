Invierno en el “Fin del Mundo”, nuevas oportunidades comerciales para el destino.

Buenos Aires 29/04/2026.- Se realizaron rondas de negocios con casi 200 operadores turísticos de cara al comienzo de la nueva temporada de nieve en la provincia de Tierra del Fuego.

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli; y el presidente del Instituto Fueguino de Turismo (Infuetur) y del Consejo Federal de Turismo (CFT), Dante «Willy» Querciali, participaron de las rondas de negocios orientadas a la temporada de invierno en la provincia más austral del país.

De cara al inicio de una nueva temporada invernal, la provincia de Tierra del Fuego llevó adelante una exitosa ronda de negocios que reunió a casi 200 operadores turísticos, consolidando su posicionamiento como destino de nieve de nivel internacional.

Durante la jornada, Scioli subrayó la relevancia de estos encuentros para dinamizar la comercialización turística nacional, y señaló que: “Ushuaia no solo es un gran destino de nieve, sino que también es la puerta de ingreso a la Antártida, a través de su puerto de cruceros”.

En tanto, Querciali actualizó la oferta turística de la provincia, y especialmente de los productos vinculados a la temporada de nieve de Tierra del Fuego.

Durante el encuentro se presentaron los vuelos que van a llegar a la ciudad de Ushuaia en el invierno, participaron representantes de todas las aerolíneas que operan hacia este destino confirmando un flujo constante de frecuencias para la temporada. También se destacó la conectividad con uno de los principales mercados internacionales, San Pablo, a través de vuelos directos.

La oferta de esquí y recreación también llega renovada para este 2026: el Cerro Castor, el centro de esquí más austral del mundo, reafirmó su liderazgo en infraestructura y calidad de su nieve para este invierno. Y el Cerro Martial, se suma a la oferta turística presentando sus nuevos medios de elevación, una inversión clave para mejorar la experiencia de los visitantes en la montaña.