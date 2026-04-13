Impacto de la crisis del PAMI en Tierra del Fuego.

En Tierra del Fuego, los 1.750 jubilados de ANSES se verán afectados principalmente por ajustes en la cobertura de PAMI y por la reciente actualización de haberes del 2,9%. Esto implica mejoras leves en ingresos, pero también desafíos en el acceso a servicios médicos y trámites más centralizados.
Impacto directo en los jubilados de ANSES
Incremento en haberes
- Aumento del 2,9% en jubilaciones y pensiones confirmado para abril 2026.
- Este ajuste sigue la actualización nacional y busca compensar parcialmente la inflación.
- Para un haber mínimo, el incremento representa una mejora modesta, pero insuficiente frente al costo de vida en Tierra del Fuego, donde los precios suelen ser más altos por la insularidad.
Cambios en cobertura de salud (PAMI)
- Proceso de ajuste y reorganización en PAMI, con impacto en jubilados de ANSES:
- Reducción de prestadores disponibles.
- Trámites más centralizados, lo que puede implicar mayores tiempos de espera.
- Modificaciones en reintegros de medicamentos.
- En Tierra del Fuego, 14.750 jubilados dependen de PAMI, lo que significa que los 1.750 de ANSES forman parte de un universo más amplio que enfrenta incertidumbre en la atención médica.
Factores de contexto en Tierra del Fuego
- Costo de vida elevado: transporte, alimentos y medicamentos suelen tener precios superiores al promedio nacional.
- Acceso limitado a especialistas: la reorganización de PAMI puede agravar la escasez de profesionales en la provincia.
- Dependencia de ANSES y PAMI: la mayoría de los jubilados no cuenta con alternativas privadas, lo que aumenta la vulnerabilidad ante ajustes.
Riesgos y desafíos
- Ingreso insuficiente: el aumento del 2,9% difícilmente compense la inflación local.
- Desigualdad territorial: los trámites centralizados pueden ser más complicados para jubilados en zonas alejadas de Río Grande o Ushuaia.
- Acceso a medicamentos: cambios en reintegros pueden generar gastos adicionales para jubilados con enfermedades crónicas.
Posibles medidas de mitigación
- Refuerzo de atención personalizada en ANSES: ya se anunció la intención de evitar que los jubilados tengan que realizar múltiples trámites.
- Mayor coordinación con OSEF (obra social provincial): podría aliviar la presión sobre PAMI si se avanza en acuerdos de cobertura compartida.
- Programas de apoyo social: subsidios provinciales o municipales para medicamentos y transporte podrían ser clave para compensar el impacto.
En síntesis: los 1.750 jubilados de ANSES en Tierra del Fuego recibirán un aumento en sus haberes, pero enfrentarán mayores dificultades en el acceso a servicios de salud debido a la reorganización de PAMI. El efecto neto es una mejora leve en ingresos, contrarrestada por un posible deterioro en la calidad y disponibilidad de atención médica.
Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar