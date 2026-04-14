INICIARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL EN LA USINA DE USHUAIA

Tierra del Fuego 14/04/2026.- Tras el arribo de componentes importados y personal especializado, comenzó el overhaul de la primera de las cuatro turbinas Solar. El objetivo es estabilizar el parque de generación y recuperar potencia de cara a la demanda invernal.

En el marco del plan de sostenimiento del sistema eléctrico llevado adelante por el Ministerio de Energía, la Dirección Provincial de Energía inició las tareas de mantenimiento mayor sobre una de las turbinas principales de la ciudad. Los trabajos incluyen el recambio de componentes críticos como el generador de gases y la caja reductora, fabricados específicamente para estas unidades.

Las maniobras técnicas son coordinadas por personal de la empresa Solar y buscan, en una primera etapa, reincorporar 5,5 megavatios (MW) al sistema de generación local durante el transcurso de esta semana.

Al respecto, la ministra de Energía, Gabriela Castillo, explicó que “este es el inicio de una intervención programada sobre cuatro equipos iguales. Estamos trabajando en la recuperación de una potencia con la que hoy no contábamos, lo que nos permite mejorar las condiciones de prestación del servicio en este contexto de alta demanda”.

Asimismo, señaló que “estamos gestionando el arribo de componentes para las unidades restantes, incluyendo la turbina Rolls Royce. La prioridad es intervenir los equipos sin poner en riesgo el suministro, evaluando día a día la carga del sistema para que los trabajos técnicos no afecten el consumo de la ciudad”.

Esta serie de intervenciones forma parte de un esquema de trabajo a largo plazo orientado a dar mayor previsibilidad y firmeza a la infraestructura energética de la capital fueguina. El proceso cuenta con el acompañamiento del FAMP, cuyo aporte resulta clave para el desarrollo de este tipo de intervenciones, entendiendo que garantizar la disponibilidad de energía es un factor estratégico para sostener el crecimiento productivo e industrial.