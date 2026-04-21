Graciania “El decreto 252 no afecta para nada a Tierra del Fuego”.

Rio Grande 21/04/2026.- La legisladora al igual que al presidente, antes de analizar el impacto del decreto 252/2026 en nuestra provincia, salio a cuestionar los titulares de alarmistas y terminó asumiendo que aun estaba analizando un decreto de 5 renglones. En declaraciones al programa Entre Nosotros de Radio Provincia, la legisladora libertaria, dijo que “no es correcto que esto perjudiqué a la provincia, no es asi, leí titulares alarmistas que como siempre tergiversan el contenido de la información.

En la misma nota, una vez mas la libertaria, cuestiono los pedidos de adelantos de coparticipación para pagar sueldos, sin reconocer que los recortes de coparticipación lo ejecuta el gobierno nacional que, ellos mismos conducen. Esto es ni mas ni menos que una prueba del doble discurso de LLA y del cual no se hacen cargo.

“Estoy preocupada por la situación de Tierra del Fuego”, manifestó, respecto de una posible reforma constitucional que ocasionará un gato de 8 mil millones de pesos, pero no dice que el gobierno de queda con el 14% de la coparticipación, que quitó medicamentos a adultos mayores en el plan remediar, bajándolos de 72 a 13, tambien quitó medicamentos a enfermos oncológicos, el incentivo docente, el subido al gas, y al transporte. Todas estas son políticas nacionales, como la quita de aranceles a la importación de celulares, y ahora el decreto PODER EJECUTIVO Decreto 252/2026, el Gobierno eliminó trabas para extenderlo a la totalidad de la industria y facilitar la producción. En el mismo se elimina el requisito de actas-convenio sectoriales. Cualquier empresa industrial, de cualquier rama, puede inscribirse directamente en el RAF. No se necesita acuerdo previo con ninguna cámara, ni metas negociadas, ni habilitación sectorial. Esto claramente le quita otro beneficio a la provincia, pero lejos de asumir el problema, la legisladora optó por desconocerlo y negarlo, como hacen habitualmente los libertarios con todo lo que han destruido.

Respecto del decreto 252 del gobierno nacional, Graciania dijo textualmente::

«Bueno, la verdad es que yo creo que planteado como está, no es correcta la visión de que pueda perjudicar a Tierra del Fuego.

Si bien es un decreto que tiene que ver con, como vos lo decías, con la posibilidad de lo que es este régimen denominado RAF, las aduanas de factoría, entiendo que son algunos beneficios para poder generar que algunas empresas puedan obtener beneficios para ser más competitivas y esto se traduzca en la generación de puestos de trabajo.

Pero de ninguna manera este régimen o estas modificaciones implementadas a través de este decreto, perjudicarían al sub régimen industrial de Tierra del Fuego.

Bueno, es lo que hay que obviamente ver bien el decreto y ver cuáles son los alcances y todo eso, porque se modifican otros decretos y habrá que ver a ver qué sucede con respecto a nuestra provincia, a diferencia de lo que pasa en el continente.

Porque algunos me decían que también era para productos terminados.

Terminados, claro, no para manufactura todavía.

Pero yo no lo conozco bien el decreto.

Bueno, a ver, yo no tengo la capacidad técnica respecto de, digamos, las cuestiones finas, digamos, del decreto, pero lo que sí interpreto, y además obviamente estamos trabajando con el equipo para poder entender los alcances reales de esta normativa, pero lo primero que estamos viendo es que son dos regímenes complementarios, pero que de ninguna manera esto podría perjudicar al sub régimen industrial de Tierra del Fuego.

En el decreto no se nombra al sub régimen industrial de Tierra del Fuego.

He visto titulares que hablan de que estaríamos siendo equiparados los beneficios del subrégimen a los del continente, y esto no es correcto.

También he visto algunos titulares que hablan de que esto es el fin del subregimen industrial.

No es una interpretación correcta. Una cosa no tiene nada que ver con la otra.

Y respecto de estas modificaciones que se hacen sobre lo que es estas aduanas de factoría, lo que tratan de hacer es de alguna manera, mejorar los costos financieros y mejorar algunas cuestiones relacionadas con trabas burocráticas que se tenían.

Y lo que se trata es justamente de permitir que se generen mayores condiciones para que las empresas que están en el continente puedan mejorar su competitividad.

Pero de ninguna manera esto estaría perjudicando el subregimen industrial de Tierra del Fuego, de ninguna manera.

Los incentivos para unas y otras son absolutamente diferentes, y los incentivos que tiene Tierra del Fuego son muchísimo mejores en comparación con los que pueden llegar a tener las empresas radicadas en el continente.

Así que hay que llevar tranquilidad respecto a este tema.

Estamos por supuesto trabajando con los equipos técnicos para poder entender todos los AL y para poder explicarlos de una manera simple para que la gente no se alarme frente a determinados titulares que interpretan de una manera muy sesgada la normativa y que intentan llevar pánico o intranquilidad a la gente respecto de este nuevo decreto.

La verdad es que esto no tendría por qué afectar al sub régimen industrial de Tierra del Fuego, porque como le digo, los incentivos que tienen unas y otras empresas son absolutamente diferentes, los regímenes vendrían a ser de alguna manera complementarios, pero siempre aclarando que por supuesto, los incentivos que tienen las empresas radicadas bajo la órbita de la 19.640, bajo la órbita del sub régimen industrial, son absolutamente diferentes y son muchísimo mejores respecto de cualquier incentivo que tenga en este caso, las empresas radicadas en el continente». En el audio a continuación la nota completa.

Fuente: Entre Nosotros, Radio Provincia.