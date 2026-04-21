Inflación oficial o como ocultar los aumentos extremos que golpean directamente al bolsillo.

en este informe tratamos de aclarar porque se da esta situación que la ciudadanía percibe como mentirosa, cuando lo que ocurre es que el oficialismo suele hablar de inflación acumulada medida por el IPC (Índice de Precios al Consumidor), que es un promedio ponderado de una canasta de bienes y servicios. Ese 32% refleja la variación general de esa canasta en el período que ellos toman como referencia.

Por qué aparece la diferencia

IPC vs. rubros específicos: El IPC se construye con ponderaciones: alimentos, transporte, vivienda, salud, educación, etc. Cada rubro tiene un peso distinto. Aunque combustibles y servicios hayan subido 300–500%, su peso relativo en la canasta es menor que el de alimentos, por ejemplo. Por eso el promedio acumulado puede dar 32%.

El IPC se construye con ponderaciones: alimentos, transporte, vivienda, salud, educación, etc. Cada rubro tiene un peso distinto. Aunque combustibles y servicios hayan subido 300–500%, su peso relativo en la canasta es menor que el de alimentos, por ejemplo. Por eso el promedio acumulado puede dar 32%. Selección del período: Muchas veces se habla de “inflación acumulada” desde enero o desde el inicio del año fiscal. Eso puede dar un número más bajo que la inflación interanual (abril 2025–abril 2026), que seguramente es bastante más alta.

Muchas veces se habla de “inflación acumulada” desde enero o desde el inicio del año fiscal. Eso puede dar un número más bajo que la inflación interanual (abril 2025–abril 2026), que seguramente es bastante más alta. Inflación en dólares: No se refieren a inflación en dólares. El cálculo oficial es siempre en pesos, con base en el IPC. La inflación en dólares es un concepto usado más en análisis privados para medir pérdida de poder adquisitivo internacional, pero no es la métrica oficial.

No se refieren a inflación en dólares. El cálculo oficial es siempre en pesos, con base en el IPC. La inflación en dólares es un concepto usado más en análisis privados para medir pérdida de poder adquisitivo internacional, pero no es la métrica oficial. Estrategia discursiva: Al destacar el 32% acumulado, el oficialismo busca mostrar una desaceleración respecto a los picos anteriores. Pero al ciudadano le pesa más el aumento de rubros sensibles (combustibles, servicios, tarifas), que no se reflejan proporcionalmente en el promedio.

Conclusión

La inflación del 32% es la que surge del IPC oficial en pesos, no en dólares. La diferencia con los aumentos del 300–500% en combustibles y servicios se explica por la ponderación de cada rubro en la canasta y por el período elegido para medir. En la práctica, la percepción social es que la inflación es mucho mayor porque los rubros que más afectan la vida cotidiana (tarifas, transporte, energía) son los que más subieron.

El oficialismo habla de “inflación acumulada del 32%” se refiere estrictamente al IPC oficial en pesos, que es un promedio ponderado de una canasta de bienes y servicios. Ese número no refleja los aumentos extremos de rubros específicos como combustibles (+300%) o servicios (+500%), porque en el índice esos rubros tienen un peso menor y se diluyen frente a otros que subieron menos.