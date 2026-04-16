Hipotecarios UVA: bajan las tasas y hay un cambio clave que facilita el acceso a la vivienda

Argentina 16/04/2026.- El recorte en los bancos reduce el valor de las cuotas y amplía el acceso. El Nación lidera con condiciones más flexibles.

La baja de tasas que comenzó a observarse en la economía ya impacta de lleno en los créditos hipotecarios UVA. En las últimas semanas, varias entidades ajustaron sus condiciones y llevaron la tasa promedio del sistema a niveles cercanos al 9,5% anual más UVA, lo que implica un alivio en el costo de financiamiento frente a los meses previos.

Entre los movimientos más relevantes, el Banco Galicia redujo su tasa del 15% al 9,5% anual para clientes con acreditación de haberes, mientras que el Banco Macro la bajó al 8,5% en condiciones similares. El Credicoop también se sumó con una caída del 12% al 8%. Otras entidades como ICBC, BBVA y Santander ya habían recortado antes y hoy ofrecen tasas de entre 6,9% y 9,5%.

Con este escenario, cada vez son menos los bancos que mantienen tasas de dos dígitos. En ese grupo quedan entidades como Brubank, Hipotecario y Comafi. En contraste, el Banco Nación sigue marcando el piso del mercado con una tasa cercana al 6%, consolidando su rol dominante: concentra más del 90% de los préstamos y ya otorgó unas 27.000 hipotecas desde el relanzamiento de la línea en abril de 2024.

Según explicó el economista Federico González Rouco a Clarín, cada punto porcentual que baja la tasa reduce cerca de un 10% el valor de la cuota inicial, lo que amplía el acceso. En esa línea, también trascendió que el Nación redujo el «scoring» requerido de 909 a 800 puntos, flexibilizando el ingreso al crédito al considerar no solo ingresos, sino también estabilidad laboral e historial financiero.

La baja de tasas coincide con un dólar en retroceso —más de 6% en lo que va del año—, lo que mejora la capacidad de compra en pesos de propiedades valuadas en moneda extranjera. Aunque el impacto no será inmediato, en el mercado prevén un efecto progresivo: tras un crecimiento interanual del 120% en estos préstamos, se proyecta que en 2026 se otorguen cerca de 30.000 hipotecas y que la cifra pueda escalar a 44.000 en 2027.