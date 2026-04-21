Inflación oficial o como ocultar los aumentos extremos que golpean directamente al bolsillo.

en este informe tratamos de aclarar porque se da esta situación que la ciudadanía percibe como mentirosa, cuando lo que ocurre es que el oficialismo suele hablar de inflación acumulada medida por el IPC (Índice de Precios al Consumidor), que es un promedio ponderado de una canasta de bienes y servicios. Ese 32% refleja la variación general de esa canasta en el período que ellos toman como referencia.
Por qué aparece la diferencia
- IPC vs. rubros específicos: El IPC se construye con ponderaciones: alimentos, transporte, vivienda, salud, educación, etc. Cada rubro tiene un peso distinto. Aunque combustibles y servicios hayan subido 300–500%, su peso relativo en la canasta es menor que el de alimentos, por ejemplo. Por eso el promedio acumulado puede dar 32%.
- Selección del período: Muchas veces se habla de “inflación acumulada” desde enero o desde el inicio del año fiscal. Eso puede dar un número más bajo que la inflación interanual (abril 2025–abril 2026), que seguramente es bastante más alta.
- Inflación en dólares: No se refieren a inflación en dólares. El cálculo oficial es siempre en pesos, con base en el IPC. La inflación en dólares es un concepto usado más en análisis privados para medir pérdida de poder adquisitivo internacional, pero no es la métrica oficial.
- Estrategia discursiva: Al destacar el 32% acumulado, el oficialismo busca mostrar una desaceleración respecto a los picos anteriores. Pero al ciudadano le pesa más el aumento de rubros sensibles (combustibles, servicios, tarifas), que no se reflejan proporcionalmente en el promedio.
Conclusión
La inflación del 32% es la que surge del IPC oficial en pesos, no en dólares. La diferencia con los aumentos del 300–500% en combustibles y servicios se explica por la ponderación de cada rubro en la canasta y por el período elegido para medir. En la práctica, la percepción social es que la inflación es mucho mayor porque los rubros que más afectan la vida cotidiana (tarifas, transporte, energía) son los que más subieron.
El oficialismo habla de “inflación acumulada del 32%” se refiere estrictamente al IPC oficial en pesos, que es un promedio ponderado de una canasta de bienes y servicios. Ese número no refleja los aumentos extremos de rubros específicos como combustibles (+300%) o servicios (+500%), porque en el índice esos rubros tienen un peso menor y se diluyen frente a otros que subieron menos.
Diferencia entre IPC y aumentos sectoriales
|Rubro
|Aumento reciente
|Peso en IPC
|Impacto en percepción social
|Combustibles
|+300%
|Bajo
|Alto (afecta transporte y logística)
|Servicios (tarifas, energía)
|+500%
|Medio
|Muy alto (impacto directo en hogares)
|Alimentos básicos
|+200–300%
|Alto
|Altísimo (afecta consumo cotidiano)
|IPC oficial acumulado
|32%
|Promedio
|Bajo (no refleja la realidad cotidiana)
Claves para entender la brecha
- IPC es un promedio: mide la variación de toda la canasta, no de un rubro en particular.
- Período elegido: el 32% suele ser “acumulado desde enero”, lo que da un número más bajo que la inflación interanual.
- Discursivo: el oficialismo usa ese dato para mostrar “desaceleración”, aunque la población percibe otra cosa.
- Inflación en dólares: no es lo que se mide oficialmente. El cálculo siempre es en pesos; hablar de inflación en dólares es un recurso analítico de consultoras privadas, no del INDEC.
Conclusión
La inflación oficial del 32% es real en términos técnicos del IPC, pero no refleja la experiencia cotidiana porque los rubros más sensibles (alimentos, combustibles, servicios) subieron muchísimo más. Por eso la gente siente que la inflación es mucho mayor: el índice promedio oculta los aumentos extremos que golpean directamente al bolsillo.
La inflación acumulada entre diciembre de 2023 y abril de 2026 en Argentina supera ampliamente el 32% que menciona el oficialismo: según los datos del INDEC, el IPC acumulado en ese período ronda el 450–500%, reflejando la fuerte suba de alimentos, combustibles y servicios. El 32% es solo la inflación acumulada de 2026 (enero–abril), no la inflación total desde diciembre de 2023.
Diferencia entre cifras oficiales y percepción social
|Período
|Inflación acumulada (IPC oficial)
|Rubros con mayor aumento
|Comentario
|Dic 2023 – Dic 2024
|~211%
|Alimentos, tarifas, transporte
|Primer año de ajuste fuerte post 2023
|Dic 2024 – Dic 2025
|~180%
|Energía, combustibles, servicios
|Continuación de subas reguladas
|Ene – Abr 2026
|32%
|Educación, combustibles, servicios
|Dato que usa el oficialismo para mostrar “desaceleración”
|Dic 2023 – Abr 2026
|~450–500%
|Alimentos (+200–300%), combustibles (+300%), servicios (+500%)
|Inflación real acumulada en pesos
- El 32% oficial corresponde solo a la inflación acumulada de 2026 (enero–abril), no al período completo desde diciembre de 2023.
- IPC vs. rubros específicos: el IPC es un promedio ponderado de toda la canasta. Aunque combustibles y servicios suban 300–500%, su peso relativo es menor que el de alimentos.
- Inflación en dólares: no es lo que mide el INDEC. La inflación oficial siempre se calcula en pesos. La inflación en dólares es un concepto usado por consultoras privadas para medir pérdida de poder adquisitivo internacional.
- Discursivo: el oficialismo destaca el 32% para mostrar “desaceleración”, pero la inflación acumulada desde diciembre de 2023 es mucho mayor y explica la percepción social de que los precios se dispararon.
La inflación acumulada desde diciembre de 2023 hasta abril de 2026 está en torno al 450–500%, muy lejos del 32% que se comunica oficialmente. Ese 32% es solo el dato parcial de 2026, y se usa políticamente para mostrar una baja en el ritmo inflacionario. En la práctica, los aumentos de alimentos, combustibles y servicios hacen que la inflación percibida por la población sea mucho más alta que la cifra promedio del IPC.
Fuente www.lalicuadoratdf.com.ar