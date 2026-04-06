GRAN CONVOCATORIA EN EL PRIMER ENCUENTRO DE CANTAUTORES “LA PATAGONIA LE CANTA A MALVINAS”

Rio Grande 06/04/2026.- En el marco de la Vigilia del 2 de Abril, Río Grande reafirmó su rol como Capital Nacional de la Vigilia al ser escenario del encuentro “La Patagonia le canta a Malvinas”, un hecho cultural sin precedentes que reunió a cantautores y cantautoras de toda la región.

La propuesta se desarrolló en la Casa de la Cultura, donde se contó con una masiva participación del público, junto a la presencia de Veteranos de Malvinas, autoridades, vecinos y vecinas, que colmaron la sala en una jornada profundamente emotiva.

El encuentro reunió a artistas de distintos puntos de la Patagonia, quienes llevaron al escenario sus canciones, sus territorios y sus identidades, consolidando así el primer encuentro patagónico de estas características, en el que la música se transformó en un puente de memoria, soberanía e identidad.

Participaron de esta histórica jornada: Marité y Traful Berbel “Los Berbel” (Neuquén), Flor Rupayán (Viedma), Facu Armas (Río Grande), Juane Braccalenti (Río Gallegos), Ignacio Boreal (Ushuaia), Fredy Gallardo (Río Grande), Cala Gallardo (El Calafate), Martín Leoz (Río Gallegos), el Ballet Soles que Dejan Huellas (Río Grande), Ariel Arroyo (28 de Noviembre), Leda Soto (Río Grande) y Pablo Burnes (Río Gallegos).

Cabe destacar que, gracias a la articulación con el Municipio de Río Gallegos, se pudo llevar adelante la logística con los artistas que vivían en la provincia de Santa Cruz, profundizando el trabajo en conjunto en distintos aspectos y con miras al Atlántico Sur.

Durante la noche se realizaron sentidos homenajes a grandes referentes de la cultura patagónica. Por un lado, se rindió tributo a Hugo Giménez Agüero, con la presencia de su esposa Perla Giménez y su hija Ana Giménez, en un momento de profunda emoción y reconocimiento a su legado. Asimismo, se homenajeó a Marcelo Berbel en el marco del centenario de su natalicio, con un cierre de jerarquía a cargo de Marité Berbel y Traful Berbel, quienes brindaron un espectáculo que coronó la jornada.

También la artista Flor Rupayán hizo entrega al área de Cultura del Municipio de Río Grande de presentes protocolares por parte del Municipio de Viedma.

Además, por la tarde en el Centro Cultural Leandro N. Alem, se llevaron adelante propuestas culturales que ampliaron la experiencia colectiva, como el taller de danza patagónica Kaani, la Fiesta Tehuelche, con la participación de artistas y bailarines de Río Grande y Tolhuin, bajo la coordinación de Ana Giménez y Victoria Osinalde.

Desde el Municipio se destacó la importancia de estos espacios que fortalecen el entramado cultural y social, entendiendo a la cultura como un puente hacia la conciencia nacional.

En este sentido, la Causa Malvinas fue puesta en valor desde una perspectiva geopolítica y situada, como una causa nacional con profunda proyección latinoamericana, que interpela el presente y se proyecta como una causa del futuro. En ese camino, la cultura se consolida como una herramienta clave para sostener viva la memoria, construir identidad y reafirmar, desde el sur, una mirada soberana sobre nuestro territorio.

Río Grande continúa consolidándose como un faro de memoria activa, donde la Vigilia no sólo convoca al recuerdo, sino que también proyecta identidad, comunidad y soberanía desde el sur del país.