Implicancias de la declaración de emergencia económica en la municipalidad de Ushuaia.

Ushuaia 19/04/2026.- La declaración de Emergencia Económica en Ushuaia refleja una crisis de liquidez municipal por demoras en la coparticipación provincial que superan los $12.000 millones. Esta medida busca otorgar herramientas excepcionales para sostener servicios esenciales, pero también abre un escenario de tensiones políticas y sociales en Tierra del Fuego. Llamativo resulta el dato de la cantidad de turistas de la temporada de cruceros unos 135 mil, que habrían aportado a la ciudad algo mas de 33 millones de dolares o lo que equivale en pesos a $ 46.068.750.000, parece que el derrame no se estaría viendo y en la recaudación tampoco, sino no se entiende el pedido de declaración de emergencia económica.

Si bien algunos sectores como la Cámara de Comercio Capitalina, o el sector turismo, señalan habitualmente que Ushuaia está ,mucho mejor que Rio Grande, como siempre, la realidad es la única verdad, y un dato no menor es que esta declaración de emergencia no se llevaría adelante si, como dicen algunos, el derrame ayudara por ejemplo a una mayor recaudación, o el consumo se mantuviera en niveles aceptables como para sostener la económica local.

Esto no esta pasando y sumado al atraso en el envio de coparticipación que es una cadena que inicia en el gobierno nacional y como siempre termina cortándose en lo mas fino, el ciudadano común, que no cuenta con servicios, básicos.

Si como dicen los especialistas, esta temporada de cruceros ingresaron 135 mil turistas y gastaron en promedio unos 250 dolares, eso implicaría una 33.750.000 dolares, traducido a pesos equivaldría a $ 46.068.750.000, esto no se ve reflejado

Cuesta mucho para algunos entender que la provincia atraviesa una crisis económica sin precedentes y que los municipios empiezan a sentir el golpe. La falta de recursos es el primero de muchos que vendrán y convengamos que Ushuaia no cubre servicios como agua, cloacas y energía eléctrica, de los que se encarga gobierno.

Causa principal: atrasos en la transferencia de fondos coparticipables desde el Gobierno provincial.

Monto adeudado: más de $12.000 millones, lo que afecta la previsibilidad financiera del municipio.

Duración de la emergencia: seis meses, con posibilidad de prórroga.

Objetivo declarado: garantizar la continuidad de servicios esenciales (recolección de residuos, transporte, salud primaria, mantenimiento urbano).

Implicancias inmediatas.

Administración municipal: el Ejecutivo podrá reasignar partidas, renegociar contratos y priorizar gastos sin los procedimientos ordinarios, lo que implica mayor discrecionalidad.

Servicios públicos: se busca evitar interrupciones, pero podrían darse ajustes en frecuencia, calidad o inversión en infraestructura.

Empleados municipales: riesgo de retrasos en pagos de salarios o congelamiento de aumentos, lo que puede generar conflictividad gremial.

Proveedores locales: posibles demoras en pagos y renegociación de condiciones, afectando la cadena económica regional.

Relación municipio/provincia.

Relación Municipio–Provincia: la medida expone la tensión entre el Ejecutivo municipal y el Gobierno provincial, acusados de falta de previsibilidad en la remisión de fondos.

Concejo Deliberante: deberá debatir la ordenanza, lo que abre un espacio de disputa política sobre el alcance de las facultades extraordinarias.

Ciudadanía: la declaración puede ser percibida como un mecanismo de presión política hacia la Provincia, además de una herramienta administrativa.

Impacto social y económico en Tierra del Fuego

Comercio y proveedores locales: la falta de liquidez municipal puede repercutir en pagos atrasados, afectando a pequeñas y medianas empresas.

Ferias populares vs. Cámara de Comercio: la crisis puede intensificar tensiones ya existentes en torno a la distribución de recursos y apoyo institucional.

Inversión pública: proyectos de obra y mantenimiento urbano podrían ralentizarse, afectando empleo y dinamismo económico.

Confianza ciudadana: la emergencia puede erosionar la percepción de estabilidad institucional y aumentar la incertidumbre sobre el futuro económico de la ciudad.

Riesgos y escenarios futuros

Riesgo de dependencia: si la Provincia no regulariza la coparticipación, el Municipio podría recurrir a endeudamiento o recortes drásticos.

Transparencia: la discrecionalidad en el uso de recursos bajo emergencia exige controles reforzados para evitar arbitrariedades.

Escenario social: posibles protestas de sindicatos, proveedores y vecinos si los servicios se ven afectados.

Escenario político: la medida puede ser usada como argumento en la disputa por recursos y poder entre distintos niveles de gobierno.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar